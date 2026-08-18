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ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:08 น.
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน "ทำไมไม่ถามก่อน"
ภาพจาก : พวกเราคือผู้บริโภค, ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

สาวเที่ยวปราณบุรีเลือกร้านอาหารแห่งหนึ่งเพราะเห็นป้าย ไทยช่วยไทย พลัส ติดหน้าร้าน ก่อนสั่งอาหารประมาณ 500 บาท แต่เมื่อถึงเวลาจ่ายกลับใช้สิทธิไม่ได้ ทางร้านตอบว่า “ก็ต้องถามก่อน” ภายหลังชี้แจงว่าเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์และตัดสินใจหยุดรับสิทธิแล้ว แต่ลืมถอดป้ายออก

วันที่ 18 สิงหาคม 2569 เพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยเรื่องจากสมาชิก กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค ซึ่งเล่าว่าเดินทางไปเที่ยวปราณบุรีกับแฟน และกำลังหาร้านอาหารที่รับสิทธิไทยช่วยไทย พลัส เมื่อเห็นป้ายโครงการหน้าร้านจึงตัดสินใจเข้าใช้บริการ

เจ้าของโพสต์สั่งอาหารรวมประมาณ 500 บาท โดยคำนวณค่าใช้จ่ายให้ไม่เกินงบที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเรียกเก็บเงินและแจ้งว่าจะใช้สิทธิ ทางร้านตอบว่า “ยังไม่ได้ทำ”

เพจ ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ เผยเรื่องจากสมาชิก กลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค ซึ่งเล่าว่าเดินทางไปเที่ยวปราณบุรีกับแฟน
ภาพจาก : พวกเราคือผู้บริโภค, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

เมื่อถามว่าหากใช้ไม่ได้แล้วเหตุใดจึงยังติดป้ายไว้ ทางร้านตอบว่า “ก็ต้องถามก่อน” ลูกค้าจึงจ่ายเงินตามปกติ พร้อมบอกว่าหากไม่รับสิทธิแล้วควรถอดป้ายออก ก่อนกลับเห็นพนักงานเดินไปนำป้ายลงจากหน้าร้าน

หลังเรื่องถูกเผยแพร่ พนักงานร้านติดต่อมาชี้แจงว่า ร้านเคยรับสิทธิไทยช่วยไทย พลัสมาประมาณ 2 เดือน ก่อนเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ช่วงเย็นวันที่ 10 สิงหาคม

ขณะที่ลูกค้าเข้าใช้บริการวันที่ 11 สิงหาคม หลังเปลี่ยนเครื่องยังไม่สามารถติดตั้งระบบรับสิทธิได้ และร้านตัดสินใจว่าจะหยุดรับโครงการ แต่ลืมถอดป้ายประชาสัมพันธ์

ผู้เสียหายโพสต์
ภาพจาก : พวกเราคือผู้บริโภค, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

ร้านยอมรับว่าเป็นความผิดพลาด พร้อมขอโทษลูกค้า ส่วนคำพูดขณะชำระเงินระบุว่าพนักงานอาจสื่อสารไม่เหมาะสม

เจ้าของร้านได้ตักเตือนแล้ว พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาหลอกให้ลูกค้าเข้าใช้บริการ และขอให้เจ้าของโพสต์แก้ไขหรือลบข้อความ

เจ้าของเรื่องตอบรับคำขอโทษและระบุว่าจะไม่ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด แต่ยืนยันว่าโพสต์เดิมเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่พบ ไม่ได้กล่าวหาว่าร้านหลอกลวง พร้อมขอให้ร้านรับผิดชอบสิทธิที่ควรได้รับในวันนั้นจำนวน 336 บาท

เจ้าของโพสต์ยังยืนยันว่าจะไม่ลบโพสต์ทั้งหมด แต่พร้อมนำข้อมูลที่ระบุพิกัดร้านออกบางส่วน เพราะมองว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการตรวจสอบว่าป้ายประชาสัมพันธ์หน้าร้านตรงกับบริการที่ร้านยังเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:08 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:08 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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