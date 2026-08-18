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หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:56 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:56 น.
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง ผงาดคว้าอันดับ 1 ครองตำแหน่ง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง ด้านคู่จิ้น ออม กรณ์นภัส รั้งอันดับ 4 โลก

วงการบันเทิงไทยสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีโลกอีกครั้ง เมื่อนิตยสาร Netizens Choice Magazine ได้ประกาศผลการสำรวจความคิดเห็นและคะแนนโหวตจากแฟน ๆ ทั่วโลก เพื่อค้นหาซูเปอร์สตาร์ที่สวยที่สุดในโลก ประจำปี 2026 “Most Beautiful Woman Alive 2026” ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมคะแนนโหวตจากหลากหลายช่องทางของ Netizens Choice

โดยผลปรากฎว่าซูเปอร์สตาร์ชาวไทย หลิงหลิง ศิริลักษณ์ หรือ หลิงหลิง คอง สามารถคว้าตำแหน่ง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ไปครองได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยผลโหวตอย่างถล่มทลายกว่า 22 ล้านเสียงจากแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมกดโหวตให้เธอ

ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่หลิงหลิงคว้ารางวัลระดับโลก ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตำแหน่ง นักแสดงหญิงไทยที่สวยที่สุด ประจำปี 2026 (Most Beautiful Thai Actress of 2026) ควบคู่กันไปในฤดูกาลเดียวกันแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อน

ขณะที่ ออม กรณ์นภัส คู่จิ้นของ หลิงหลิง คอง กวาดคะแนนโหวตในครั้งนี้ไปทั้งสิ้น 11 ล้านเสียง คว้าอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 2 ในหมวดนักแสดงหญิงไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีซูเปอร์สตาร์ติดอันดับ Top 20 ของโลกในปีนี้มากถึง 5 คนเลยทีเดียว

หลังจากนี้ทาง นิตยสาร Netizens Choice เตรียมจัดแคมเปญใหญ่ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งการขึ้นภาพของ หลิงหลิง คอง บนป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ (Times Square) เมืองใหญ่นิวยอร์ก

นอกจากนั้นจะมีการแห่ฉลองด้วยขบวนรถบรรทุกในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังมีการเขียนบทความทั้งในสื่อดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์ของนิตยสาร Netizens Choice ฉบับกลางปี 2026 ที่กำลังจะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ด้วย เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง-5

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง-4

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง-2

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง-1

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง-3

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อ้างอิงจาก : netizenschoice

ภาพจาก : IG linglingkwong

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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