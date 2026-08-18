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รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:53 น.

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง แม้เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามระเบียบ พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้ เพราะพิจารณาไปแล้ว

จากกรณีที่เรือนจำกลางบางขวางเปิดเผยภาพกิจกรรม “ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยหลักธรรม ก้าวนำสู่สังคม” โดยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 นางสาวอัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ณ ฝ่ายควบคุมแดน 14

หนึ่งในผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้คือ นายเล่าต๋า แสนลี่ อายุ 86 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสื่อไทยเคยรายงานว่าถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายของ “ขุนส่า” ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ข้อกล่าวหาที่เจ้าตัวปฏิเสธมาตลอด ทั้งนี้ นายเล่าต๋าต้องโทษในคดีสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 รวมถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เรื่องนี้รับทราบถึงผลกระทบอยู่ ซึ่งได้ดำเนินการใน 2 ส่วน คือให้กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษ และขั้นตอนต่างๆ ในการเสนอพระราชทานอภัยโทษ และกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษ

เบื้องต้นเราได้พบในหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอน ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดไว้ ส่วนตัวเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบ แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่อง ขณะนี้มีการตั้งคณะทำงานแล้ว

เมื่อถามว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะนำมาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า “คงไม่ได้ เพราะพิจารณาไปแล้ว แต่คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นเพื่อนำไปแก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้า”

เมื่อถามย้ำว่าถือว่าเป็นการรับโทษคดีสิ้นสุดแล้วใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า สิ้นสุดแล้ว เพราะเมื่อมีการปล่อยตัวไปแล้ว ซึ่งเป็นระเบียบเก่าที่เขาถือปฏิบัติมา ซึ่งนายเล่าต๋า โดนควบคุมตัวตั้งแต่ปี 2559 มีตัวเลขพิจารณารับโทษมาตามระเบียบเดิม และพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสม ให้คณะทำงานเขาได้ทำงาน และจะได้นำมาใช้ดำเนินการต่อไป

เมื่อถามว่าประเด็นนี้เราจะชี้แจงต่อสังคมอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ได้ชี้แจงไปแล้ว เรื่องการพักโทษอะไรต่างๆ เป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษ ไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเขาต้องปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ณ ช่วงเวลานั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามตนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือคนรับผิดชอบในคณะกรรมการอภัยโทษก็มีผลกระทบเหมือนกัน

เมื่อถามย้ำว่าเป็นความผิดพลาดของกรมราชทัณฑ์ หรือของระเบียบ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เป็นกฎระเบียบที่เขากำหนดเพราะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ เบื้องต้น ให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง ห้วงเวลาที่มีการเสนอขออภัยโทษ นายเล่าต๋าระเบียบตรงนั้นว่าอย่างไร

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:53 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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