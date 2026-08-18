ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 21:00 น.
ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์
ภาพจำลองเหตุการณ์

ตำรวจญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์ เจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธ คาดปมขัดแย้งเรื่องเงิน

ตำรวจจังหวัดชิบะ ประเทศญี่ปุ่น จับกุมฮิเดโกะ อิชิงามิ พนักงานพาร์ตไทม์วัย 54 ปี ในข้อหาฆาตกรรมชิซูโกะ ผู้เป็นมารดา โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักที่เมืองอิซูมิเมื่อ 2 ปีก่อน ตำรวจเข้าควบคุมตัวฮิเดโกะเมื่อวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งฮิเดโกะให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและยืนยันต่อพนักงานสอบสวนว่าตนไม่ได้เป็นผู้ลงมือสังหารมารดา

จากการสืบสวนตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติ โดยฮิเดโกะรับหน้าที่ดูแลบัญชีธนาคารของมารดา และแอบนำเงินเก็บมากกว่า 10 ล้านเยน (ประมาณ 2 ล้านบาท) ไปใช้จ่ายโดยพลการ ทั้งนี้ ฮิเดโกะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปมอบเป็นทิปให้กับครีเอเตอร์วิดีโอไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้ตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุอาจมาจากความขัดแย้งทางการเงินอย่างรุนแรงภายในครอบครัว

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อ 2 ปีก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพชิซูโกะนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนชั้น 2 ของบ้านพัก โดยจุดเกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ผลการชันสูตรพลิกศพของแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า ชิซูโกะขาดอากาศหายใจจากการถูกกดทับบริเวณลำคออย่างรุนแรง

ด้านเพื่อนบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกตกใจกับผลสรุปของคดีฆาตกรรมครั้งนี้ โดยระบุว่าชิซูโกะเป็นหญิงชราที่มีจิตใจดี ก่อนเกิดเหตุยังเคยพูดคุยกับชิซูโกะขณะกำลังเดินทางไปคลินิก ขณะที่คนรู้จักของครอบครัวเปิดเผยว่ามารดาและบุตรสาวไปมาหาสู่กันเป็นประจำ โดยชิซูโกะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านที่เมืองโมบาระให้ฮิเดโกะทั้งหมด เนื่องจากเป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวของครอบครัว

ทั้งนี้ ความขัดแย้งทางการเงินก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ ภายในครอบครัวมาก่อนหน้านี้ โดยคนรู้จักให้ข้อมูลว่าชิซูโกะเคยพูดถึงเงินออมของตนเองว่ามีจำนวนมาก แต่ไม่มีความตั้งใจที่จะมอบให้บุตรสาว ขณะนี้ตำรวจญี่ปุ่นยังคงสืบสวนรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ที่มา: TOKYO REPORTER

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ จี้พ่อแม่แสดงตัวรับผิดชอบ ข่าวต่างประเทศ

เด็กป่วนซูเปอร์ฯ ผสมธัญพืชเล่น ร้านเดือดร้อนต้องจัดใหม่ จี้พ่อแม่แสดงตัวรับผิดชอบ

1 นาที ที่แล้ว
ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์ ข่าวต่างประเทศ

ตร.ญี่ปุ่น รวบหญิงวัย 54 สังหารแม่ดับสลด ฮุบเงินในบัญชีหลายล้าน เปย์สตรีมเมอร์

30 นาที ที่แล้ว
วันหยุดเดือนตุลาคม 2569 ข่าว

กางปฏิทินวันหยุด ตุลาคม 2569 มีวันหยุดพิเศษ กลุ่มไหนได้หยุดยาว 3 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลากคอยากูซ่า ลวงสาว 19 ส่งกัมพูชา-มาเลเซีย บังคับทำ แก๊งคอลเซนเตอร์ ข่าว

ลากคอยากูซ่า ลวงสาว 19 ส่งกัมพูชา-มาเลเซีย บังคับทำ แก๊งคอลเซนเตอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกบนเกาะซิฟนอส ประเทศกรีซ ข่าวต่างประเทศ

สลดยกลำ! เฮลิคอปเตอร์ดิ่งโหม่งโลก ไฟลุกท่วม สังเวยคู่ฮันนีมูน คาดเครื่องยนต์พัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 18 สิงหาคม 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติเลขออกบ่อยวันอังคาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ครูน้ำ และ หนุ่ม อบต. ปมดราม่าคืนสินสอด ข่าว

สรุปดราม่า หนุ่ม อบต. อ้าง ‘ครูน้ำ’ ฮุบสินสอด บอกยังรักอยู่ ขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวร้องเพจสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก ข่าว

สาวร้องสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้า! ทนายอนันตชัย ชี้แจ้งความเท็จ-โฉนดที่ดินหาย ลั่น ติดคุกสถานเดียว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! โค้ชฟิตเนสดัง ลีรอย ซอนเดอร์ส เสียชีวิต หลังหมดสติระหว่างแข่ง HYROX Bangkok 2026 ข่าว

ด่วน! ลีรอย ซอนเดอร์ส เสียชีวิต หลังหมดสติภายในงาน HYROX Bangkok 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าป้าบัวไข ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 21:00 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันหยุดเดือนตุลาคม 2569

กางปฏิทินวันหยุด ตุลาคม 2569 มีวันหยุดพิเศษ กลุ่มไหนได้หยุดยาว 3 วัน

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หวยลาว 18 สิงหาคม 2569

ตรวจหวยลาว 18 สิงหาคม 2569 เช็กเลข 6 ตัว เจาะสถิติเลขออกบ่อยวันอังคาร

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
สรุปดราม่า ครูน้ำ และ หนุ่ม อบต. ปมดราม่าคืนสินสอด

สรุปดราม่า หนุ่ม อบต. อ้าง ‘ครูน้ำ’ ฮุบสินสอด บอกยังรักอยู่ ขอคืนเงินแค่ครึ่งเดียว

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
สาวร้องเพจสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก

สาวร้องสายไหมต้องรอด ทหารลวงขืนใจ-เบี้ยวเงิน หลังทำทีว่าจ้างทำความสะอาดบ้านพัก

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button