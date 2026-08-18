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ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:31 น.
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู "ป่นแมลงทับ" ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ยกข้อมูลจากกรมอุทยานฯ เผยเป็นสัตว์ป่าควบคุม

กลายเป็นดรามาในโลกโซเชียล เมื่อเพจทำอาหารอีสานชื่อดังเพจหนึ่งโพสต์คลิปทำเมนู “ป่นแมลงทับ” โดยใช้วัตถุดิบหลักเป็นแมลงทับ และระบุข้อความว่า “#ป่นแมลงทับ อร่อยๆ #เมนูตามฤดูกาล” จนทำให้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์มากมาย

เพจดังทำเมนู ป่นแมลงทับ

โดยหนึ่งในความคิดเห็นได้ระบุว่า “ดราม่าอะไรกัน มันมีกฎหมายว่าเป็นสัตว์คุ้มครอง ห้ามซื้อ ห้ามขาย ห้ามกินเหรอ ???” ต่อมาได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งระบุข้อความว่า “ใช่ครับ แมลงทับ เป็นสัตว์ที่ติด พระราชบัญญัติคุ้มครอง เมื่อปี 2562 ครับ และคลิปนี้ หากทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติมาเห็นคลิปนี้ ก็มีโอกาสได้รับโทษทางกฎหมายครับ”

นอกจากนี้ ยังมีชาวเน็ตอีกรายระบุข้อความว่า “ใช่ค่ะ ติดคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ แมลงทับที่ทานได้คือแมลงทับที่เลี้ยงแต่ต้องมีใบอนุญาตจากกรมอุทยานเท่านั้น”

ทั้งนี้ “แมลงทับ” ถูกจัดอยู่ในบัญชี สป.6 การกำหนดชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ประกาศชนิดสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง หรือมิใช่ชนิดที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข 1, 2 และ 3 ของอนุสัญญาไซเตส ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นอกจากนี้ แมลงทับ ไม่ได้ถูกจัดอยู่ในบัญชีชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 กำหนดให้สัตว์ป่าจำพวกแมลงเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (แมลงคุ้มครอง) ห้ามการล่า การครอบครอง และการค้า จำนวนทั้งสิ้น 20 ชนิด ส่วนแมลงทับถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “สัตว์ป่าควบคุม” ซึ่งไม่ได้ระบุถึงการห้ามล่า หรือห้ามบริโภค เอาไว้แต่อย่างใด

ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:31 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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