วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก
วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ อนามัยโลก-UN เตือนลามหนักเร่งสกัดก่อนบานปลาย
สื่อต่างประเทศรายงานว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ทวีความรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกรายงานยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,945 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 2,325 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทำลายสถิติเดิมจากการระบาดในช่วงปี 2561-2563 ซึ่งเคยมีผู้เสียชีวิต 2,299 ราย
นายทอม เฟลตเชอร์ หัวหน้าฝ่ายมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าการระบาดครั้งนี้ขยายตัวรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมา พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งจัดการและร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นก่อนเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปไกลกว่านี้ ด้านนายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ประเมินว่าอัตราการแพร่ระบาดในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงกว่าวิกฤตอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกช่วงปี 2557-2559 ซึ่งเคยคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 ราย
การระบาดครั้งที่ 17 ของคองโกครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียว (Bundibugyo) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เริ่มประกาศการระบาดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้การรับมือดำเนินไปอย่างยากลำบากเนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของคองโกที่ยังอ่อนแอ พื้นที่เกิดการระบาดมีความห่างไกลและเข้าถึงยาก รวมถึงปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนติดกับซูดานใต้ ยูกันดา และรวันดา
ข้อมูลสถิติจากรัฐบาลคองโกชี้ให้เห็นว่า อัตราป่วยตายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน กระโดดขึ้นมาเป็นร้อยละ 46 ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเกือบ 1 ใน 2 รายจะเสียชีวิต นายโทมัส พาริช ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากองค์การแพทย์ไร้พรมแดน อธิบายว่าตามหลักการแล้ว เมื่อระบบติดตามผู้สัมผัสเชื้อมีประสิทธิภาพ อัตราการเสียชีวิตควรจะลดลง เนื่องจากแพทย์จะสามารถพบและรักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทีมแพทย์จากองค์การแพทย์ไร้พรมแดนพบผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในระยะท้ายของโรค ซึ่งมีโอกาสรักษาสำเร็จน้อยลง รวมถึงพบผู้ป่วยหลายรายที่เสียชีวิตอยู่ภายในชุมชนไปแล้วก่อนได้รับการรักษา ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกำลังเร่งประเมินวัคซีนและวิธีการรักษาแบบทดลองควบคู่ไปกับการพิจารณาว่าวิธีการรักษาอีโบลาแบบเดิมจะสามารถนำมาใช้ป้องกันเชื้อสายพันธุ์นี้ได้หรือไม่ โดยขณะนี้ยังมีเพียงหลักฐานจากการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น
ที่มา: ALJAZEERA
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