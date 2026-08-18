ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:52 น.

เปิดรายชื่อ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศจีน วันที่ 21-30 ส.ค. นี้

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women Asian Continental Championship 2026) รายการการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เว็บไซต์ Volleyball World และ AVC ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติจีน พร้อมกับสตาฟฟ์โค้ช โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  • หมายเลข 1: อู๋ เหมิงเจี๋ย (หัวเสา)
  • หมายเลข 2: จวง อวี่ซาน (หัวเสา)
  • หมายเลข 3: ถัง ซิน (บีหลัง)
  • หมายเลข 5: เตียว หลินอวี่ (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 6: กง เสียงอวี่ (บีหลัง และกัปตันทีม)
  • หมายเลข 7: หวัง หยวนหยวน (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 8: เฉิน โฮ่วอวี่ (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 9: หวัง อ้าวเชียน (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 10: หยาง ซูหมิง (บีหลัง)
  • หมายเลข 11: หลี่ เฉินซวน (หัวเสา)
  • หมายเลข 14: เซี่ย เซิ่งอวี่ (เซตเตอร์)
  • หมายเลข 16: กัว จงหนาน (บอลเร็ว)
  • หมายเลข 17: หนี เฟยฝาน (หัวเสา)
  • หมายเลข 18: หวัง เหมิงเจี๋ย (ลิเบโร)

เจ้าหน้าที่ทีม

  • หัวหน้าผู้ฝึกสอน: จ้าว หย่ง
  • ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: จาง เฉิน, หยาง ฮ่าว, หยวน หลิงซี
  • ผู้จัดการทีม: ไก้ หยาง
  • ผู้จัดการทั่วไป: ล่าย หย่าเหวิน
  • แพทย์ประจำทีม: หวัง หยวนจวิน, หวัง ข่าย, เว่ย หย่งจี๋
  • นักกายภาพบำบัด: ฉี เจี้ยน, เกา ซิน
  • ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพร่างกาย: เปา ชุนอวี่, ซุน ฉี
  • นักสถิติ: อวี๋ เฟย
  • ล่ามประจำทีม: ซ่ง เยว่
รายชื่อนักกีฬาทีมมชาติจีน
AVC

นักกีฬาทีมชาติจีนจะลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม (กลุ่ม A) ประกอบด้วย อิรัก อิหร่าน และไชนีสไทเป ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2569 โดยสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ผ่าน MONO SPORTS TV และ MONOMAX

ที่มา: AVC

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

22 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

29 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

30 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button