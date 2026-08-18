สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ
สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติเผยผู้ตายป่วยเป็นโรคศึมเศร้า และอาจจะก่อเหตุเพราะอาการป่วย
พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุมีประชาชนถูกยิงภายในสนามยิงปืนแห่งหนึ่ง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นด้านนอกอาคารฝึกยิงปืน พบร่าง นายเอ (นามสมมติ) อายุ 36 ปี สภาพศพนอนจมกองเลือดเสียชีวิต สวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงยีนส์ขายาว มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะ ข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด 11 มม. ตกอยู่
จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่ครูฝึกของสนาม ซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ เล่าว่า ผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนยิงปืนที่สนามแห่งนี้เป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพยายามนำปืนที่เช่ามายิงออกนอกสนามทางเจ้าหน้าที่ครูฝึกจึงได้ห้ามไว้ โดยห้ามนำอาวุธปืนออกไป แต่ผู้ตายได้อ้างจะขอออกมาสูบบุหรี่ก่อนจะฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนออกมาก่อเหตุอัตวินิบาตกรรมที่นอกสนาม
ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า จึงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอาการป่วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวา จากนั้นได้มอบร่างให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
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