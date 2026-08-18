ข่าว

รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:22 น.

รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม ใน จ.ร้อยเอ็ด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน ขับเร็วเกินกำหนด

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง จนเกิดเพลิงลุกไหม้วอดทั้งคัน เหตุเกิดบนถนน 4 เลน กาฬสินธุ์-มุกดาหาร บริเวณบ้านโคกล่าม ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เขตรอยต่อบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 5.20 น. จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือ

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เป็นรถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารจาก สปป.ลาว มีผู้โดยสารและคนขับรวม 14 คน เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าที่ จ.มุกดาหาร เพื่อต่ออายุใบอนุญาต และกลับประเทศ ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. ของคืนที่ผ่านมา จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บอีก 12 ราย

พร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 5 ราย, กู้ภัยบัวขาว นำส่ง 6 ราย, กู้ภัยสามขา นำส่ง 1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย ยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าศพดังกล่าวเป็นเพศชายหรือเพศหญิง

จากการสอบถามผู้โดยสารชาว สปป.ลาว ที่ได้รับบาดเจ็บ เล่าว่า ผู้โดยสารที่เป็นชาว สปป.ลาว กำลังเดินทางเพื่อไปต่ออายุใบอนุญาต ที่ จ.มุกดาหาร และกลับประเทศ ช่วงระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารวัยรุ่นชายและหญิง 2 คนที่นั่งร่วมทางมา ได้หันมาบอกกับตน ซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าบริเวณหลังคนขับว่า ให้ช่วยเตือนคนขับหน่อย เพราะรู้สึกว่ารถวิ่งเร็วเกินไป ประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตนจึงได้เอ่ยปากบอกคนขับให้ช่วยลดความเร็วลง ซึ่งช่วงแรกคนขับก็ชะลอความเร็วลงตามที่บอก แต่พอผ่านไปสักพักก็กลับมาขับเร็วเหมือนเดิมอีก

นอกจากนี้ ตนยังสังเกตเห็นอาการผิดปกติของคนขับอย่างชัดเจน โดยคนขับมีอาการง่วงนอนตลอดเวลา นั่งโงกเงก สัปหงกขณะขับรถ และที่น่ากลัว คือคนขับใช้มือเพียงข้างเดียวจับพวงมาลัย ส่วนมืออีกข้างไม่ได้จับ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการจอดพักรถชั่วคราว แต่คนขับก็ไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุตนกำลังจะเตือนคนขับเรื่องความเร็วอีกครั้ง แต่ไม่ทันประสบอุบัติเหตุในที่สุด

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ‘ดาราชายสูงยาว’ ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ บันเทิง

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ดาราชายสูงยาว ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

1 นาที ที่แล้ว
วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ศพ ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

2 นาที ที่แล้ว
หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี ข่าว

หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

10 นาที ที่แล้ว
แพทย์ห้องฉุกเฉินเผยภาพผู้ป่วยล้นเตียง ข่าว

หมอห้องฉุกเฉิน โอด คนไข้ล้นห้อง-ตรวจไม่ทัน รับเคสหนักจนได้กินข้าวห้าทุ่ม

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน-เอกนิติ” เผยยังพอใจไม่ได้ หลัง GDP ปีนี้ ขยับเป็น 2.2% มองยังโตกว่านี้ได้

15 นาที ที่แล้ว
วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า? สุขภาพและการแพทย์

วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

23 นาที ที่แล้ว
สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ ข่าว

สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ

30 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน

31 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ ข่าว

ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สยบข่าวลือเสียชีวิต

44 นาที ที่แล้ว
ตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชูในหนังสือเดินทาง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มต่างชาติงานเข้า ตราที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ต ทำขึ้นเครื่องที่ไทยไม่ได้

46 นาที ที่แล้ว
คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม ข่าว

คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัวตามหาสาวไทย ขาดการติดต่อนาน 3 สัปดาห์ หายตัวปริศนาที่ดูไบ

50 นาที ที่แล้ว
ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ &quot;เป็นออทิสติก&quot; หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี บันเทิง

ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ “เป็นออทิสติก” หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยาเอล เทรปี้” นักฟุตบอลทีมดังลีคอิตาลี ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU จมน้ำในสระว่ายน้ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คำสั่งเสียสุดท้าย “แพร” เจ้าของเพจดัง จากไปอย่างสงบ หลังสู้มะเร็งปอดนาน 18 เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า! คนท้องถูกหมอประจาน บ่นรอคิวนาน สงสัยแท้งคุกคาม ทัวร์ลงยับไปรพ. ตีสอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! คนร้ายใช้อาวุธปืนอานุภาพสูงบุกยิงโรงเรียนในฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 2 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สาวเครียดชีวิตรัก 1 หญิง 2 ชายในบ้านเดียวกัน แม่ผัวคนแรกจับได้ ขู่ดับอนาคตราชการผัวคนที่ 2

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน ข่าว

บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทที่จอดรถนิวซีแลนด์ ขอโทษหลังปรับเงิน หญิงเพิ่งฟื้นจากความตาย เหตุจอดรถนาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำหวาน กรรณาภรณ์ เสียลูกในท้อง ข่าวดารา

น้ำหวาน กรรณาภรณ์ ใจสลาย เสียลูกในท้องแค่ 9 สัปดาห์ เข้าใจทำไมต้องรอ 3 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ ข่าว

สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ &quot;พระธรรมวชิรดิลก&quot; ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ข่าว

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวชิรดิลก” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน ข่าว

อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้น “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” ดารา-นักพากย์สาวคนดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:20 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ‘ดาราชายสูงยาว’ ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

ฉาวสะเทือนวงการ! เพจดังทิ้งบอมบ์ แฉ ดาราชายสูงยาว ภาพลักษณ์สายบุญ แอบกินสโมกกี้ไบค์คู่ขาหลังรถ

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ศพ ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

วิกฤตอีโบลา! คองโก ยอดดับทะลุ 2,325 ราย ร้ายแรงสุดในปวศ. อนามัยโลกเตือนลามหนัก

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

“อนุทิน-เอกนิติ” เผยยังพอใจไม่ได้ หลัง GDP ปีนี้ ขยับเป็น 2.2% มองยังโตกว่านี้ได้

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

วิธีสังเกตตัวเอง เรามีอาการ “ออทิสติกเทียม” แฝงอยู่หรือเปล่า?

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button