ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:04 น.

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ ก่อนยิงฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ราย

จากกรณีที่ เกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนมัธยม เมืองซัมบวงกา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ โดยผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนที่อายุมากกว่า 1 ชั้นและมือปืนชั้นมัธยมที่ 3 (เกรด 9) ที่ยิงจบชีวิตตัวเองตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว CNA รายงานเพิ่มเติมว่า นายกเทศมนตรีให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่า มือปืนใช้อาวุธปืนที่มีอานุภาพสูงในการก่อเหตุ พร้อมกันนี้มือปืนได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กในช่วงเกิดเหตุ ซึ่งไลฟ์สดดังกล่าวถูกลบออกในเวลาต่อมา

โดยมือปืนพยายามยิงครูที่นั่งอยู่ แต่ยิงไม่โดน ก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังอีกห้อง และยิงนักเรียนอีกคน เป็นเหตุให้นักเรียนคนดังกล่าวเสียชีวิต และจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย ก่อนที่มือปืนจะยิงปลิดชีพตนเอง

ทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรี ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมว่าอาวุธปืนเป็นของใครหรือผู้ก่อเหตุมีมูลเหตุจูงใจอะไร

อย่างไรก็ตามสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 2 เดือน หลังจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในตักโลบัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 20 กว่าราย และประมาณ 10 วันหลังเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

19 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

26 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

27 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:04 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:04 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button