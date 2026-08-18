เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

กกพ. เคาะโครงสร้างค่าไฟบ้านใหม่ เริ่มบิลเดือนกันยายน 2569 ค่าไฟฐานเฉลี่ยลดเหลือ 3.69 บาทต่อหน่วย บ้านใช้ไฟ 200 หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ 3 บาท ส่วนช่วง 201 หน่วยขึ้นไปลดลงจากอัตราเดิม
คนที่เห็นตารางค่าไฟใหม่แล้วกังวลว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2569 หากบ้านใช้ไฟเกิน 150 หรือ 200 หน่วยจะต้องจ่ายแพงขึ้น อาจยังไม่ต้องรีบตกใจ เพราะโครงสร้างใหม่ไม่ได้ปรับราคาขึ้นทุกช่วง
ตรงกันข้าม อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านที่ใช้ไฟตั้งแต่หน่วยที่ 201 เป็นต้นไปกลับถูกปรับลดลงจากเดิม และค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทจะลดจาก 3.95 บาท เหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยจะเริ่มใช้กับบิลค่าไฟเดือนกันยายน 2569 เป็นต้นไป
ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่ 3.69 บาทต่อหน่วย ลดจาก 3.78 บาทต่อหน่วย เมื่อรวมค่า Ft งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2569 ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟเรียกเก็บเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 บาทต่อหน่วย ยังไม่รวม VAT
การปรับครั้งนี้ครอบคลุมบ้านอยู่อาศัยที่ใช้อัตราแบบก้าวหน้า ทั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ และเกิน 5 แอมแปร์ โดยกำหนดให้การใช้ไฟ 200 หน่วยแรกมีอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ส่วนหน่วยที่ใช้มากกว่านั้นยังคงคิดแบบขั้นบันได ไม่ใช่เมื่อใช้เกิน 200 หน่วยแล้ว ไฟทุกหน่วยจะถูกนำไปคิดในราคาแพงที่สุดทันที
สำหรับอัตราใหม่ที่เผยแพร่สำหรับบ้านอยู่อาศัยประเภท
1.1.1 ซึ่งเป็นกลุ่มมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์ อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าจะเริ่มที่ 15 หน่วยแรก หน่วยละ 2.3488 บาท
- ช่วง 16 ถึง 25 หน่วย หน่วยละ 2.9882 บาท
- และช่วง 26 ถึง 200 หน่วย หน่วยละ 3 บาท
- จากนั้นหน่วยที่ 201 ถึง 400 คิดหน่วยละ 4.1584 บาท
- และตั้งแต่หน่วยที่ 401 เป็นต้นไปคิดหน่วยละ 4.3583 บาท
ส่วนบ้านประเภท 1.1.2 ซึ่งรวมถึงผู้ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 5 แอมแปร์ จะคิด 200 หน่วยแรกในอัตราหน่วยละ 3 บาท
- ช่วง 201 ถึง 400 หน่วย หน่วยละ 4.1584 บาท
- และตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 4.3583 บาท
สิ่งที่ต่างจากโครงสร้างเดิมอย่างเห็นได้ชัดอยู่ที่กลุ่มบ้านใช้ไฟมาก ก่อนหน้านี้ PEA คิดอัตราประเภท 1.1.2 ที่ 150 หน่วยแรก หน่วยละ 3.2484 บาท ช่วง 151 ถึง 400 หน่วย หน่วยละ 4.2218 บาท และตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไป หน่วยละ 4.4217 บาท ขณะที่โครงสร้างใหม่ขยายช่วงแรกเป็น 200 หน่วยในราคา 3 บาท และลดราคาในสองช่วงบนลงด้วย
ตัวอย่างอัตราค่าไฟ เทียบโครงสร้างเดิม-โครงสร้างใหม่
หากลองคำนวณเฉพาะ ค่าพลังงานไฟฟ้าฐานของบ้านประเภท 1.1.2 เพื่อให้เห็นความต่าง จะได้ประมาณนี้
|ใช้ไฟต่อเดือน
|โครงสร้างเดิม
|โครงสร้างใหม่
|ลดลงประมาณ
|200 หน่วย
|698.35 บาท
|600.00 บาท
|98.35 บาท
|300 หน่วย
|1,120.53 บาท
|1,015.84 บาท
|104.69 บาท
|500 หน่วย
|1,984.88 บาท
|1,867.51 บาท
|117.37 บาท
ตัวเลขในตารางเป็นการคำนวณเปรียบเทียบ เฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้าฐาน จากอัตราเดิมกับอัตราใหม่ จึงไม่ใช่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟ เพราะบิลจริงยังมีค่า Ft ค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงรายละเอียดของประเภทผู้ใช้ไฟแต่ละบ้าน
เหตุผลที่อัตราตั้งแต่ 201 หน่วยขึ้นไปลดลง มาจากการนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟบ้านแบบก้าวหน้าในอัตรา 0.0634 บาทต่อหน่วย
ทำให้อัตราช่วง 201 ถึง 400 หน่วยลดจาก 4.2218 บาท เหลือ 4.1584 บาทต่อหน่วย ส่วนตั้งแต่ 401 หน่วยขึ้นไปลดจาก 4.4217 บาท เหลือ 4.3583 บาทต่อหน่วย
ส่วนตัวเลข 150 หน่วย ที่หลายคนเห็นบ่อย ๆ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ปัจจุบันหลักเกณฑ์ของ PEA ระบุว่า ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมแปร์จะอยู่ในประเภท 1.1.1 แต่หากใช้ไฟเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน
เดือนถัดไปจะถูกจัดเป็นประเภท 1.1.2 และหากกลับมาใช้ไม่เกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน จึงจะกลับไปประเภท 1.1.1 ส่วนผู้ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมแปร์จะอยู่ประเภท 1.1.2 อยู่แล้ว
ดังนั้น การใช้ไฟทะลุ 150 หน่วยเพียงเดือนเดียวไม่ได้หมายความว่าไฟทั้งบ้านในเดือนนั้นจะถูกจับไปคิดราคาแพงที่สุดทันที การคิดค่าพลังงานยังอิงประเภทผู้ใช้และแบ่งราคาเป็นช่วงของหน่วยไฟตามโครงสร้างที่กำหนด
โครงสร้างใหม่ยังขยายคำนิยามผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรด้วย แต่ต้องเป็นการใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยแบบถาวรต่อเนื่อง มีประวัติชำระค่าไฟอย่างน้อย 6 เดือน และต้องติดต่อการไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอกสารและทำสัญญาซื้อขายไฟตามเงื่อนไขก่อน
สรุปแล้ว บ้านที่ใช้ไฟมากไม่ได้ถูกปรับให้จ่ายแพงขึ้นทุกหน่วยตั้งแต่เดือนกันยายน 2569 อัตราค่าพลังงานในช่วง 201 หน่วยขึ้นไปกลับลดลง ขณะที่ 200 หน่วยแรกถูกกำหนดให้ไม่เกินหน่วยละ 3 บาท
อย่างไรก็ตาม ยอดที่ปรากฏในบิลจริงยังขึ้นอยู่กับประเภทผู้ใช้ไฟ จำนวนหน่วย ค่า Ft ค่าบริการ และ VAT จึงไม่ควรนำราคาในตารางต่อหน่วยไปคูณกับจำนวนหน่วยทั้งหมดแบบตรง ๆ
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