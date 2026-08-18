บันเทิง
ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ดาราชายสูงยาว ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ
เฟซบุ๊กเพจ มาดามเม้าท์ ทิ้งปริศนาวงการบันเทิง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 หลังโพสต์คำใบ้ถึง “ดาราชายสูงยาว” ซึ่งมีภาพลักษณ์เป็นคนดีถือศีล แต่ถูกอ้างว่าลับหลังมีพฤติกรรมอีกด้านที่ต่างออกไป
มาดามเม้าท์อ้างต่อว่า ดาราชายคนนี้เคยมีพฤติกรรมทางเพศกับอดีตคู่ขาภายในรถ ขณะที่คนสนิทกำลังขับรถอยู่ โดยใช้คำเปรียบในโพสต์ว่า “กินสโมกกี้ไบค์หลังรถ” ก่อนทิ้งเรื่องไว้โดยไม่ระบุชื่อหรืออักษรย่อของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง
คำใบ้ส่วนใหญ่จึงมีเพียงว่าเป็น
- ดาราชายรูปร่างสูง
- มีภาพลักษณ์เกี่ยวข้องกับการทำบุญหรือปฏิบัติธรรม
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้โซเชียลเริ่มถามหาอักษรย่อและคาดเดาว่าเป็นใคร
อย่างไรก็ตาม มาดามเม้าท์ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อดาราชาย และยังไม่มีหลักฐานสาธารณะหรือคำชี้แจงจากผู้ถูกพาดพิงมายืนยันเรื่องที่โพสต์ จึงยังไม่ควรนำคำใบ้ไปเชื่อมโยงกับบุคคลใดจนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดังแฉ ลูกทุ่งชายยืมเงินไม่คืน ทิ้งคำใบ้ชื่อ 2 พยางค์ (Thaiger)
- ใคร? เพจดังหลุดคำใบ้ นักร้องสาวยุค 90 แอบคุยสามีชาวบ้าน (Thaiger)
- ใครกัน? เพจดังทิ้งคำใบ้ พระเอกยุค 90 เบี้ยวเงินบริษัทอาร์ตทอย (Thaiger)
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง
22 นาที ที่แล้ว
บันเทิง
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา
เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์
แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต
5 ชั่วโมง ที่แล้ว