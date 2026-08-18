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กางปฏิทินวันหยุด ตุลาคม 2569 มีวันหยุดพิเศษ กลุ่มไหนได้หยุดยาว 3 วัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 20:31 น.
วันหยุดเดือนตุลาคม 2569

เช็กวันหยุดเดือนตุลาคม 2569 มีทั้งวันนวมินทรมหาราช วันปิยมหาราช และวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. เฉพาะกรุงเทพฯ ข้าราชการ-สถาบันการเงินบางกลุ่มได้หยุดต่อเนื่องเสาร์อาทิตย์

เตรียมกางปฏิทินวางแผนกันล่วงหน้า เดือนตุลาคม 2569 มีวันหยุดสำคัญหลายวัน โดยเฉพาะ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็น วันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการใน กทม. ที่หยุดเสาร์-อาทิตย์ตามปกติ มีโอกาสได้พักต่อเนื่อง 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 ตุลาคม

เหตุผลของการเพิ่มวันหยุดครั้งนี้ เพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF-WBG Annual Meetings 2026 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 รวมถึงลดปัญหาการจราจรและอำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัยให้ผู้เข้าร่วมประชุม

วันหยุดเดือนตุลาคม 2569 มีวันไหนบ้าง

หากนับวันหยุดสำคัญตามปฏิทิน เดือนตุลาคม 2569 มีวันที่ควรรู้ดังนี้

  • วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2569 วันนวมินทรมหาราช
  • วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร
  • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569 วันปิยมหาราช

ดังนั้น ช่วงปลายเดือนจะมีวันหยุดยาวอีกหนึ่งรอบในวันที่ **23-25 ตุลาคม 2569** เนื่องจากวันปิยมหาราชตรงกับวันศุกร์ ต่อเนื่องวันเสาร์และวันอาทิตย์

วันหยุดเดือนตุลาคม 2569
ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

16 ตุลาคม 2569 ใครได้หยุดบ้าง

กลุ่มที่ได้รับผลโดยตรงคือ หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก ครม. กำหนดวันที่ 16 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะ กทม. ไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษทั่วประเทศ ดังนั้น ข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐในจังหวัดอื่นยังทำงานตามปกติ เว้นแต่มีประกาศของหน่วยงานเพิ่มเติม

ด้าน ธนาคารและสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากมีภารกิจจำเป็นหรือการหยุดให้บริการอาจกระทบประชาชน สถาบันการเงินสามารถพิจารณาดำเนินงานตามความเหมาะสม

พนักงานเอกชน 16 ตุลาคม ได้หยุดไหม?

สำหรับ พนักงานบริษัทเอกชนไม่ได้หยุดโดยอัตโนมัติ เพราะมติครั้งนี้กำหนดวันหยุดราชการเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ โดยรัฐบาลขอความร่วมมือรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนบริเวณรอบสถานที่ประชุม พิจารณามาตรการให้เหมาะกับลักษณะงานและพื้นที่ พนักงานจึงควรตรวจสอบประกาศจากบริษัทของตัวเองอีกครั้ง

ราชการ กทม. มี WFH อีก 3 วัน

นอกจากวันหยุดพิเศษ 16 ตุลาคม ครม. ยังให้หน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือ Work from Home (WFH) อีก 3 วัน ได้แก่

  • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
  • วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
  • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569

ส่วนวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันหยุดอยู่แล้ว เท่ากับสัปดาห์การประชุม IMF-WBG หน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ จะลดการเดินทางเข้าสำนักงานหลายวันต่อเนื่อง แต่ต้องแยกให้ออกว่า วันที่ 12, 14 และ 15 ตุลาคมเป็นวันทำงานแบบ WFH ไม่ใช่วันหยุด

สรุปสำหรับคนที่กำลังวางแผนเที่ยว เดือนตุลาคม 2569 มีวันหยุดยาวอย่างน้อยหนึ่งช่วงที่ตรงกันในวงกว้าง คือ 23-25 ตุลาคม ส่วนช่วง 16-18 ตุลาคม เป็นวันหยุดยาว 3 วันสำหรับกลุ่มที่ได้รับสิทธิหยุดพิเศษในกรุงเทพฯ และมีวันหยุดประจำสัปดาห์ในวันเสาร์-อาทิตย์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 20:31 น.
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