วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?
เคยไหม ไปงานเลี้ยงแค่สองชั่วโมง แต่กลับถึงบ้านแล้วรู้สึกเหมือนแบตชีวิตเหลือ 1% อยากปิดมือถือ ปิดไฟ และไม่คุยกับใครอีกทั้งคืน หรือเวลาคนพูดประชด เรากลับรับคำพูดนั้นตรงตัวจนต้องมานั่งคิดทีหลังว่า “เมื่อกี้เขาเล่นมุกหรือด่าเรากันแน่?”
บางคนไม่ชอบสบตา บางคนรำคาญเสียงจานกระทบกันจนแทบทนไม่ไหว ขณะที่บางคนมีตารางชีวิตละเอียดระดับเปลี่ยนร้านกาแฟกะทันหันก็หงุดหงิดไปครึ่งวัน
ก่อนอื่นต้องแยกคำให้ชัด คำว่า “ออทิสติกเทียม” ไม่ใช่ชื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ ในประเทศไทย คำนี้เคยถูกใช้ในบริบทเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมคล้ายออทิสติก เช่น ไม่ค่อยสบตา พูดช้า หรือไม่สนใจปฏิสัมพันธ์ หลังใช้หน้าจอมากและมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวน้อย ()
สำหรับผู้ใหญ่ การมีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายออทิสติกจึงไม่ได้แปลว่าเป็น “ออทิสติกเทียม” และก็ไม่ได้แปลว่าเป็น Autism Spectrum Disorder (ASD) เสมอไป เพราะอาการหลายอย่างสามารถพบร่วมกับ ADHD ภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นได้เช่นกัน (nhs.uk)
1. การเข้าสังคมเหมือนต้องเปิดโหมดคิดเยอะตลอดเวลา
สำหรับบางคน การคุยกับคนอื่นเกิดขึ้นแทบอัตโนมัติ แต่สำหรับคุณอาจรู้สึกเหมือนต้องคำนวณทุกอย่างในหัว
ควรยิ้มตอนไหน? ควรสบตานานกี่วินาที? ตอนนี้ถึงคิวเราพูดหรือยัง? อีกฝ่ายเริ่มเบื่อหรือยัง?
หากคุณต้องคอยเรียนรู้กฎทางสังคมทีละข้อ เลียนแบบวิธีพูดหรือท่าทางของคนอื่นเพื่อให้ดูกลมกลืน และรู้สึกเหนื่อยมากหลังเข้าสังคม ลักษณะนี้อาจใกล้เคียงกับสิ่งที่เรียกว่า masking หรือการซ่อนและปรับพฤติกรรมเพื่อให้เข้ากับสังคม
NHS ระบุว่าผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกบางคนเรียนรู้วิธีปรับตัวจนคนรอบข้างแทบสังเกตไม่เห็น แต่การทำเช่นนี้อาจทำให้กิจกรรมประจำวันและการเข้าสังคมเหนื่อยหรือเครียดมากขึ้น
ที่สำคัญ masking ไม่ได้หมายความว่าเป็น “ออทิสติกปลอม” แต่หมายถึงลักษณะบางอย่างถูกซ่อนไว้จนมองเห็นได้ยาก
2. อ่าน “ความหมายระหว่างบรรทัด” ไม่ค่อยออก
อีกหนึ่งจุดที่ลองสังเกตตัวเองคือ คุณเข้าใจน้ำเสียง สีหน้า ภาษากาย หรือคำพูดประชดประชันของคนอื่นได้ง่ายแค่ไหน
บางคนเข้าใจคำพูดตรงตามตัวอักษร เช่น เพื่อนบอกว่า “เก่งมากเลยนะ” ด้วยน้ำเสียงประชด แต่เจ้าตัวกลับคิดว่าได้รับคำชมจริง ๆ หรือไม่แน่ใจว่าคนตรงหน้ากำลังโกรธ เบื่อ หรือแค่เหนื่อย
ความยากในการตีความสีหน้า ท่าทาง น้ำเสียง และความหมายที่ไม่ได้พูดออกมาตรง ๆ เป็นหนึ่งในลักษณะที่พบได้ในผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติก อย่างไรก็ตาม คนที่ขี้อาย ไม่ชอบเข้าสังคม หรือพูดไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าเป็นออทิสติกโดยอัตโนมัติ
3. แผนเปลี่ยนนิดเดียว แต่อารมณ์เหมือนโลกเปลี่ยนทั้งใบ
ร้านประจำปิดกะทันหัน ประชุมถูกเลื่อน หรือเพื่อนโทรมาบอกว่า “เปลี่ยนแผนนะ เจอกันอีกที่หนึ่ง” สำหรับหลายคนอาจไม่มีอะไร แต่บางคนรู้สึกเครียดหรือหงุดหงิดอย่างรุนแรงกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เตรียมใจไว้
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มออทิสติกอาจชอบกิจวัตรที่คาดเดาได้ และรู้สึกไม่สบายใจเมื่อกิจวัตรถูกเปลี่ยน CDC ระบุว่าความต้องการความเหมือนเดิม การยึดติดกับกิจวัตร หรือความลำบากเมื่อต้องเปลี่ยนกิจกรรม เป็นหนึ่งในกลุ่มลักษณะที่ใช้ประกอบการประเมิน ASD
จุดที่ควรสังเกตไม่ใช่แค่ “เราเป็นคนมีระเบียบ” แต่เป็น เมื่อแผนเปลี่ยนแล้วมันกระทบอารมณ์หรือการใช้ชีวิตมากแค่ไหน
4. เสียง แสง กลิ่น หรือสัมผัสบางอย่างทำให้ทรมานกว่าคนอื่น
เสียงคนเคี้ยวอาหาร ไฟนีออน เสื้อที่มีป้ายแข็ง ๆ กลิ่นน้ำหอม หรือเสียงมอเตอร์ไซค์บนถนน อาจเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนหนึ่ง แต่รบกวนจนไม่มีสมาธิสำหรับอีกคน
ความไวหรือความไม่ไวต่อแสง เสียง กลิ่น รส และพื้นผิว เป็นอีกลักษณะที่พบในคนออทิสติกบางส่วน (nhs.uk)
บางคนอาจตรงกันข้าม คือทนต่อความเจ็บปวด อุณหภูมิ หรือสิ่งกระตุ้นบางอย่างได้มากกว่าปกติ จึงไม่จำเป็นว่าทุกคนต้อง “ประสาทสัมผัสไว” ในรูปแบบเดียวกัน
5. สนใจบางเรื่องแบบลงลึกจนคนรอบข้างตามไม่ทัน
คุณอาจไม่ได้มีงานอดิเรกสิบอย่าง แต่ถ้าชอบอะไรขึ้นมา คุณสามารถอ่าน ดู หรือค้นเรื่องนั้นได้หลายชั่วโมง จำรายละเอียดเล็ก ๆ ได้แม่น และมีความสุขมากเมื่อได้พูดถึงมัน
ความสนใจที่มีความเฉพาะเจาะจงหรือเข้มข้นมาก เป็นหนึ่งในลักษณะที่พบได้ใน ASD ()
แต่การเป็นแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอล รู้ทุกรุ่นของกล้อง Leica หรือจำรายชื่อโปเกมอนได้ 1,000 ตัวก็ไม่ได้ทำให้ใครเป็นออทิสติกทันที ต้องพิจารณาพฤติกรรมหลายด้านร่วมกัน
6. มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่ช่วยให้ตัวเองรู้สึกสงบ
บางคนเขย่าขา หมุนปากกา ดีดนิ้ว ลูบผ้า เดินวน หรือทำเสียงบางอย่างซ้ำ ๆ โดยเฉพาะเมื่อกำลังเครียด ตื่นเต้น หรือใช้ความคิดหนัก
พฤติกรรมลักษณะนี้เรียกว่า stimming ซึ่งพบได้ในคนออทิสติก เช่น การโยกตัว กระพือมือ หรือขยับนิ้วซ้ำ ๆ (nhs.uk)
แต่คนทั่วไปก็มีพฤติกรรมซ้ำ ๆ ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งวินิจฉัยตัวเองจากการเขย่าขาตอนประชุมบ่ายสาม เพราะกาแฟแก้วที่สามก็มีส่วนได้เหมือนกัน
7. มองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่า “เราเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก”
ข้อนี้สำคัญกว่าหลายข้อด้านบน ออทิสติกเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสมอง ไม่ใช่สิ่งที่จู่ ๆ เกิดขึ้นเมื่ออายุ 30 หรือ 40 ปี WHO ระบุว่าลักษณะของออทิสติกมักตรวจพบได้ตั้งแต่วัยเด็ก แม้บางคนจะไม่ได้รับการวินิจฉัยจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตาม
เกณฑ์วินิจฉัยที่ CDC อ้างอิงจาก DSM-5 ยังระบุว่าอาการต้องมีมาตั้งแต่ช่วงพัฒนาการระยะแรก เพียงแต่อาจยังไม่เห็นชัดจนกระทั่งความต้องการทางสังคมเพิ่มขึ้น หรือเจ้าตัวเรียนรู้วิธีซ่อนอาการไว้
ลองย้อนคิดดูว่า ตอนเด็กคุณเคยมีปัญหาเรื่องเพื่อนหรือไม่ ชอบเล่นคนเดียวมากเป็นพิเศษหรือเปล่า รับมือกับการเปลี่ยนแปลงยากไหม มีความสนใจเฉพาะเรื่องมาก ๆ หรือเคยถูกคนรอบตัวมองว่า “แปลก” “โลกส่วนตัวสูง” หรือ “เข้าใจอะไรตรงเกินไป” อยู่เสมอหรือไม่
หากพฤติกรรมหลายอย่างเพิ่งปรากฏชัดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นั่นเป็นเหตุผลให้ควรมองหาปัจจัยอื่นร่วมด้วย เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ADHD หรือปัญหาอื่นที่มีอาการบางส่วนทับซ้อนกัน
มีหลายข้อ แล้วแปลว่าเป็นออทิสติกไหม?
ยังสรุปไม่ได้
การเช็กอาการด้วยตัวเองช่วยให้เราเห็นรูปแบบชีวิตของตัวเอง แต่การวินิจฉัย ASD ไม่ได้ใช้คำถามว่า “ตรงกี่ข้อ” แล้วรวมคะแนนจบ CDC ระบุว่าเกณฑ์วินิจฉัยต้องพิจารณาความยากด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกับรูปแบบพฤติกรรม ความสนใจ หรือกิจกรรมที่จำกัดและเกิดซ้ำ รวมถึงประวัติพัฒนาการและผลกระทบต่อการใช้ชีวิต
ดังนั้น คำถามที่มีประโยชน์กว่า “ฉันตรงกี่ข้อ?” คือ
หนึ่ง — พฤติกรรมเหล่านี้มีมาตั้งแต่เด็กหรือไม่?
สอง — เกิดขึ้นในหลายสถานการณ์หรือเฉพาะบางช่วงของชีวิต?
สาม — มันทำให้การทำงาน ความสัมพันธ์ การเรียน หรือชีวิตประจำวันยากขึ้นจริงหรือเปล่า?
หากตอบว่า “ใช่” หลายข้อ โดยเฉพาะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองต้องใช้พลังมหาศาลเพื่อทำสิ่งที่คนอื่นดูเหมือนทำได้ตามธรรมชาติ การปรึกษาจิตแพทย์ นักจิตวิทยาคลินิก หรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเพื่อรับการประเมินอย่างเป็นระบบอาจช่วยให้เข้าใจตัวเองได้ชัดขึ้น
ท้ายที่สุด เป้าหมายของการสังเกตตัวเองไม่ใช่การรีบหาป้ายมาติดว่า “เราเป็นอะไร” แต่คือการเข้าใจว่า สมองของเรารับข้อมูล เข้าสังคม และจัดการกับโลกแบบไหน เพราะเมื่อรู้ว่าตัวเองเหนื่อยกับอะไร ไวต่ออะไร หรือจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมแบบใด เราก็จัดชีวิตให้เข้ากับตัวเองได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติกหรือไม่ก็ตาม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไขข้อสงสัย ออทิสติกสเปกตรัม คืออะไร โรคที่ ‘อูยองอู’ ทนายอัจฉริยะเป็น
- โรคแอสเพอร์เกอร์ คืออะไร เช็กอาการ-วิธีรักษา ออทิสติกสเปกตรัม
- สศช. กังวล เด็กเจนอัลฟา-เบต้า พัฒนาการต่ำกว่าเกณฑ์ ติดจอมากเกินไป
อ้างอิง: กรมสุขภาพจิต, nhs.uk, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค
ติดตาม The Thaiger บน Google News: