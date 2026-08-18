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เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:06 น.
เปิดประวัติ "ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม" มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ "ไอซ์ รักชนก"

รู้จัก ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมาย อดีตอัยการ และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อไทยสร้างไทย หลังปรากฏตัวในฐานะผู้รับมอบอำนาจของ “สุชาติ ชมกลิ่น” จนเกิดจังหวะปะทะคารมกับ “ไอซ์ รักชนก” หน้า สน.ทองหล่อ พร้อมเปิดอีกประเด็นที่กำลังถูกจับตาเรื่องสถานะใบอนุญาตว่าความ

ชื่อของ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม กลายเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังปรากฏตัวที่ สน.ทองหล่อ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนเกิดจังหวะปะทะคารมกับ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 จนคลิปถูกแชร์ต่อบนโลกออนไลน์

เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังรักชนกเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาใน 2 คดี ทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา จากกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสุชาติ โดยรักชนกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและผ่านขั้นตอนพิมพ์ลายนิ้วมือ ก่อนเตรียมยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลัง

ระหว่างนั้น ณัฐวุฒิเดินทางมาติดตามคดีในฐานะตัวแทนสุชาติและผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งความ เมื่อรักชนกออกมาเตรียมให้สัมภาษณ์กับสื่อและขอให้ณัฐวุฒิออกจากเฟรม อีกฝ่ายตอบกลับว่า “คุณไม่ต้องมาไล่ผม” ก่อนรักชนกจะย้ายไปให้สัมภาษณ์อีกจุดหนึ่ง เหตุการณ์สั้น ๆ หน้าโรงพักจึงพาชื่อของณัฐวุฒิกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง

ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คือใคร?

ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม หรือที่ปรากฏชื่อในสื่อว่า “ดร.ณัฏฐ์” เป็นนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ทั้งงานทนายความ งานราชการอัยการ งานวิชาการ และงานที่ปรึกษาทางการเมือง โดยประวัติที่เผยแพร่บนเว็บไซต์พรรคไทยสร้างไทยระบุว่า เขาเคยประกอบวิชาชีพทนายความ บริหารสำนักงานกฎหมาย รวมถึงเคยทำงานในบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเอกชน ก่อนเข้าสู่ราชการอัยการ

สำหรับการศึกษา ข้อมูลส่วนนี้ควรระบุให้ชัดว่าเป็นประวัติที่พรรคไทยสร้างไทยเผยแพร่ โดยระบุว่า ณัฐวุฒิจบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลายสาขา พร้อมเป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 57

หน้าโปรไฟล์เดียวกันระบุวุฒิปริญญาเอกที่สำเร็จการศึกษา 4 หลักสูตร ได้แก่ การบริหารกระบวนการยุติธรรม (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การเมือง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปทุมธานี และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่ายังอยู่ระหว่างเขียนวิจัย

วุฒิการศึกษาของณัฐวุฒิเคยถูก สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งข้อสงสัยเมื่อเดือนเมษายน 2569 แต่หลังตรวจสอบข้อมูล สมชัยยอมรับภายหลังว่าณัฐวุฒิจบปริญญาเอกจริงในส่วนที่ตนเคยตั้งข้อสงสัยไว้

ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คือใคร
พรรคไทยสร้างไทย

เส้นทางราชการ เคยเป็นอัยการหลายพื้นที่

ประวัติจากพรรคไทยสร้างไทยระบุว่า ณัฐวุฒิเข้ารับราชการเป็นอัยการผู้ช่วย รุ่น 47 ก่อนผ่านงานในสำนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 10, สำนักงานอัยการจังหวัดนครพนม, สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอัยการคดีแรงงาน โดยตำแหน่งที่ระบุท้ายสุดคืออัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการพ้นจากราชการอัยการที่ขัดกันอยู่ และจำเป็นต้องแยกที่มาให้ชัด

เว็บไซต์พรรคไทยสร้างไทยระบุว่า ณัฐวุฒิ “ลาออกเพื่อลงสมัคร สส.ในปี 2566” ขณะที่ในเดือนเมษายน 2569 สมชัยนำคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขคดีดำที่ ฟบ.46/2561 และคดีแดงที่ ฟบ.49/2565 มาเชื่อมโยงกับณัฐวุฒิ โดยคำพิพากษามีเนื้อหาเกี่ยวกับอดีตอัยการผู้ถูกลงโทษให้ออกจากราชการและต่อมาศาลยกฟ้องคำขอเพิกถอนมติ

ณัฐวุฒิปฏิเสธการเชื่อมโยงนี้ โดยยืนยันว่าเอกสารที่ถูกนำมาอ้างเป็นเอกสารปลอมและมีผู้สวมชื่อ พร้อมระบุว่าเคยแจ้งความผู้เผยแพร่ไว้แล้ว ขณะที่ THE STANDARD ตรวจสอบพบว่าเอกสารคำพิพากษาเคยอยู่บนระบบของสำนักงานศาลปกครอง ก่อนถูกระงับการเผยแพร่ช่วงหนึ่ง และกลับมาเข้าถึงได้อีกครั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569

