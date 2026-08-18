ลากคอยากูซ่า ลวงสาว 19 ส่งกัมพูชา-มาเลเซีย บังคับทำ แก๊งคอลเซนเตอร์
ลากคอยากูซ่า ลวงเยาวชนหญิงวัย 19 ปี ส่งตัวบังคับเป็น แก๊งคอลเซอร์เตอร์ กัมพูชา-มาเลเซีย เหยื่อหนีพึ่งสถานทูต หลังถูกขังนาน 9 เดือน
กองบัญชาการตำรวจนครบาลโตเกียวปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้ทำการจับกุมตัว เทรุโตะ ยามาโอะ (Teruto Yamao) วัย 26 ปี สมาชิกแก๊งซูมิโยชิ-ไค (Sumiyoshi-kai) ในข้อหาลักพาตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดนประเทศ ตามรายงานของสำนักข่าวอาซาฮี ชิมบุน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2026 ซึ่งถือเป็นการจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้เป็นครั้งที่ 5 แล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหยื่อสาววัย 19 ปี ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับยามาโอะผ่านชายคนหนึ่งในย่าน “โตโยโกะ” แหล่งรวมตัวของเด็กหนีออกจากบ้านบริเวณคาบูกิโจ เขตชินจูกุ โดยผู้ต้องหาใช้อุบายชักชวนว่าสามารถหาเงินในต่างประเทศได้ ก่อนลวงให้บินด่วนไปมาเลเซียและถูกส่งต่อไปยังกัมพูชาในวันถัดมา
เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทาง เหยื่อสาววัย 19 ปี ถูกกักขังและย้ายตัวเวียนไปทั้งหมด 4 ฐานปฏิบัติการทั้งในกัมพูชา และมาเลเซีย เธอถูกบังคับให้ทำงานเป็น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ โทรหลอกลวงเหยื่อในประเทศญี่ปุ่นทางโทรศัพท์ ซึ่งพบเด็กสาวจากย่านเดียวกันตกเป็นเหยื่อถูกหลอกไปเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติอีกหลายคน
หลังจากต้องทนทุกข์ทรมานและถูกกักขังนานถึง 9 เดือน ในที่สุดเหยื่อสาวรายนี้ก็อาศัยจังหวะหลบหนีออกมาจากฐานในมาเลเซียได้สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนเดินทางไปพึ่งพาความช่วยเหลือที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จนนำไปสู่การขยายผลสืบสวนกวาดล้างขบวนการค้ามนุษย์เครือข่ายนี้ได้ในที่สุด
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อ้างอิงจาก : tokyoreporter
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