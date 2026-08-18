จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน อดีตนางเอก ยุค 90 เปิดศึกชิงดูแลเจ้าสัวหมื่นล้าน
ถูกชาวเน็ตจับตามองยกใหญ่ เมื่อมีคนตาดีแอบเห็นโพสต์ปริศนาของ จอย บียอน อดีตนางเอกรางวัลตุ๊กตาทอง ในยุค 90 และนักร้องสาวสุดแซ่บ ออกมาตัดพ้อผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “คนที่ไม่เคยได้พูด ไม่เคยได้อธิบาย ไม่เคยได้ตอบโต้ โดนนินทาแบบผิดๆมาโดยตลอด แต่วันนี้ ขอตอบความจริงบ้างนะคะ เพื่อให้ทุกคน จะได้เข้าใจกันให้ถูกต้อง ว่าไม่เคยเป็น อย่างที่เขา พูดกัน”
นอกจากนั้นก่อนนี้ จอย บียอน ก็เพิ่งจะโพสต์ข้อความตัดมาก่อนโดยระบุว่า “เมื่อเต้นกิน รำกินสักพัก ชีวิตรักเริ่มไม่สนุก ชีวิตที่ปกปิด คิดว่าเป็นความลับ กลับกลายมาเป็นดราม่า ฆ่าความภักดี นี่คือความโลภของคน ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร #จอย บียอนด์” ท่ามกลางคอมเมนต์ส่งกำลังใจของกลุ่มแฟนคลับ
ดูเหมือนว่าจาก 2 โพสต์ข้างต้นปรากฎออกในช่วงเดียวกันกับที่มีข่าวลือหนาหูว่า อดีตนางเอก ยุค 90 เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวที่อยู่กินกันมาเกือบ 30 ปี เริ่มป่วยอัลไซเมอร์ หลังถูกหลานชายและเลขาฯ รวมหัวกีดกัน ไม่ให้เจอ ไม่ให้เข้าบ้าน คาดเป็นเพราะทรัพย์สินหมื่นล้านของเจ้าสัว จนหลาย ๆ คนแอบเอาไปเชื่อมโยงกันว่าจะเป็นเรื่องของ จอน บียอน หรือไม่ คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเองอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : FB Joy Beyond
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