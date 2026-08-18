รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน
รถตู้พลิกคว่ำ ตกข้างทาง ไฟลุกท่วม ใน จ.ร้อยเอ็ด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 12 ราย คาดคนขับหลับใน ขับเร็วเกินกำหนด
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง จนเกิดเพลิงลุกไหม้วอดทั้งคัน เหตุเกิดบนถนน 4 เลน กาฬสินธุ์-มุกดาหาร บริเวณบ้านโคกล่าม ม.10 ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เขตรอยต่อบ้านคุย อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 5.20 น. จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ช่วยเหลือ
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่า เป็นรถตู้ที่บรรทุกผู้โดยสารจาก สปป.ลาว มีผู้โดยสารและคนขับรวม 14 คน เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร มุ่งหน้าที่ จ.มุกดาหาร เพื่อต่ออายุใบอนุญาต และกลับประเทศ ตั้งแต่เวลาประมาณ 21.00 น. ของคืนที่ผ่านมา จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บอีก 12 ราย
พร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จำนวน 5 ราย, กู้ภัยบัวขาว นำส่ง 6 ราย, กู้ภัยสามขา นำส่ง 1 ราย ส่วนผู้เสียชีวิต 2 ราย ยังไม่สามารถตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่าศพดังกล่าวเป็นเพศชายหรือเพศหญิง
จากการสอบถามผู้โดยสารชาว สปป.ลาว ที่ได้รับบาดเจ็บ เล่าว่า ผู้โดยสารที่เป็นชาว สปป.ลาว กำลังเดินทางเพื่อไปต่ออายุใบอนุญาต ที่ จ.มุกดาหาร และกลับประเทศ ช่วงระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารวัยรุ่นชายและหญิง 2 คนที่นั่งร่วมทางมา ได้หันมาบอกกับตน ซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าบริเวณหลังคนขับว่า ให้ช่วยเตือนคนขับหน่อย เพราะรู้สึกว่ารถวิ่งเร็วเกินไป ประมาณ 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตนจึงได้เอ่ยปากบอกคนขับให้ช่วยลดความเร็วลง ซึ่งช่วงแรกคนขับก็ชะลอความเร็วลงตามที่บอก แต่พอผ่านไปสักพักก็กลับมาขับเร็วเหมือนเดิมอีก
นอกจากนี้ ตนยังสังเกตเห็นอาการผิดปกติของคนขับอย่างชัดเจน โดยคนขับมีอาการง่วงนอนตลอดเวลา นั่งโงกเงก สัปหงกขณะขับรถ และที่น่ากลัว คือคนขับใช้มือเพียงข้างเดียวจับพวงมาลัย ส่วนมืออีกข้างไม่ได้จับ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการจอดพักรถชั่วคราว แต่คนขับก็ไม่ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่ กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุตนกำลังจะเตือนคนขับเรื่องความเร็วอีกครั้ง แต่ไม่ทันประสบอุบัติเหตุในที่สุด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง ทั้งนี้ สำหรับรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่
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