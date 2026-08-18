ตรวจหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติเลขออกบ่อยวันอังคาร
เช็กผลหวยลาวพัฒนา 18 ส.ค. 2569 อัปเดตรางวีลเลข 6 ตัว เปิดสถิติวันอังคาร เลขไหนออกซ้ำบ่อย
คืนนี้คอหวยมีนัดลุ้นโชคกับการประกาศผลรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาวพัฒนา งวดประจำวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 โดยกองสลาก สปป.ลาว เตรียมหมุนวงล้อออกรางวัลในช่วงค่ำ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Laolottery Live
สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกรับชมการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์ สามารถกลับมาตรวจผลรางวัลแบบครบถ้วนได้ที่นี่ทันทีหลังการออกรางวัลเสร็จสิ้น
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 18 8 69
ผลหวยลาวพัฒนา งวด 18 สิงหาคม 2569
- เลข 6 ตัว : 538222
- เลข 5 ตัว : 38222
- เลข 4 ตัว : 8222
- เลข 3 ตัว : 222
- เลข 2 ตัว : 22
- เลข 1 ตัว : 2
สถิติหวยลาวออกวันอังคาร
ก่อนลุ้นผลคืนนี้ ลองย้อนดูสถิติหวยลาวเฉพาะงวดที่ออกรางวัลวันอังคาร ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 11 สิงหาคม 2569 รวม 18 งวด ดังนี้
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|11/8/69
|9670
|670
|70
|0
|4/8/69
|7886
|886
|86
|6
|28/7/69
|0480
|480
|80
|0
|21/7/69
|6592
|592
|92
|2
|14/7/69
|1546
|546
|46
|6
|7/7/69
|9659
|659
|59
|9
|30/6/69
|8383
|383
|83
|3
|23/6/69
|5721
|721
|21
|1
|16/6/69
|5883
|883
|83
|3
|9/6/69
|5245
|245
|45
|5
|2/6/69
|3211
|211
|11
|1
|26/5/69
|2679
|679
|79
|9
|19/5/69
|0470
|470
|70
|0
|12/5/69
|4931
|931
|31
|1
|5/5/69
|7032
|032
|32
|2
|28/4/69
|0947
|947
|47
|7
|21/4/69
|1907
|907
|07
|7
|7/4/69
|5211
|211
|11
|1
วิเคราะห์สถิติหวยลาวออกวันอังคาร
จากการรวบรวมข้อมูลผลการออกรางวัลหวยลาวเฉพาะวันอังคาร ย้อนหลังตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2569 พบตัวเลขที่ออกซ้ำและออกบ่อย
เมื่อแยกสถิติทั้ง 18 งวดตามหลักรางวัล พบความถี่ที่น่าสนใจหลายจุด โดยเฉพาะ เลขท้าย 1 ตัว ซึ่งเลข 1 ปรากฏมากที่สุดถึง 4 งวด ได้แก่ 7 เมษายน, 12 พฤษภาคม, 2 มิถุนายน และ 23 มิถุนายน
รองลงมาคือเลข 0 ที่ออก 3 งวด ส่วนเลข 2, 3, 6, 7 และ 9 ออกอย่างละ 2 งวด ขณะที่เลข 5 ออกเพียงครั้งเดียว และในชุดข้อมูลย้อนหลังนี้ยังไม่พบเลข 4 และ 8 ในตำแหน่งเลขท้าย 1 ตัว
สำหรับ เลขท้าย 2 ตัว มีอยู่ 3 ชุดที่ออกซ้ำอย่างละ 2 ครั้ง ได้แก่ 70, 83 และ 11 โดย 70 ออกวันที่ 19 พฤษภาคม และ 11 สิงหาคม, 83 ออกวันที่ 16 และ 30 มิถุนายน ส่วน 11 ออกวันที่ 7 เมษายน และ 2 มิถุนายน
ด้าน เลขท้าย 3 ตัว พบเลข 211 ออกซ้ำ 2 ครั้ง คือวันที่ 7 เมษายน จากเลข 4 ตัว 5211 และวันที่ 2 มิถุนายน จากเลข 4 ตัว 3211 ส่วนเลข 3 ตัวชุดอื่นในตารางยังไม่พบการออกซ้ำ
หากดูเลข 4 ตัวเต็มทั้ง 18 งวด ยังไม่มีชุดใดออกซ้ำกันตรง ๆ แต่เมื่อนับตัวเลขทุกหลักรวม 72 ตำแหน่ง พบว่าเลข 0, 1, 5, 7 และ 9 ปรากฏมากที่สุดเท่ากันที่ตัวละ 8 ครั้ง ตามด้วยเลข 2 และ 8 ที่ตัวละ 7 ครั้ง ส่วนเลข 3, 4 และ 6 พบตัวละ 6 ครั้ง
อย่างไรก็ดี สถิติย้อนหลังใช้สำหรับดูความถี่ของผลรางวัลในอดีตเท่านั้น ส่วน ผลหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 ต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำวันนี้ และสามารถกลับมาตรวจผลครบทุกหลักได้ที่นี่หลังเริ่มออกรางวัล
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