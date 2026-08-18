หวยลาว

ตรวจหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติเลขออกบ่อยวันอังคาร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 20:28 น.
หวยลาว 18 สิงหาคม 2569

เช็กผลหวยลาวพัฒนา 18 ส.ค. 2569 อัปเดตรางวีลเลข 6 ตัว เปิดสถิติวันอังคาร เลขไหนออกซ้ำบ่อย

คืนนี้คอหวยมีนัดลุ้นโชคกับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยกองสลาก สปป.ลาว เตรียมหมุนวงล้อออกรางวัลในช่วงค่ำ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ สามารถกลับมาตรวจผลรางวัลแบบครบถ้วนได้ที่นี่ทันทีหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น

ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 18 8 69

ผลหวยลาวพัฒนา งวด 18 สิงหาคม 2569

  • เลข 6 ตัว : 538222
  • เลข 5 ตัว : 38222
  • เลข 4 ตัว : 8222
  • เลข 3 ตัว : 222
  • เลข 2 ตัว : 22
  • เลข 1 ตัว : 2

สถิติหวยลาวออกวันอังคาร

ก่อนลุ้นผลคืนนี้ ลองย้อนดูสถิติหวยลาวเฉพาะงวดที่ออกรางวัลวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 11 สิงหาคม 2569 รวม 18 งวด ดังนี้

งวดวันที่ เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว เลข 1 ตัว
11/8/69 9670 670 70 0
4/8/69 7886 886 86 6
28/7/69 0480 480 80 0
21/7/69 6592 592 92 2
14/7/69 1546 546 46 6
7/7/69 9659 659 59 9
30/6/69 8383 383 83 3
23/6/69 5721 721 21 1
16/6/69 5883 883 83 3
9/6/69 5245 245 45 5
2/6/69 3211 211 11 1
26/5/69 2679 679 79 9
19/5/69 0470 470 70 0
12/5/69 4931 931 31 1
5/5/69 7032 032 32 2
28/4/69 0947 947 47 7
21/4/69 1907 907 07 7
7/4/69 5211 211 11 1

วิเคราะห์สถิติหวยลาวออกวันอังคาร

จากการรวบรวมข้อมูลผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะวันอังคาร ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2569 พบตัวเลขที่ออกซ้ำและออกบ่อย

เมื่อแยกสถิติทั้ง 18 งวดตามหลักรางวัล พบความถี่ที่น่าสนใจหลายจุด โดยเฉพาะ เลขท้าย 1 ตัว ซึ่งเลข 1 ปรากฏมากที่สุดถึง 4 งวด ได้แก่ 7 เมษายน, 12 พฤษภาคม, 2 มิถุนายน และ 23 มิถุนายน

รองลงมาคือเลข 0 ที่ออก 3 งวด ส่วนเลข 2, 3, 6, 7 และ 9 ออกอย่างละ 2 งวด ขณะที่เลข 5 ออกเพียงครั้งเดียว และในชุดข้อมูลย้อนหลังนี้ยังไม่พบเลข 4 และ 8 ในตำแหน่งเลขท้าย 1 ตัว

สำหรับ เลขท้าย 2 ตัว มีอยู่ 3 ชุดที่ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง ได้แก่ 70, 83 และ 11 โดย 70 ออกวันที่ 19 พฤษภาคม และ 11 สิงหาคม, 83 ออกวันที่ 16 และ 30 มิถุนายน ส่วน 11 ออกวันที่ 7 เมษายน และ 2 มิถุนายน

ด้าน เลขท้าย 3 ตัว พบเลข 211 ออกซ้ำ 2 ครั้ง คือวันที่ 7 เมษายน จากเลข 4 ตัว 5211 และวันที่ 2 มิถุนายน จากเลข 4 ตัว 3211 ส่วนเลข 3 ตัวชุดอื่นในตารางยังไม่พบการออกซ้ำ

หากดูเลข 4 ตัวเต็มทั้ง 18 งวด ยังไม่มีชุดใดออกซ้ำกันตรง ๆ แต่เมื่อนับตัวเลขทุกหลักรวม 72 ตำแหน่ง พบว่าเลข 0, 1, 5, 7 และ 9 ปรากฏมากที่สุดเท่ากันที่ตัวละ 8 ครั้ง ตามด้วยเลข 2 และ 8 ที่ตัวละ 7 ครั้ง ส่วนเลข 3, 4 และ 6 พบตัวละ 6 ครั้ง

อย่างไรก็ดี สถิติย้อนหลังใช้สำหรับดูความถี่ของผลรางวัลในอดีตเท่านั้น ส่วน ผลหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 ต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำวันนี้ และสามารถกลับมาตรวจผลครบทุกหลักได้ที่นี่หลังเริ่มออกรางวัล

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 20:28 น.
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sukanlaya s.

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