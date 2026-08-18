หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง ผงาดคว้าอันดับ 1 ครองตำแหน่ง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง ด้านคู่จิ้น ออม กรณ์นภัส รั้งอันดับ 4 โลก
วงการบันเทิงไทยสร้างชื่อเสียงกระหึ่มเวทีโลกอีกครั้ง เมื่อนิตยสาร Netizens Choice Magazine ได้ประกาศผลการสำรวจความคิดเห็นและคะแนนโหวตจากแฟน ๆ ทั่วโลก เพื่อค้นหาซูเปอร์สตาร์ที่สวยที่สุดในโลก ประจำปี 2026 “Most Beautiful Woman Alive 2026” ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมคะแนนโหวตจากหลากหลายช่องทางของ Netizens Choice
โดยผลปรากฎว่าซูเปอร์สตาร์ชาวไทย หลิงหลิง ศิริลักษณ์ หรือ หลิงหลิง คอง สามารถคว้าตำแหน่ง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ไปครองได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยผลโหวตอย่างถล่มทลายกว่า 22 ล้านเสียงจากแฟนคลับทั่วทุกมุมโลกที่ร่วมกดโหวตให้เธอ
ชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่หลิงหลิงคว้ารางวัลระดับโลก ทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการคว้าตำแหน่ง นักแสดงหญิงไทยที่สวยที่สุด ประจำปี 2026 (Most Beautiful Thai Actress of 2026) ควบคู่กันไปในฤดูกาลเดียวกันแบบที่ไม่มีใครทำได้มาก่อน
ขณะที่ ออม กรณ์นภัส คู่จิ้นของ หลิงหลิง คอง กวาดคะแนนโหวตในครั้งนี้ไปทั้งสิ้น 11 ล้านเสียง คว้าอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 2 ในหมวดนักแสดงหญิงไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีซูเปอร์สตาร์ติดอันดับ Top 20 ของโลกในปีนี้มากถึง 5 คนเลยทีเดียว
หลังจากนี้ทาง นิตยสาร Netizens Choice เตรียมจัดแคมเปญใหญ่ผ่านหลากหลายช่องทาง ทั้งการขึ้นภาพของ หลิงหลิง คอง บนป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ (Times Square) เมืองใหญ่นิวยอร์ก
นอกจากนั้นจะมีการแห่ฉลองด้วยขบวนรถบรรทุกในเมืองใหญ่ ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังมีการเขียนบทความทั้งในสื่อดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์ของนิตยสาร Netizens Choice ฉบับกลางปี 2026 ที่กำลังจะวางจำหน่ายในเร็ว ๆ นี้ด้วย เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนสาวไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หลิงหลิง คอง ถูกคุกคามร้ายแรง หวั่นอันตราย ช่อง 3 ขู่ ไม่หยุดจ่อฟ้อง
- ช่อง 3 จ่อฟ้องแอนตี้ หลิงหลิง-ออม เตือนผู้โพสต์โจมตี สร้างเฟคนิวส์
- จบดราม่า หลิงหลิง แจงชัดขนม egg rolls ปมส่งของล่าช้า ถามเรื่องฉลาก อย.
อ้างอิงจาก : netizenschoice
ภาพจาก : IG linglingkwong
ติดตาม The Thaiger บน Google News: