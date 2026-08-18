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ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 14:30 น.
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 เหตุท่อดัง-ไร้ใบขับขี่ตัวจริง ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ยืนยันทำผิดจริง

เพจเฟซบุ๊ก World Forum ข่าวสารต่างประเทศ โพสต์ข้อความซึ่งแปลจากสื่อของประเทศมาเลเซีย โดยระบุว่า “ไบค์เกอร์มาเลเซีย ถูกออกใบสั่ง 15 ใบ 15,000 บาท กลุ่มไบค์เกอร์ ออกแคมเปญ บอยคอต ประเทศไทย” ทริปเดินทางมายังหาดใหญ่ จ.สงขลา ของกลุ่มนักขี่รถจักรชาวมาเลเซีย 17 คน กลายเป็นประสบการณ์ไม่คาดคิด หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยออกใบสั่งรวม 15 ใบ คิดเป็นค่าปรับทั้งหมด 15,000 บาท หรือประมาณ 1,850 ริงกิตมาเลเซีย จากความผิดด้านการจราจรหลายรายการ

Tok Singa อินฟลูเอนเซอร์ชาวมาเลเซีย ซึ่งร่วมเดินทางในขบวน เปิดเผยเรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ระบุว่า เมื่อเดินทางถึงหาดใหญ่ กลุ่มถูกตำรวจจราจรไทยเรียกตรวจและนำไปยังสถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจรถจักรทีละคัน ก่อนออกใบสั่งจากหลายข้อหา ทั้งการใช้ไฟกะพริบ ท่อไอเสียเสียงดัง และความผิดด้านการจราจรอื่น ๆ

Tok Singa ระบุว่า นักขี่บางรายถูกออกใบสั่งแม้รถจะติดตั้งท่อไอเสียมาตรฐานจากโรงงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไทยเห็นว่ามีเสียงดังเกินกำหนด หนึ่งในสมาชิกได้รับใบสั่งถึง 3 ใบ จากการไม่พกเอกสารประกันภัยและทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซึ่งฝากไว้ที่โรงแรม รวมถึงข้อหาท่อไอเสียมีเสียงดัง

FB/ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

เขากล่าวว่า กลุ่มได้รับใบสั่งประมาณ 15 ใบ รวมค่าปรับ 15,000 บาท และยอมรับว่าพร้อมเคารพกฎหมายของไทย แต่ไม่พอใจที่มีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียวดำเนินการ ทำให้ต้องใช้เวลารอตรวจสอบเกือบ 3 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กลุ่มยังอ้างว่า เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องแสดง ใบขับขี่ตัวจริง โดยไม่รับสำเนาที่พิมพ์จากระบบออนไลน์ หากไม่มีรูปถ่าย และมีการแจ้งเตือนว่าหากไม่ชำระค่าปรับทันที อาจถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่ยังแจ้งด้วยว่า หากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียถูกออกใบสั่งจากกรณีดัดแปลงท่อไอเสียในอนาคต อาจต้องเปลี่ยนกลับเป็นชิ้นส่วนเดิม ณ จุดตรวจ

Tok Singa ระบุว่า ก่อนข้ามพรมแดน กลุ่มได้ผ่านการตรวจจากตำรวจจราจรมาเลเซียแล้ว และไม่พบปัญหาใด ๆ จึงได้รับอนุญาตให้เดินทางต่อ เขามองว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวสร้างความไม่สะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถจักร พร้อมแนะนำให้ชาวมาเลเซียพิจารณาให้รอบคอบก่อนขี่รถมายังหาดใหญ่

FB/ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

ทั้งนี้ เขายืนยันว่า จุดประสงค์ของกลุ่มเพียงต้องการมาเที่ยวหาดใหญ่ รับประทานอาหาร ชมสถานที่ท่องเที่ยว และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น มัสยิดกลางสงขลา เท่านั้น

ด้านตำรวจจราจร สภ.หาดใหญ่ ชี้แจงกรณีไบค์เกอร์มาเลเซีย 17 คนโพสต์คลิปอ้างถูกออกใบสั่ง 15 ใบ รวม 15,000 บาท พร้อมกล่าวหาว่าใช้เวลาตรวจนานและถูกขู่จับหากจ่ายค่าปรับล่าช้า จนเกิดกระแสเรียกร้องให้ชาวมาเลเซียบอยคอตหาดใหญ่

ตำรวจระบุว่า จากการตรวจรถทั้งหมด 17 คัน พบความผิด 9 คัน ออกใบสั่ง 9 ใบ รวมค่าปรับ 12,000 บาท ไม่ใช่ 15 ใบ 15,000 บาทตามที่มีการกล่าวอ้าง ความผิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับ ดัดแปลงไฟท้ายให้กะพริบ ท่อไอเสียเสียงดัง ไม่แสดงใบขับขี่ที่กฎหมายไทยรับรอง และไม่แสดง พ.ร.บ.รถยนต์

กลุ่มไบค์เกอร์ชาวมาเลเซียขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่
FB/ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าใบขับขี่แบบดิจิทัลหรือสลิปต่ออายุจากระบบออนไลน์ไม่สามารถใช้แทนใบขับขี่ตัวจริงหรือใบขับขี่สากลได้ ส่วนกรณีท่อไอเสีย ตำรวจยืนยันว่าใช้เครื่องวัดเสียงตามมาตรฐานกฎหมาย และชี้แจงหลักเกณฑ์ให้นักท่องเที่ยวทราบแล้ว

ตำรวจย้ำว่า ไม่ได้ข่มขู่หรือเลือกปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย แต่ดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกับผู้ใช้รถทุกคน พร้อมขอให้นักท่องเที่ยวศึกษากฎจราจรไทยก่อนเดินทางเข้าประเทศ หลังชำระค่าปรับ กลุ่มนักท่องเที่ยวและตำรวจยังพูดคุยกันตามปกติ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก โดยไม่มีเหตุการณ์บานปลายแต่อย่างใด

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 14:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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