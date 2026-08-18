บันเทิง

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ดาราชายสูงยาว ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 14:36 น.
ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ‘ดาราชายสูงยาว’ ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ
ภาพจำลองเหตุการณ์

เฟซบุ๊กเพจ มาดามเม้าท์ ทิ้งปริศนาวงการบันเทิง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 หลังโพสต์คำใบ้ถึง “ดาราชายสูงยาว” ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนดีถือศีล แต่ถูกอ้างว่าลับหลังมีพฤติกรรมอีกด้านที่ต่างออกไป

มาดามเม้าท์อ้างต่อว่า ดาราชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมทางเพศกับอดีตคู่ขาภายในรถ ขณะที่คนสนิทกำลังขับรถอยู่ โดยใช้คำเปรียบในโพสต์ว่า “กินสโมกกี้ไบค์หลังรถ” ก่อนทิ้งเรื่องไว้โดยไม่ระบุชื่อหรืออักษรย่อของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง

คำใบ้ส่วนใหญ่จึงมีเพียงว่าเป็น

  • ดาราชายรูปร่างสูง
  • มีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับการทำบุญหรือปฏิบัติธรรม
มาดามเม้าท์ แฉดารสูงยาวเรื่องฉาว
มาดามเม้าท์

หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลเริ่มถามหาอักษรย่อและคาดเดาว่าเป็นใคร

อย่างไรก็ตาม มาดามเม้าท์ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อดาราชาย และยังไม่มีหลักฐานสาธารณะหรือคำชี้แจงจากผู้ถูกพาดพิงมายืนยันเรื่องที่โพสต์ จึงยังไม่ควรนำคำใบ้ไปเชื่อมโยงกับบุคคลใดจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 14:36 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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