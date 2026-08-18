หมอห้องฉุกเฉิน โอด คนไข้ล้นห้อง-ตรวจไม่ทัน รับเคสหนักจนได้กินข้าวห้าทุ่ม
เปิดภาพคนไข้ล้นห้องฉุกเฉิน หมอโอดออกตรวจเต็มที่ยังไม่ทัน ซ้ำได้กินข้าวห้าทุ่ม รับมือผู้ป่วยยาเสพติด-จิตเวช รวมทั้งเคสอุบัติเหตุมากมาย โซเชียลแห่ให้กำลังใจ
ประเด็นเรื่องการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐกำลังเป็นที่พูดถึงบนหน้าฟีดข่าวในช่วงนี้ ผู้ป่วยบางส่วนออกมาเรียกร้องเรื่องความล่าช้าที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพหรืออาจร้ายแรงถึงชีวิต ขณะที่ผู้ใช้บริการอีกส่วนเข้าใจข้อจำกัดว่าโรงพยาบาลรัฐมีผู้ป่วยจำนวนมากจึงจำเป็นต้องรอคิวตามระเบียบ
นอกจากเสียงสะท้อนจากฝั่งผู้เข้ารับบริการ ล่าสุดมีแพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ออกมาโพสต์ข้อความรีวิวภาระงานในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พร้อมเปิดเผยภาพผู้ป่วยนอนเรียงรายบนรถเข็น บางส่วนต้องนอนรอคิวยาวทะลักออกมานอกห้อง เนื่องจากมีปริมาณคนไข้หนาแน่นมาก
แพทย์เจ้าของโพสต์ระบุรายละเอียดการจัดอัตรากำลังหมอห้องฉุกเฉินในแต่ละวันไว้ว่า
- เวรเช้า มีแพทย์ออกตรวจมากกว่า 10 คน
- เวรบ่าย มีแพทย์ออกตรวจ 8 คน
- เวรดึก มีแพทย์ออกตรวจ 4 คน
แม้จะจัดกำลังแพทย์เข้าเวรจำนวนมาก ซึ่งแพทย์มองว่าน่าจะเยอะกว่าแทบทุกโรงพยาบาล แต่ก็ยังไม่เพียงพอและตรวจผู้ป่วยไม่ทัน บางวันแพทย์เวรบ่ายต้องรอจนถึงเวลา 23.00 น. จึงจะได้กินข้าว ส่วนแพทย์เวรดึกจะเริ่มเห็นจำนวนผู้ป่วยลดลงในช่วงเวลา 04.00 น. แต่ในความเป็นจริงก็มีคนไข้เดินทางเข้ามาตลอดทั้งคืน
นอกจากปริมาณคนไข้ทั่วไป โรงพยาบาลยังต้องรับผู้ป่วยส่งต่อจากทั่วประเทศ รวมถึงต้องรับมือเคสผู้ป่วยจากปัญหายาเสพติด ทั้งยาบ้า กัญชา กระท่อม และผู้ป่วยจิตเวชที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน สมทบกับเคสอุบัติเหตุที่มีสถิติสูงและไม่น้อยหน้าโรงพยาบาลอื่นอยู่แล้ว
ช่วงท้ายของโพสต์ แพทย์ตั้งคำถามถึงโรงพยาบาลอื่นว่า ช่วงนี้มีปริมาณผู้ป่วยเยอะเหมือนกันหรือไม่ และโรงพยาบาลที่มีแพทย์เข้าเวรเพียง 1-2 คน สามารถบริหารจัดการตรวจคนไข้ให้ทันได้อย่างไร
หลังจากโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ชาวโซเชียลต่างเข้ามาส่งกำลีงใจให้ทีมแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาลผ่านช่วงเวลานี้ไปได้
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