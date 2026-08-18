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พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:22 น.
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา

ชวนชมดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติลึก 2 เมตร ณ ถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ แนะนำช่วงฤดูฝน พ.ค. ถึง ต.ค. น้ำเต็มแอ่งสวยงามที่สุด

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติบนลานหินบริเวณถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ในช่วงฤดูฝนนี้พบปรากฏการณ์น้ำขังในหลุมหินธรรมชาติ ส่องแสงประกายงดงามคล้าย “ดวงตาพญานาคา” กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่

ปรากฏการณ์นี้เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา กระแสน้ำและน้ำฝนกัดเซาะลานหินทรายจนกลายเป็นหลุมกุมภบกขนาดต่าง ๆ เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน น้ำจะขังอยู่ภายในหลุมและทำปฏิกิริยากับแสงแดด เกิดเป็นเงาคล้ายดวงตาขนาดใหญ่บนผิวหิน กลายเป็นจุดเช็กอินไฮไลต์ของผู้มาเยือนถ้ำนาคา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระบุว่า ปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูลังกา นอกเหนือจากเรื่องความเชื่อและความศรัทธา พื้นที่แห่งนี้ยังมีความสำคัญทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอย่างยิ่ง กรมอุทยานฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุล จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เข้าชมด้วยความสำรวม ห้ามสัมผัส ขีดเขียน หรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาความสวยงามให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ด้าน นายอักษร มานะวงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลุมหินนี้เป็นไฮไลต์สำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวถ้ำนาคา นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นมาชมได้ตามปกติ แอ่งน้ำมีความลึกประมาณ 1.5 – 2 เมตร ทำให้มีน้ำขังเกือบตลอดทั้งปี และระดับน้ำจะค่อย ๆ ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง

ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดในการชมดวงตาพญานาคาคือฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม เพราะปริมาณน้ำจะเต็มแอ่งและได้รับมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์พอดี เกิดเป็นภาพที่สวยงามที่สุด หากเลยเดือนตุลาคมไปแล้ว ระดับน้ำจะเริ่มลดลงและมีเศษใบไม้ร่วงหล่นทับถม อาจทำให้ความสวยงามลดน้อยลง ช่วงหน้าฝนจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางมาท่องเที่ยวจุดนี้

ดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกา-5
ภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand
ดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกา-4
ภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand
ดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกา-3
ภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand
ดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกา-2
ภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand
ดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกา-1
ภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand
ดวงตาพญานาคา หลุมหินธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูลังกา
ภาพจาก Facebook : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand

ภาพจาก : อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม – Phulangka National Park Thailand และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:22 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:22 น.
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sukanlaya s.

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