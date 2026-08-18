การเงินเศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 14:10 น.
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

กกพ. เคาะโครงสร้างค่าไฟบ้านใหม่ เริ่มบิลเดือนกันยายน 2569 ค่าไฟฐานเฉลี่ยลดเหลือ 3.69 บาทต่อหน่วย บ้านใช้ไฟ 200 หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ 3 บาท ส่วนช่วง 201 หน่วยขึ้นไปลดลงจากอัตราเดิม

คนที่เห็นตารางค่าไฟใหม่แล้วกังวลว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2569 หากบ้านใช้ไฟเกิน 150 หรือ 200 หน่วยจะต้องจ่ายแพงขึ้น อาจยังไม่ต้องรีบตกใจ เพราะโครงสร้างใหม่ไม่ได้ปรับราคาขึ้นทุกช่วง

ตรงกันข้าม อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านที่ใช้ไฟตั้งแต่หน่วยที่ 201 เป็นต้นไปกลับถูกปรับลดลงจากเดิม และค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทจะลดจาก 3.95 บาท เหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยจะเริ่มใช้กับบิลค่าไฟเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป

ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วย ลดจาก 3.78 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมค่า Ft งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2569 ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย ยังไม่รวม VAT

การปรับครั้งนี้ครอบคลุมบ้านอยู่อาศัยที่ใช้อัตราแบบก้าวหน้า ทั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ และเกิน 5 แอมแปร์ โดยกำหนดให้การใช้ไฟ 200 หน่วยแรกมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ส่วนหน่วยที่ใช้มากกว่านั้นยังคงคิดแบบขั้นบันได ไม่ใช่เมื่อใช้เกิน 200 หน่วยแล้ว ไฟทุกหน่วยจะถูกนำไปคิดในราคาแพงที่สุดทันที

สำหรับอัตราใหม่ที่เผยแพร่สำหรับบ้านอยู่อาศัยประเภท

1.1.1 ซึ่งเป็นกลุ่มมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะเริ่มที่ 15 หน่วยแรก หน่วยละ 2.3488 บาท

  • ช่วง 16 ถึง 25 หน่วย หน่วยละ 2.9882 บาท
  • และช่วง 26 ถึง 200 หน่วย หน่วยละ 3 บาท
  • จากนั้นหน่วยที่ 201 ถึง 400 คิดหน่วยละ 4.1584 บาท
  • และตั้งแต่หน่วยที่ 401 เป็นต้นไปคิดหน่วยละ 4.3583 บาท

ส่วนบ้านประเภท 1.1.2 ซึ่งรวมถึงผู้ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 5 แอมแปร์ จะคิด 200 หน่วยแรกในอัตราหน่วยละ 3 บาท

  • ช่วง 201 ถึง 400 หน่วย หน่วยละ 4.1584 บาท
  • และตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 4.3583 บาท

สิ่งที่ต่างจากโครงสร้างเดิมอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่กลุ่มบ้านใช้ไฟมาก ก่อนหน้านี้ PEA คิดอัตราประเภท 1.1.2 ที่ 150 หน่วยแรก หน่วยละ 3.2484 บาท ช่วง 151 ถึง 400 หน่วย หน่วยละ 4.2218 บาท และตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 4.4217 บาท ขณะที่โครงสร้างใหม่ขยายช่วงแรกเป็น 200 หน่วยในราคา 3 บาท และลดราคาในสองช่วงบนลงด้วย

ตัวอย่างอัตราค่าไฟ เทียบโครงสร้างเดิม-โครงสร้างใหม่

หากลองคำนวณเฉพาะ ค่าพลังงานไฟฟ้าฐานของบ้านประเภท 1.1.2 เพื่อให้เห็นความต่าง จะได้ประมาณนี้

ใช้ไฟต่อเดือน โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ ลดลงประมาณ
200 หน่วย 698.35 บาท 600.00 บาท 98.35 บาท
300 หน่วย 1,120.53 บาท 1,015.84 บาท 104.69 บาท
500 หน่วย 1,984.88 บาท 1,867.51 บาท 117.37 บาท

ตัวอย่างอัตราค่าไฟ เทียบโครงสร้างเดิม-โครงสร้างใหม่

ตัวเลขในตารางเป็นการคำนวณเปรียบเทียบ เฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน จากอัตราเดิมกับอัตราใหม่ จึงไม่ใช่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟ เพราะบิลจริงยังมีค่า Ft ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงรายละเอียดของประเภทผู้ใช้ไฟแต่ละบ้าน

เหตุผลที่อัตราตั้งแต่ 201 หน่วยขึ้นไปลดลง มาจากการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟบ้านแบบก้าวหน้าในอัตรา 0.0634 บาทต่อหน่วย

ทำให้อัตราช่วง 201 ถึง 400 หน่วยลดจาก 4.2218 บาท เหลือ 4.1584 บาทต่อหน่วย ส่วนตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไปลดจาก 4.4217 บาท เหลือ 4.3583 บาทต่อหน่วย

ส่วนตัวเลข 150 หน่วย ที่หลายคนเห็นบ่อย ๆ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบันหลักเกณฑ์ของ PEA ระบุว่า ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์จะอยู่ในประเภท 1.1.1 แต่หากใช้ไฟเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน

เดือนถัดไปจะถูกจัดเป็นประเภท 1.1.2 และหากกลับมาใช้ไม่เกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน จึงจะกลับไปประเภท 1.1.1 ส่วนผู้ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมแปร์จะอยู่ประเภท 1.1.2 อยู่แล้ว

ดังนั้น การใช้ไฟทะลุ 150 หน่วยเพียงเดือนเดียวไม่ได้หมายความว่าไฟทั้งบ้านในเดือนนั้นจะถูกจับไปคิดราคาแพงที่สุดทันที การคิดค่าพลังงานยังอิงประเภทผู้ใช้และแบ่งราคาเป็นช่วงของหน่วยไฟตามโครงสร้างที่กำหนด

โครงสร้างใหม่ยังขยายคำนิยามผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรด้วย แต่ต้องเป็นการใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยแบบถาวรต่อเนื่อง มีประวัติชำระค่าไฟอย่างน้อย 6 เดือน และต้องติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและทำสัญญาซื้อขายไฟตามเงื่อนไขก่อน

สรุปแล้ว บ้านที่ใช้ไฟมากไม่ได้ถูกปรับให้จ่ายแพงขึ้นทุกหน่วยตั้งแต่เดือนกันยายน 2569 อัตราค่าพลังงานในช่วง 201 หน่วยขึ้นไปกลับลดลง ขณะที่ 200 หน่วยแรกถูกกำหนดให้ไม่เกินหน่วยละ 3 บาท

อย่างไรก็ตาม ยอดที่ปรากฏในบิลจริงยังขึ้นอยู่กับประเภทผู้ใช้ไฟ จำนวนหน่วย ค่า Ft ค่าบริการ และ VAT จึงไม่ควรนำราคาในตารางต่อหน่วยไปคูณกับจำนวนหน่วยทั้งหมดแบบตรง ๆ

ค่าไฟใหม่ จ่ายถูกลง เริ่ม กันยายน 69

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 14:10 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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