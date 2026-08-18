ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์
ตำรวจญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์ เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ คาดปมขัดแย้งเรื่องเงิน
ตำรวจจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จับกุมฮิเดโกะ อิชิงามิ พนักงานพาร์ตไทม์วัย 54 ปี ในข้อหาฆาตกรรมชิซูโกะ ผู้เป็นมารดา โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักที่เมืองอิซูมิเมื่อ 2 ปีก่อน ตำรวจเข้าควบคุมตัวฮิเดโกะเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งฮิเดโกะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันต่อพนักงานสอบสวนว่าตนไม่ได้เป็นผู้ลงมือสังหารมารดา
จากการสืบสวนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ โดยฮิเดโกะรับหน้าที่ดูแลบัญชีธนาคารของมารดา และแอบนำเงินเก็บมากกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 2 ล้านบาท) ไปใช้จ่ายโดยพลการ ทั้งนี้ ฮิเดโกะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปมอบเป็นทิปให้กับครีเอเตอร์วิดีโอไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจมาจากความขัดแย้งทางการเงินอย่างรุนแรงภายในครอบครัว
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อ 2 ปีก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพชิซูโกะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนชั้น 2 ของบ้านพัก โดยจุดเกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า ชิซูโกะขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับบริเวณลำคออย่างรุนแรง
ด้านเพื่อนบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกตกใจกับผลสรุปของคดีฆาตกรรมครั้งนี้ โดยระบุว่าชิซูโกะเป็นหญิงชราที่มีจิตใจดี ก่อนเกิดเหตุยังเคยพูดคุยกับชิซูโกะขณะกำลังเดินทางไปคลินิก ขณะที่คนรู้จักของครอบครัวเปิดเผยว่ามารดาและบุตรสาวไปมาหาสู่กันเป็นประจำ โดยชิซูโกะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านที่เมืองโมบาระให้ฮิเดโกะทั้งหมด เนื่องจากเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของครอบครัว
ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางการเงินก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ภายในครอบครัวมาก่อนหน้านี้ โดยคนรู้จักให้ข้อมูลว่าชิซูโกะเคยพูดถึงเงินออมของตนเองว่ามีจำนวนมาก แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะมอบให้บุตรสาว ขณะนี้ตำรวจญี่ปุ่นยังคงสืบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ที่มา: TOKYO REPORTER
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