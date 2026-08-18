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เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:19 น.
เจมส์ เรืองศักดิ์

เคลียร์ข่าวลือ 30 ปี! เจมส์ เรืองศักดิ์ ตอบแล้ว ได้ตั๋วเครื่องบินฟรีตลอดชีวิตชดเชยเหตุเครื่องบินตกจริงไหม

เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ นักร้องระดับตำนานยุค 90 ให้สัมภาษณ์ในรายการ เมาท์ให้ Z ฟัง เผยข้อมูลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกระแสข่าวลือที่แพร่สะพัดมานานเกือบ 30 ปีที่ว่าเขาได้รับข้อเสนอชดเชยพิเศษเป็น “ตั๋วเครื่องบินฟรีตลอดชีวิต” หลังจากเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2541

นักร้องยุค 90 ตอบคำถามถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า “เรื่องตั๋วเครื่องบินฟรีเนี่ย มันเป็นข่าวลือครับ ไม่จริง” เป็นข่าวลือที่ไม่รู้ว่ามีต้นตอมาจากไหน

พร้อมกล่าวทีเล่นทีจริงว่า หากตนเองได้สิทธิ์บินฟรีตลอดชีวิตจริง ๆ คงเลือกบินไปกินข้าวเช้าที่ประเทศหนึ่ง และบินไปกินข้าวเย็นที่อีกประเทศหนึ่งทุกวันแล้ว

ความจริงที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือ ตอนแรกตัวของ เจมส์ เรืองศักดิ์ เองก็หลงเชื่อข่าวลือสนิทใจ ด้วยความที่คิดว่าตนเองอาจกำลังพลาดสิทธิ์ไป เขาจึงตัดสินใจเดินทางไปขอเข้าพบ DD ของการบินไทย เพื่อทวงถามและขอทำเรื่องร้องเรียนถึง 2 ยุค 2 สมัยด้วยกัน

ในยุคนั้นดีดีต้อนรับเจมส์ด้วยความเมตตาและกล่าวว่า “คุณเจมส์ครับ เรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานใด ๆ เป็นเอกสารอะไรที่คุณเจมส์เคยเห็น นำมาบอกผมได้เลย ผมเซ็นอนุมัติให้ได้ทันที” แต่เขาไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ไปยื่นเนื่องจากมันไม่มีอยู่จริง

เมื่อดีดีท่านแรกหมดวาระลง เจมส์ยังคงสงสัยและอยากได้สิทธิ์นี้เพราะเห็นว่าผู้คนลือกันหนาหู จึงได้เข้าพบ DD คนใหม่อีกครั้ง ซึ่งท่านที่สองได้ให้เงื่อนไขว่า “ถ้ามีหลักฐาน ไม่ต้องเป็นเอกสารก็ได้ ถ้าดีดีคนไหนเคยให้สัมภาษณ์แค่เคยพูด เขาจะเซ็นอนุมัติให้ฟรีจริง ๆ”

ทางผู้บริหารได้อธิบายข้อเท็จจริงตามหลักการว่า ทางสายการบินไม่มีนโยบายแจกตั๋วบินฟรีตลอดชีวิตในกรณีดังกล่าว และการชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งหมดเป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญาไว้กับทางสายการบินเท่านั้น ได้รับการเยียวยาตามระบบประกันภัยปกติเฉกเช่นเดียวกับผู้เสียรายรายอื่น ๆ ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือใคร

ที่ผ่านมาเจมส์ไม่เคยมีโอกาสได้ออกมาแก้ข่าวนี้เลย ทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อมาเป็นเวลาร่วม 30 ปี

เจมส์ เรืองศักดิ์
ภาพจาก Youtube : THE PEOPLE Co Official

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เจมส์ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง 1 ปีเต็ม ซึ่งข่าวความเคลื่อนไหวของเขากลายเป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์บันเทิงบ่อยมาก ตลอดช่วงเวลาการรักษาตัว โรงพยาบาลต้องจัดห้องขนาดใหญ่พิเศษไว้เก็บของขวัญและตุ๊กตาหมีที่แฟนคลับแห่ส่งมาให้เป็นกำลังใจ มีจำนวนมากมายมหาศาลเป็นหมื่นเป็นแสนตัว

เขาจึงต้องขออนุญาตแฟนคลับนำของขวัญและตุ๊กตาทั้งหมดไปบริจาคแก่ผู้ยากไร้ ตลอดระยะเวลาการรักษาตัวเขาต้องทำการขนของออกไปบริจาคถึง 3-4 ครั้ง แม้ว่าจะพยายามบริจาคเท่าไรของขวัญเหล่านั้นก็ยังคงหลงเหลืออยู่จำนวนมาก

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 15:19 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 15:19 น.
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sukanlaya s.

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