นางเอก AV ปัดเอี่ยวค้ากาม หลังโดน ตม.นิวซีแลนด์เนรเทศกลับ ลั่น ถูกเพ่งเล็งเดินทางคนเดียว
นางเอก AV เปิดใจโดน ตม.นิวซีแลนด์กักตัว-เนรเทศกลับประเทศ หลังถูกเพ่งเล็งเดินทางคนเดียว ปัดเอี่ยวข่าวสาวญี่ปุ่นค้ากามต่างแดน
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์บนโลกออนไลน์ หลังจากที่ทาง ยูอะ ฟูกูดะ นางเอก AV ชื่อดังของญี่ปุ่น ได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนิวซีแลนด์ แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ควบคุมตัวเอาไว้ ก่อนจะเนรเทศเธอกลับประเทศบ้านเกิดในทันที
โดย ฟูกูดะ ได้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวดังกล่าวไว้บนแพลตฟอร์ม X เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่กล่าวหาว่า ฟูกูดะ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมกับข่าวการค้าประเวณีของสาวญี่ปุ่นในต่างประเทศที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น
โพสต์ดังกล่าวแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “ฉันถูกส่งเข้าห้องควบคุมตัวในนิวซีแลนด์ค่ะ ตอนเข้าเมืองโดนสอบสวนนานกว่า 6 ชั่วโมงแถมโดนตรวจสารเสพติด สุดท้ายก็โดนปฏิเสธการเข้าเมือง ตำรวจประมาณ 10 คนมาทำการยึดสัมภาระ ถูกขังไว้ในห้องขังเดี่ยวสกปรกๆ ตอนนี้กำลังถูกเนรเทศส่งกลับญี่ปุ่น ประวัติมีตำหนิซะแล้ว ต่อไปการเดินทางเข้าประเทศอื่น ๆ คงจะเข้มงวดขึ้นจนอาจจะไปเที่ยวคนเดียวไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะ”
ล่าสุด ฟูกูดะ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจและปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว โดยระบุว่า “เธอตกเป็นเป้าของการเพ่งเล็งเนื่องจากเพศและสัญชาติของเธอเอง โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ซักถามเจาะลึกเรื่องอาชีพในวงการภาพยนตร์สำหรับผู้ใหญ่ และไม่ได้ระบุเรื่องการค้าประเวณีลงในเอกสาร
เนื่องจากการเดินทางครั้งนี้เป็นการไปคนเดียวแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า โดยมีการจองเพียงโรงแรมและเที่ยวบินขากลับเท่านั้น ทำให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำนานเกือบ 6 ชั่วโมง ก่อนสรุปว่าจุดประสงค์การเดินทางไม่ชัดเจนและให้เซ็นหนังสือยินยอมก่อนถูกคุมขัง และถูกเนรเทศในวันถัดมา”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการคุมเข้มปราบปรามของหน่วยงานควบคุมชายแดนระดับสากล สืบเนื่องจากจำนวนผู้หญิงชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างแดนเพื่อประกอบอาชีพขายบริการทางเพศมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ยูอะ ฟูกูดะ ยังได้ประณามพฤติกรรมการออกไปขายบริการในต่างประเทศ พร้อมเน้นย้ำว่า นักเดินทางมีหน้าที่เคารพประเทศเจ้าบ้าน เพราะทุกคนเปรียบเสมือนตัวแทนของประเทศและไม่อยากให้คนญี่ปุ่นคนอื่นต้องถูกมองด้วยสายตาที่แปลกไป
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อ้างอิงจาก : tokyoreporter
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