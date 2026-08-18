ข่าวดาราบันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:25 น.
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ "โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง" คนแห่โยงประเด็นร้อน

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน อดีตนางเอก ยุค 90 เปิดศึกชิงดูแลเจ้าสัวหมื่นล้าน

ถูกชาวเน็ตจับตามองยกใหญ่ เมื่อมีคนตาดีแอบเห็นโพสต์ปริศนาของ จอย บียอน อดีตนางเอกรางวัลตุ๊กตาทอง ในยุค 90 และนักร้องสาวสุดแซ่บ ออกมาตัดพ้อผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “คนที่ไม่เคยได้พูด ไม่เคยได้อธิบาย ไม่เคยได้ตอบโต้ โดนนินทาแบบผิดๆมาโดยตลอด แต่วันนี้ ขอตอบความจริงบ้างนะคะ เพื่อให้ทุกคน จะได้เข้าใจกันให้ถูกต้อง ว่าไม่เคยเป็น อย่างที่เขา พูดกัน”

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง คนแห่โยงประเด็นร้อน-1

นอกจากนั้นก่อนนี้ จอย บียอน ก็เพิ่งจะโพสต์ข้อความตัดมาก่อนโดยระบุว่า “เมื่อเต้นกิน รำกินสักพัก ชีวิตรักเริ่มไม่สนุก ชีวิตที่ปกปิด คิดว่าเป็นความลับ กลับกลายมาเป็นดราม่า ฆ่าความภักดี นี่คือความโลภของคน ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร #จอย บียอนด์” ท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจของกลุ่มแฟนคลับ

ดูเหมือนว่าจาก 2 โพสต์ข้างต้นปรากฎออกในช่วงเดียวกันกับที่มีข่าวลือหนาหูว่า อดีตนางเอก ยุค 90 เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวที่อยู่กินกันมาเกือบ 30 ปี เริ่มป่วยอัลไซเมอร์ หลังถูกหลานชายและเลขาฯ รวมหัวกีดกัน ไม่ให้เจอ ไม่ให้เข้าบ้าน คาดเป็นเพราะทรัพย์สินหมื่นล้านของเจ้าสัว จนหลาย ๆ คนแอบเอาไปเชื่อมโยงกันว่าจะเป็นเรื่องของ จอน บียอน หรือไม่ คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองอีกครั้ง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง คนแห่โยงประเด็นร้อน-2

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง คนแห่โยงประเด็นร้อน-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Joy Beyond

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

22 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

28 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

30 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 13:25 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button