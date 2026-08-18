สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า
สาวเตือนภัยนอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายแปลกหน้าไขกุญแจบุกห้องตอนตีสี่ โชคดีคล้องโซ่นิรภัยรอดหวุดหวิด รร.มอบบัตรพักฟรีชดเชย ล่าสุดจับคนร้ายได้แล้ว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok บัญชี @rapanor หญิงสาววัย 34 ปี โพสต์เล่าประสบการณ์ระทึกเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ขณะเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพียงลำพัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ขณะที่ผู้เสียหายกำลังนอนหลับ มีชายแปลกหน้าคล้ายคนเมาหรือสติไม่ดี เดินไล่เคาะประตูตามห้องพัก ก่อนจะใช้กุญแจไขเปิดประตูห้องของเธอ โชคดีที่ผู้เสียหายคล้องโซ่นิรภัยไว้ด้านในอีกชั้น ผู้ก่อเหตุพยายามสอดมือเข้ามาล้วงปลดโซ่พร้อมอ้างว่า “เป็นห้องผม ผมจะเข้าไป” แม้ผู้เสียหายจะตะโกนบอกว่าผิดห้อง แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมฟังและพยายามดันประตูเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
หลังจากเรื่องราวเผยแพร่ออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่ถีบประตูสวนกลับไป ผู้เสียหายชี้แจงว่าช่วงเวลานอนสวมเพียงชุดนอนและไม่ได้ใส่ชุดชั้นใน จึงไม่กล้าเข้าไปปะทะหรือต่อสู้ที่หน้าประตูเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยและกลัวโป๊
ส่วนการจัดการของทางโรงแรม เธอเล่าว่าได้บัตรกำนัลที่พักฟรีเพื่อใช้บริการในรอบต่อไป ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
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