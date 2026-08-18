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ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 12:03 น.
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด
ภาพจาก : ป้าแต๋น แฟมิลี่

ลุงพล หรือ ไชย์พล วิภา ปีนี้อายุ 50 ปี หลังเพิ่งผ่านวันเกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ท่ามกลางช่วงเวลาที่เจ้าตัวยังคงถูกคุมขังจากคดีน้องชมพู่ ขณะที่ป้าแต๋น หรือ สมพร หลาบโพธิ์ ภรรยา โพสต์อวยพรวันเกิด พร้อมขอโทษที่สามีต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้

ป้าแต๋นเขียนว่า ไม่คิดว่าจะพาลุงพลมาเจอเรื่องแบบนี้ พร้อมอวยพรให้ผ่านพ้นอุปสรรค จากนั้นยังโพสต์คลิปเค้กวันเกิดหลายก้อนที่แฟนคลับส่งมาให้ พร้อมข้อความ “H.B.D. กำลังใจฝากให้ลุง ขอบคุณจากใจลุงป้า” และติดแฮชแท็ก #ลุงพลป้าแต๋นแฟมิลี่ #fcพต

เค้กแต่ละก้อนมีข้อความอวยพรวันเกิดและให้กำลังใจลุงพลจากกลุ่มแฟนคลับ ก่อนป้าแต๋นจะนำเค้กบางส่วนไปมอบให้นักเรียน 3 โรงเรียน และศูนย์เด็กอีก 2 แห่ง

ลุงพล หรือ ไชย์พล วิภา ปีนี้อายุ 50 ปี
ภาพจาก : ป้าแต๋น แฟมิลี่

ลุงพลมีภูมิลำเนาเดิมที่ ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เป็นลูกคนที่ 5 จากพี่น้อง 6 คน ก่อนเป็นที่รู้จักทั่วประเทศจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่บ้านกกกอก จ.มุกดาหาร ช่วงก่อนหน้านั้นเคยทำงานรับจ้าง ขายไก่ย่าง และขายตรง ก่อนมีงานโฆษณา งานบันเทิง และทำช่องยูทูบร่วมกับป้าแต๋น

H.B.D. กำลังใจฝากให้ลุง ขอบคุณจากใจลุงป้า
ภาพจาก : ป้าแต๋น แฟมิลี่

คดีน้องชมพู่เข้าสู่ชั้นศาลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพล 20 ปี และยกฟ้องป้าแต๋น ต่อมาเดือนสิงหาคม 2568 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 เพิ่มโทษลุงพลเป็น 26 ปี ส่วนป้าแต๋นยังได้รับการยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพล 20 ปี และยกฟ้องป้าแต๋น
ภาพจาก : ป้าแต๋น แฟมิลี่

หลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ลุงพลยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว แต่ศาลฎีกาไม่อนุญาต จึงถูกคุมขังระหว่างฎีกา ทำให้วันเกิดครบ 50 ปีครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างอยู่ในเรือนจำ ขณะที่ป้าแต๋นและแฟนคลับส่งคำอวยพรและกำลังใจจากภายนอก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 12:03 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 12:03 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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