ด้วยข้อมูลที่ขัดกันเช่นนี้ จึงยังไม่ควรสรุปในบทความประวัติด้วยถ้อยคำเด็ดขาดว่า ณัฐวุฒิ “ลาออก” หรือ “ถูกไล่ออก” โดยไม่มีการระบุที่มาของข้อมูลแต่ละฝ่าย

จากนักกฎหมายเข้าสู่สนามการเมือง

นอกเหนือจากงานกฎหมาย ณัฐวุฒิยังมีประสบการณ์ทำงานการเมืองหลายตำแหน่ง ตามประวัติที่พรรคไทยสร้างไทยเผยแพร่ เขาเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงทำงานเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการในรัฐสภาหลายชุด

เขายังเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เช่น เป็นอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้ง คณะที่ 12 และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ก่อนกลับมาเป็นที่รู้จักในปี 2569 จากการเป็นพยานฝ่าย กกต. ในคดีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 ณัฐวุฒิลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย ลำดับที่ 34 โดยรายชื่อปรากฏในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เคยได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา “สุชาติ ชมกลิ่น”

ความเชื่อมโยงระหว่างณัฐวุฒิกับสุชาติปรากฏชัดในเดือนพฤศจิกายน 2568 เมื่อสุชาติ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามคำสั่งที่ 472/2568 แต่งตั้งณัฐวุฒิเป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เพื่อให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นด้านต่าง ๆ ต่อรัฐมนตรี

หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 สุชาติได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง แต่ไม่ได้ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเหมือนรัฐบาลก่อนหน้า

สำหรับณัฐวุฒิ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ยังปรากฏบทบาทใกล้ชิดกับสุชาติในฐานะทีมกฎหมายและผู้รับมอบอำนาจดำเนินคดีหลายครั้ง เช่น วันที่ 25 มิถุนายน เขาเดินทางเข้า สน.ทองหล่อ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของสุชาติ เพื่อร้องทุกข์บุคคลที่สุชาติเห็นว่าเผยแพร่ข้อความสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง

อย่างไรก็ตาม หากใช้คำว่า “ที่ปรึกษารัฐมนตรีคนปัจจุบัน” ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคำสั่งแต่งตั้งที่ตรวจสอบพบเป็นคำสั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ในรัฐบาลชุดก่อน และยังไม่พบคำสั่งแต่งตั้งฉบับใหม่หลังการตั้ง ครม. เมื่อเดือนมีนาคม 2569 ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ล่าสุดมีข้อสงสัยเรื่องสถานะใบอนุญาตทนายความ

อีกเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2569 คือข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะใบอนุญาตว่าความของณัฐวุฒิ หลังสมชัย ศรีสุทธิยากร เปิดเผยว่า เคยยื่นคำร้องต่อประธานกรรมการมรรยาท สภาทนายความ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของณัฐวุฒิ

สมชัยอ้างว่า คณะกรรมการสภาทนายความมีมติถอนใบอนุญาตว่าความของณัฐวุฒิแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แต่ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงยังไม่มีประกาศต่อสาธารณะ พร้อมระบุว่าจะเดินทางไปสภาทนายความในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 เพื่อติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

จุดสำคัญคือ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2569 ยังไม่ควรเขียนฟันธงว่า ณัฐวุฒิถูกถอนใบอนุญาตทนายความอย่างเป็นทางการแล้ว เพราะข้อมูลเรื่องมติที่เผยแพร่ในขณะนี้มาจากคำกล่าวของสมชัย และยังไม่พบประกาศจากสภาทนายความที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อยืนยันสถานะโดยตรง

ดังนั้น หากกล่าวถึงณัฐวุฒิในสถานการณ์ปัจจุบัน คำว่า “นักกฎหมาย” “ทีมกฎหมายของสุชาติ” หรือ “ผู้รับมอบอำนาจของสุชาติ” จึงเป็นคำที่แม่นยำกว่าในช่วงที่สถานะใบอนุญาตว่าความยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

จากนักกฎหมายที่ผ่านทั้งสำนักงานทนายความ งานราชการอัยการ สนามเลือกตั้ง และงานที่ปรึกษาการเมือง ชื่อของณัฐวุฒิจึงไม่ได้เพิ่งปรากฏในหน้าข่าวจากเหตุเผชิญหน้ากับรักชนก แต่เหตุการณ์หน้า สน.ทองหล่อครั้งล่าสุดทำให้ประวัติและสถานะทางวิชาชีพของเขาถูกนำกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง โดยเฉพาะประเด็นที่ยังมีข้อมูลจากแต่ละฝ่ายไม่ตรงกัน ซึ่งต้องรอเอกสารหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนกว่านี้

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:06 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:06 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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