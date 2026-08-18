ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ
ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ ก่อนยิงฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ราย
จากกรณีที่ เกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนมัธยม เมืองซัมบวงกา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ โดยผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนที่อายุมากกว่า 1 ชั้นและมือปืนชั้นมัธยมที่ 3 (เกรด 9) ที่ยิงจบชีวิตตัวเองตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNA รายงานเพิ่มเติมว่า นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่า มือปืนใช้อาวุธปืนที่มีอานุภาพสูงในการก่อเหตุ พร้อมกันนี้มือปืนได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กในช่วงเกิดเหตุ ซึ่งไลฟ์สดดังกล่าวถูกลบออกในเวลาต่อมา
โดยมือปืนพยายามยิงครูที่นั่งอยู่ แต่ยิงไม่โดน ก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังอีกห้อง และยิงนักเรียนอีกคน เป็นเหตุให้นักเรียนคนดังกล่าวเสียชีวิต และจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ก่อนที่มือปืนจะยิงปลิดชีพตนเอง
ทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรี ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมว่าอาวุธปืนเป็นของใครหรือผู้ก่อเหตุมีมูลเหตุจูงใจอะไร
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 2 เดือน หลังจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในตักโลบัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 20 กว่าราย และประมาณ 10 วันหลังเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ
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