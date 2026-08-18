คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย
คนงานชาวไทยในอิสราเอลจำนวน 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนหาที่มาระเบิด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าว ไทมส์ออฟอิสราเอล รายงานว่า คนงานชาวไทย 6 คนได้รับบาดเจ็บ ภายหลังโดนระเบิดเก่าในทุ่งเกษตรกรรม ในเมืองเมทูล่า ประเทศอิสราเอล
โดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาล เบื้องต้นมีรายงานว่าในจำนวนดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย ได้รับบาดเจ็บปานกลาง 1 ราย ส่วนที่เหลือ 3 รายได้รับการรักษาแผลในห้องฉุกเฉิน
เจ้าหน้าที่แพทย์ระบุว่า หนึ่งในผู้บาดเจ็บสาหัสกำลังเข้ารับการรักษาในห้องผ่าตัด ส่วนผู้บาดเจ็บสาหัสอีกรายหนึ่งกำลังเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์ เพื่อประเมินอาการและดำเนินการรักษาต่อไป
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนประเด็นดังกล่าวต่อไป และหาคำตอบว่าระเบิดมาจากไหน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: