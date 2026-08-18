ข่าว

หมอห้องฉุกเฉิน โอด คนไข้ล้นห้อง-ตรวจไม่ทัน รับเคสหนักจนได้กินข้าวห้าทุ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:39 น.
แพทย์ห้องฉุกเฉินเผยภาพผู้ป่วยล้นเตียง

เปิดภาพคนไข้ล้นห้องฉุกเฉิน หมอโอดออกตรวจเต็มที่ยังไม่ทัน ซ้ำได้กินข้าวห้าทุ่ม รับมือผู้ป่วยยาเสพติด-จิตเวช รวมทั้งเคสอุบัติเหตุมากมาย โซเชียลแห่ให้กำลังใจ

ประเด็นเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐกำลังเป็นที่พูดถึงบนหน้าฟีดข่าวในช่วงนี้ ผู้ป่วยบางส่วนออกมาเรียกร้องเรื่องความล่าช้าที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหรืออาจร้ายแรงถึงชีวิต ขณะที่ผู้ใช้บริการอีกส่วนเข้าใจข้อจำกัดว่าโรงพยาบาลรัฐมีผู้ป่วยจำนวนมากจึงจำเป็นต้องรอคิวตามระเบียบ

นอกจากเสียงสะท้อนจากฝั่งผู้เข้ารับบริการ ล่าสุดมีแพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ออกมาโพสต์ข้อความรีวิวภาระงานในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พร้อมเปิดเผยภาพผู้ป่วยนอนเรียงรายบนรถเข็น บางส่วนต้องนอนรอคิวยาวทะลักออกมานอกห้อง เนื่องจากมีปริมาณคนไข้หนาแน่นมาก

แพทย์เจ้าของโพสต์ระบุรายละเอียดการจัดอัตรากำลังหมอห้องฉุกเฉินในแต่ละวันไว้ว่า

  • เวรเช้า มีแพทย์ออกตรวจมากกว่า 10 คน
  • เวรบ่าย มีแพทย์ออกตรวจ 8 คน
  • เวรดึก มีแพทย์ออกตรวจ 4 คน

แม้จะจัดกำลังแพทย์เข้าเวรจำนวนมาก ซึ่งแพทย์มองว่าน่าจะเยอะกว่าแทบทุกโรงพยาบาล แต่ก็ยังไม่เพียงพอและตรวจผู้ป่วยไม่ทัน บางวันแพทย์เวรบ่ายต้องรอจนถึงเวลา 23.00 น. จึงจะได้กินข้าว ส่วนแพทย์เวรดึกจะเริ่มเห็นจำนวนผู้ป่วยลดลงในช่วงเวลา 04.00 น. แต่ในความเป็นจริงก็มีคนไข้เดินทางเข้ามาตลอดทั้งคืน

นอกจากปริมาณคนไข้ทั่วไป โรงพยาบาลยังต้องรับผู้ป่วยส่งต่อจากทั่วประเทศ รวมถึงต้องรับมือเคสผู้ป่วยจากปัญหายาเสพติด ทั้งยาบ้า กัญชา กระท่อม และผู้ป่วยจิตเวชที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน สมทบกับเคสอุบัติเหตุที่มีสถิติสูงและไม่น้อยหน้าโรงพยาบาลอื่นอยู่แล้ว

ช่วงท้ายของโพสต์ แพทย์ตั้งคำถามถึงโรงพยาบาลอื่นว่า ช่วงนี้มีปริมาณผู้ป่วยเยอะเหมือนกันหรือไม่ และโรงพยาบาลที่มีแพทย์เข้าเวรเพียง 1-2 คน สามารถบริหารจัดการตรวจคนไข้ให้ทันได้อย่างไร

หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ชาวโซเชียลต่างเข้ามาส่งกำลีงใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลผ่านช่วงเวลานี้ไปได้

หมอห้องฉุกเฉินคนไข้เยอะในช่วงเดือนที่ผ่านมาชาวเน็ตให้กำลังใจแพทย์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ‘ดาราชายสูงยาว’ ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ บันเทิง

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ดาราชายสูงยาว ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

2 นาที ที่แล้ว
วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ศพ ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

2 นาที ที่แล้ว
หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี ข่าว

หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

11 นาที ที่แล้ว
แพทย์ห้องฉุกเฉินเผยภาพผู้ป่วยล้นเตียง ข่าว

หมอห้องฉุกเฉิน โอด คนไข้ล้นห้อง-ตรวจไม่ทัน รับเคสหนักจนได้กินข้าวห้าทุ่ม

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน-เอกนิติ” เผยยังพอใจไม่ได้ หลัง GDP ปีนี้ ขยับเป็น 2.2% มองยังโตกว่านี้ได้

15 นาที ที่แล้ว
วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า? สุขภาพและการแพทย์

วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

24 นาที ที่แล้ว
สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ ข่าว

สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน

31 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ ข่าว

ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สยบข่าวลือเสียชีวิต

44 นาที ที่แล้ว
ตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชูในหนังสือเดินทาง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มต่างชาติงานเข้า ตราที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ต ทำขึ้นเครื่องที่ไทยไม่ได้

46 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม ข่าว

คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม

50 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวตามหาสาวไทย ขาดการติดต่อนาน 3 สัปดาห์ หายตัวปริศนาที่ดูไบ

50 นาที ที่แล้ว
ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ &quot;เป็นออทิสติก&quot; หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี บันเทิง

ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ “เป็นออทิสติก” หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยาเอล เทรปี้” นักฟุตบอลทีมดังลีคอิตาลี ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU จมน้ำในสระว่ายน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คำสั่งเสียสุดท้าย “แพร” เจ้าของเพจดัง จากไปอย่างสงบ หลังสู้มะเร็งปอดนาน 18 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า! คนท้องถูกหมอประจาน บ่นรอคิวนาน สงสัยแท้งคุกคาม ทัวร์ลงยับไปรพ. ตีสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คนร้ายใช้อาวุธปืนอานุภาพสูงบุกยิงโรงเรียนในฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 2 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเครียดชีวิตรัก 1 หญิง 2 ชายในบ้านเดียวกัน แม่ผัวคนแรกจับได้ ขู่ดับอนาคตราชการผัวคนที่ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน ข่าว

บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทที่จอดรถนิวซีแลนด์ ขอโทษหลังปรับเงิน หญิงเพิ่งฟื้นจากความตาย เหตุจอดรถนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำหวาน กรรณาภรณ์ เสียลูกในท้อง ข่าวดารา

น้ำหวาน กรรณาภรณ์ ใจสลาย เสียลูกในท้องแค่ 9 สัปดาห์ เข้าใจทำไมต้องรอ 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ ข่าว

สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ &quot;พระธรรมวชิรดิลก&quot; ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวชิรดิลก” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน ข่าว

อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้น “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” ดารา-นักพากย์สาวคนดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:39 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:39 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ‘ดาราชายสูงยาว’ ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ดาราชายสูงยาว ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ศพ ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“อนุทิน-เอกนิติ” เผยยังพอใจไม่ได้ หลัง GDP ปีนี้ ขยับเป็น 2.2% มองยังโตกว่านี้ได้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button