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เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026
เปิดรายชื่อ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศจีน วันที่ 21-30 ส.ค. นี้
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 (AVC Women Asian Continental Championship 2026) รายการการแข่งขันวอลเลย์บอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เว็บไซต์ Volleyball World และ AVC ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติจีน พร้อมกับสตาฟฟ์โค้ช โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
- หมายเลข 1: อู๋ เหมิงเจี๋ย (หัวเสา)
- หมายเลข 2: จวง อวี่ซาน (หัวเสา)
- หมายเลข 3: ถัง ซิน (บีหลัง)
- หมายเลข 5: เตียว หลินอวี่ (เซตเตอร์)
- หมายเลข 6: กง เสียงอวี่ (บีหลัง และกัปตันทีม)
- หมายเลข 7: หวัง หยวนหยวน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 8: เฉิน โฮ่วอวี่ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 9: หวัง อ้าวเชียน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 10: หยาง ซูหมิง (บีหลัง)
- หมายเลข 11: หลี่ เฉินซวน (หัวเสา)
- หมายเลข 14: เซี่ย เซิ่งอวี่ (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: กัว จงหนาน (บอลเร็ว)
- หมายเลข 17: หนี เฟยฝาน (หัวเสา)
- หมายเลข 18: หวัง เหมิงเจี๋ย (ลิเบโร)
เจ้าหน้าที่ทีม
- หัวหน้าผู้ฝึกสอน: จ้าว หย่ง
- ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน: จาง เฉิน, หยาง ฮ่าว, หยวน หลิงซี
- ผู้จัดการทีม: ไก้ หยาง
- ผู้จัดการทั่วไป: ล่าย หย่าเหวิน
- แพทย์ประจำทีม: หวัง หยวนจวิน, หวัง ข่าย, เว่ย หย่งจี๋
- นักกายภาพบำบัด: ฉี เจี้ยน, เกา ซิน
- ผู้ฝึกสอนด้านสมรรถภาพร่างกาย: เปา ชุนอวี่, ซุน ฉี
- นักสถิติ: อวี๋ เฟย
- ล่ามประจำทีม: ซ่ง เยว่
นักกีฬาทีมชาติจีนจะลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม (กลุ่ม A) ประกอบด้วย อิรัก อิหร่าน และไชนีสไทเป ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2569 โดยสามารถติดตามชมการแข่งขันได้ผ่าน MONO SPORTS TV และ MONOMAX
ที่มา: AVC
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