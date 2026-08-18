โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต ยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอแสดงความเสียใจผู้เสียชีวิต
จากกรณี คุณป้ารายหนึ่งโพสต์ภาพขณะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น พร้อมข้อความว่า “ถ้าบ่ตรวจให้กู ให้กูตายอยู่บ้านโลดสู” จากกนั้นมีเพจหนึ่งนำโพสต์ดังกล่าวไปแชร์ต่อ ก่อนจะมีพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเข้ามา เหน็บแนม เช่น “ถ้าเจ็บแล้วรอไม่ได้ ก็กลับไปตายที่บ้าน” หรือ “จะมาตอนไหนก็ต้องรอค่ะ โรงพยาบาลรัฐ คลินิก หรือเอกชนก็ต้องรอ
กระทั่งในเวลาต่อมา ลูกชายของคุณป้าออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่า แม่เสียชีวิตแล้ว หลังหมดสติในห้องน้ำแล้วล้มศีรษะฟาดพื้นจนมีเลือดคั่งในสมอง ตามที่เป็นข่าวดังไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โพสต์ข้อความแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “สืบเนื่องจากกรณีที่ปรากฏทางสื่อ social media กรณีที่บุคลากร ของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย แสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่ไม่เหมาะสม โรงพยาบาลขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอโทษผู้เสียชีวิตและครอบครัว และขอเรียนว่า ทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ social media อย่างไม่เหมาะสมทุกรูปแบบ หลังจากรับทราบเหตุการณ์ ได้ตักเตือนบุคลากรดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งกำชับเน้นย้ำ ไม่ให้บุคลากรดังกล่าวรวมถึงบุคลากรอื่นๆของโรงพยาบาล แสดงความคิดเห็นอย่างไม่เหมาะสมเช่นนี้ซ้ำอีก”
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