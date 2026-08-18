เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ
เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ภายหลังจากที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเพิ่มในวันเดียวกัน ยอดรวมสะสม 41 ศพ
จากกรณีเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ใกล้ลาดพร้าวซอย 1 ช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 12 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากตามที่เคยรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคณะทำงานในคดีไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เปิดเผยความคืบหน้าว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่ม 2 ศพ ได้แก่ อส.ต.เข้ม มีไชย อายุ 43 ปี และ นางสาวทัศไนย มั่นประพันธ์ ซึ่งทั้งสองเป็นลูกค้าที่ใช้บริการในวันเกิดเหตุ
โดย อส.ต.เข้ม เสียชีวิต เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 69 เวลาประมาณ 21.30 น.ที่โรงพยาบาลราชวิถี ขณะที่ นางสาวทัศไนย เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น ของวันที่ 17ส.ค.69โรงพยาบาลตากสิน
ซึ่งจากการเสียชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 รายนั้น ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพิ่มเป็น 41 ศพ
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