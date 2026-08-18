หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี
หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษ พร้อมชี้แจง ยอมรับขาดสติ เพราะถูกจยย.แจกกล้วย ยันไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน หลังเกิดเหตุลงไปเคลียร์จบด้วยดี จากนี้ยินดีรับผิดทุกกรณี
จากกรณีที่โลกโซเชียลแห่แชร์และวิพากษ์วิจารณ์คลิปเหตุการณ์รถเก๋งสีขาว ตั้งใจขับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์สองสามีภรรยาอย่างจัง หลังมีปากเสียงกันเล็กน้อยบนถนน ก่อนจะทราบว่าสองสามีภรรยาคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์นั้นมีลูกน้อยวัย 7 เดือนนั่งอยู่ตรงกลางด้วย แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
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ล่าสุดทางเพจ เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าทางหนุ่มคนขับรถเก๋งได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าตนขาดสติจากการถูกคู่กรณีแจกของลับ จึงพุ่งชนแต่ไม่ทราบก่อนว่ามีลูกน้อยวัย 7 เดือนอยู่ด้วย แต่หลังเกิดเหตุก็รีบลงไปขอโทษและสอบถามอาการบาดเจ็บทั้ง 3 คนแล้ว ซึ่งในวันนั้นก็เคลียร์จบด้วยดี
“ผมขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจง และขอโทษต่อเหตุการ์ณที่คนน่าจะได้เห็นกันไปแล้ว ผมไม่มีคำแก้ตัวใด ๆ จริง ๆ ครับ
เบื้องต้นผมขอเล่าสถานการณ์ฝั่งผม จุดเกิดเหตุบางบอน 3 ช่วง Big C mini ผมขับรถมาเลนซ้ายตามปกติพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจอดอยู่เลนซ้าย ผมจึงตบไฟเลี้ยวขวาเพื่อขอมาเปลี่ยนเลน เมื่อเห็นช่องผมจึงค่อย ๆ ไหลรถเข้าไป และผมมัวแต่มองด้านซ้ายหน้าของรถว่ารถเราพ้นจากคันหน้ามั้ย ก็เลยไม่ได้เอะใจหรือสังเกตว่ามีมอไซค์แทรกมาอยู่ขวามือ
ผมจึงไหลรถออกไปและก็มอไซค์ตะโกนด่าผมว่า ” ค… ” วินาทีนั้น ผมโกรธจัดและขาดสติครับ แต่ในเบื้องต้นผมไม่เห็นน้องจริง ๆ เพราะว่าน้องนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างแม่และพ่อ น้องตัวเล็กมาก ๆ ในสถานการณ์จริง ผมมัวแต่มาโฟกัสที่หน้าพ่อของเค้าเลยไม่ได้สนว่ามีน้อง
ด้วยความขาดสติผมขับตามไป โดยไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการเบรคเกิดขึ้นจึงเกิดเหตุการณ์ตามที่ในทุกคนเห็นในคลิปครับ หลังจากชนผมก็ได้ลงมาไหว้ขอโทษคู่กรณีอย่างตรงไปตรงมา และถามไถ่ว่ามีบาดเจ็บตรงไหนมั้ยซึ่ง ไม่มีอาการบาดเจ็บใด ๆ
ส่วนความเสียหายของทางคู่กรณีป้ายทะเบียนงอเล็กน้อยเลขรอบทะเบียนหัก ซึ่งผมได้ยอมรับผิดต่อคู่กรณีโดยตรง ผมได้ขอโทษทั้งคู่ รวมทั้งตัวเล็กที่ชื่อน้อง “ฝันดี” ด้วย ซึ่งในหน้างานนั้นจริงจบด้วยดีจริง ๆ ครับ ส่วนในทางกฎหมายใด ๆ ผมยินดีรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดตามความเหมาะสมของกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
ขอโทษทุกคนที่ผมทำให้ความรู้สึกไม่ดีและไม่พอใจ รวมทั้งขอโทษผู้ร่วมเหตุการณ์ตรงนั้นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนครับ ผมยินดีรับผิดในทุกกรณีครับ และเข้าใจมาก ๆ ที่ทุกคนด่า แต่ขอร้องว่าไม่ข่มขู่กันและไม่ไประรานคนรอบตัวผมที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ”
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อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+
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