ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต
ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต มองอายุมากค่าใช้จ่ายดูแลในเรือนจำสูง
เพจเฟซบุ๊ก LoneWolf LawYer หรือ ทนายหมาป่า ทนายคนดังได้วิเคราะห์สาเหตุ เล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี ได้การปล่อยตัวออกมา แม้ว่าจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนั้น
โดยทนายหมาป่า ระบุว่า “เล่าต๋า แสนลี่ อดีตราชายาเสพติดรายใหญ่และอดีตกำนัน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ในคดีล่อซื้อยาไอซ์ 20 กิโลกรัม ศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ได้รับการปล่อยตัวออกมาในเดือนสิงหาคม 2569 ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในวัย 86 ปี เนื่องจากได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้งและเกณฑ์ลดหย่อนผู้ต้องขังสูงอายุ
เรามาดูกันว่าคุณลุงเค้าได้อะไรบ้าง (ผมอ้างอิงจากคำแถลงของกรมราชทัณฑ์นะ)
กรมราชทัณฑ์ ระบุว่า นายเล่าต๋า ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ต่อมาศาลอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต และกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นผู้ต้องขังกระทำผิดครั้งแรก จึงได้รับการจัดชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมฯ พ.ศ. 2559 และในเวลาต่อมาได้ประพฤติตนดีตามระเบียบวินัยเรือนจำอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมในปี 2565
ตลอดระยะเวลาการคุมขัง นายเล่าต๋า ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง, ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง, ปี 2568 จำนวน 1 ครั้ง และปี 2569 จำนวน 1 ครั้ง) ส่งผลให้ได้รับการปรับลดโทษจากจำคุกตลอดชีวิตเหลือ 50 ปี และได้รับการลดโทษตามสัดส่วนในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังสูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปี จึงได้รับการลดวันต้องโทษตามเกณฑ์มาตรา 12(2) และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ทำให้มีกำหนดโทษสุทธิเหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน
เมื่อนับรวมระยะเวลาการถูกคุมขังตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นายเล่าต๋า ถูกจำคุกจริงเป็นเวลารวม 9 ปี 10 เดือน 8 วัน ซึ่งครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาและสิทธิการลดหย่อน จึงต้องเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมาย
พวกเราสังเกตุดีๆ จะเห็นว่าในเคสนี้มีกรณีการลดโทษพิเศษอยู่มาตรานึงนั่นคือ ผู้ต้องขังสูงอายุที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งผู้ต้องขังจะได้รับสิทธิประโยชน์และหลักเกณฑ์พิเศษตามกฎหมายของ กรมราชทัณฑ์ ทั้งในเรื่องการลดโทษผ่านพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ และสิทธิการพักการลงโทษกรณีพิเศษเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในวาระสำคัญ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่เปรียบเสมือน “โบนัสผู้สูงอายุ” นอกเหนือจากการลดโทษตามชั้นนักโทษปกติ ตามเกณฑ์มาตรา 12(2) และมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ (ทำตัวดีทำชั้นได้ก็ได้ไวแล้ว ดันมาได้เรื่องเงื่อนไขพิเศษอีกเลยไวไปอีก)
ตรงนี้นี่ล่ะครับที่ทำให้นายเล่าต๋าได้รับการอภัยยโทษแบบยกกำลังทำให้ได้ออกมาเร็วมากนั่นเอง (ในกรณีอื่นๆ ของกรมราชทัณฑ์ก็มีอีกนะครับ เช่น กรณีเป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเหตุผลอื่นๆ )
ถ้าให้พูดง่ายๆ คือ เอาคนพวกนี้ไว้ก็เป็นภาระคุกก็ว่าได้ (การดูแลคนแก่อายุมากใช้งบเยอะนะ แถมต้องมาระวังเรื่องนักสิทธิอีก และอีกเหตุผล คือ กฎหมายมองว่าคนพวกนี้หมดสภาพแล้วให้มันออกไปตายข้างนอกน่าจะดีกว่า (อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะ)
หวังว่าบทความนี้จะตอบคำถามใครหลายๆ คนได้นะครับ”
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