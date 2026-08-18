ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:50 น.
วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ศพ ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใส่เพื่อนร่วมงานหลังพิธีฝังศพของฌาคส์ โลโบ ดีนา ผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในเมืองบุนยา จังหวัดอิตูริ ทางตะวันออกของคองโก เมื่อวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569 (ภาพถ่ายโดย AP/Dieudonne Dirole)

วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ อนามัยโลก-UN เตือนลามหนักเร่งสกัดก่อนบานปลาย

สื่อต่างประเทศรายงานว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) ทวีความรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกรายงานยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,945 ราย ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 2,325 ราย ตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดทำลายสถิติเดิมจากการระบาดในช่วงปี 2561-2563 ซึ่งเคยมีผู้เสียชีวิต 2,299 ราย

นายทอม เฟลตเชอร์ หัวหน้าฝ่ายมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่าการระบาดครั้งนี้ขยายตัวรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมา พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเร่งจัดการและร่วมมือกันเพื่อสกัดกั้นก่อนเชื้อไวรัสจะแพร่กระจายไปไกลกว่านี้ ด้านนายเทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ประเมินว่าอัตราการแพร่ระบาดในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงกว่าวิกฤตอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกช่วงปี 2557-2559 ซึ่งเคยคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 ราย

การระบาดครั้งที่ 17 ของคองโกครั้งนี้เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียว (Bundibugyo) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่เริ่มประกาศการระบาดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปัจจัยที่ทำให้การรับมือดำเนินไปอย่างยากลำบากเนื่องด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของคองโกที่ยังอ่อนแอ พื้นที่เกิดการระบาดมีความห่างไกลและเข้าถึงยาก รวมถึงปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนติดกับซูดานใต้ ยูกันดา และรวันดา

ข้อมูลสถิติจากรัฐบาลคองโกชี้ให้เห็นว่า อัตราป่วยตายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน กระโดดขึ้นมาเป็นร้อยละ 46 ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเกือบ 1 ใน 2 รายจะเสียชีวิต นายโทมัส พาริช ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจากองค์การแพทย์ไร้พรมแดน อธิบายว่าตามหลักการแล้ว เมื่อระบบติดตามผู้สัมผัสเชื้อมีประสิทธิภาพ อัตราการเสียชีวิตควรจะลดลง เนื่องจากแพทย์จะสามารถพบและรักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม ทีมแพทย์จากองค์การแพทย์ไร้พรมแดนพบผู้ป่วยจำนวนมากอยู่ในระยะท้ายของโรค ซึ่งมีโอกาสรักษาสำเร็จน้อยลง รวมถึงพบผู้ป่วยหลายรายที่เสียชีวิตอยู่ภายในชุมชนไปแล้วก่อนได้รับการรักษา ปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกำลังเร่งประเมินวัคซีนและวิธีการรักษาแบบทดลองควบคู่ไปกับการพิจารณาว่าวิธีการรักษาอีโบลาแบบเดิมจะสามารถนำมาใช้ป้องกันเชื้อสายพันธุ์นี้ได้หรือไม่ โดยขณะนี้ยังมีเพียงหลักฐานจากการศึกษาในสัตว์ทดลองเท่านั้น

ที่มา: ALJAZEERA

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

22 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

28 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

30 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:50 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button