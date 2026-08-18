ข่าว

หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:42 น.
หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

หนุ่มขับเก๋ง โร่ขอโทษ พร้อมชี้แจง ยอมรับขาดสติ เพราะถูกจยย.แจกกล้วย ยันไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน หลังเกิดเหตุลงไปเคลียร์จบด้วยดี จากนี้ยินดีรับผิดทุกกรณี

จากกรณีที่โลกโซเชียลแห่แชร์และวิพากษ์วิจารณ์คลิปเหตุการณ์รถเก๋งสีขาว ตั้งใจขับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์สองสามีภรรยาอย่างจัง หลังมีปากเสียงกันเล็กน้อยบนถนน ก่อนจะทราบว่าสองสามีภรรยาคู่กรณีขี่รถจักรยานยนต์นั้นมีลูกน้อยวัย 7 เดือนนั่งอยู่ตรงกลางด้วย แต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม

ล่าสุดทางเพจ เจ๊ม้อย v+ ได้โพสต์อัปเดตความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าทางหนุ่มคนขับรถเก๋งได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยอมรับว่าตนขาดสติจากการถูกคู่กรณีแจกของลับ จึงพุ่งชนแต่ไม่ทราบก่อนว่ามีลูกน้อยวัย 7 เดือนอยู่ด้วย แต่หลังเกิดเหตุก็รีบลงไปขอโทษและสอบถามอาการบาดเจ็บทั้ง 3 คนแล้ว ซึ่งในวันนั้นก็เคลียร์จบด้วยดี

“ผมขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจง และขอโทษต่อเหตุการ์ณที่คนน่าจะได้เห็นกันไปแล้ว ผมไม่มีคำแก้ตัวใด ๆ จริง ๆ ครับ

เบื้องต้นผมขอเล่าสถานการณ์ฝั่งผม จุดเกิดเหตุบางบอน 3 ช่วง Big C mini ผมขับรถมาเลนซ้ายตามปกติพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจอดอยู่เลนซ้าย ผมจึงตบไฟเลี้ยวขวาเพื่อขอมาเปลี่ยนเลน เมื่อเห็นช่องผมจึงค่อย ๆ ไหลรถเข้าไป และผมมัวแต่มองด้านซ้ายหน้าของรถว่ารถเราพ้นจากคันหน้ามั้ย ก็เลยไม่ได้เอะใจหรือสังเกตว่ามีมอไซค์แทรกมาอยู่ขวามือ

ผมจึงไหลรถออกไปและก็มอไซค์ตะโกนด่าผมว่า ” ค… ” วินาทีนั้น ผมโกรธจัดและขาดสติครับ แต่ในเบื้องต้นผมไม่เห็นน้องจริง ๆ เพราะว่าน้องนั่งอยู่ตรงกลางระหว่างแม่และพ่อ น้องตัวเล็กมาก ๆ ในสถานการณ์จริง ผมมัวแต่มาโฟกัสที่หน้าพ่อของเค้าเลยไม่ได้สนว่ามีน้อง

ด้วยความขาดสติผมขับตามไป โดยไม่ได้คาดคิดว่าจะมีการเบรคเกิดขึ้นจึงเกิดเหตุการณ์ตามที่ในทุกคนเห็นในคลิปครับ หลังจากชนผมก็ได้ลงมาไหว้ขอโทษคู่กรณีอย่างตรงไปตรงมา และถามไถ่ว่ามีบาดเจ็บตรงไหนมั้ยซึ่ง ไม่มีอาการบาดเจ็บใด ๆ

ส่วนความเสียหายของทางคู่กรณีป้ายทะเบียนงอเล็กน้อยเลขรอบทะเบียนหัก ซึ่งผมได้ยอมรับผิดต่อคู่กรณีโดยตรง ผมได้ขอโทษทั้งคู่ รวมทั้งตัวเล็กที่ชื่อน้อง “ฝันดี” ด้วย ซึ่งในหน้างานนั้นจริงจบด้วยดีจริง ๆ ครับ ส่วนในทางกฎหมายใด ๆ ผมยินดีรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดตามความเหมาะสมของกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ

ขอโทษทุกคนที่ผมทำให้ความรู้สึกไม่ดีและไม่พอใจ รวมทั้งขอโทษผู้ร่วมเหตุการณ์ตรงนั้นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนครับ ผมยินดีรับผิดในทุกกรณีครับ และเข้าใจมาก ๆ ที่ทุกคนด่า แต่ขอร้องว่าไม่ข่มขู่กันและไม่ไประรานคนรอบตัวผมที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ”

หนุ่มขับเก๋ง ขอโทษขาดสติ ถูกจยย.แจกกล้วย รับไม่เห็นอุ้มลูก 7 เดือน ยินดีรับผิดทุกกรณี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB เจ๊ม้อย v+

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

21 นาที ที่แล้ว
ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้ ข่าว

ป้าดา บุกสำนักพุทธฯ ขอตรวจเอกสารก่อตั้งวัดป่าอดุลยาราม คาดรู้ผลศุกร์นี้

28 นาที ที่แล้ว
มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน &quot;ยาบ้า&quot; เป็นมรดกโลก UNESCO ข่าว

มั่วสนั่น! ไทยไม่ได้ขึ้นทะเบียน “ยาบ้า” เป็นมรดกโลก UNESCO

30 นาที ที่แล้ว
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง บันเทิง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เอ็ม ออนิว” โพสต์เดือดปม “เล่าต๋า” 99 เม็ด โดนไป 7 ปี – 20 โล ติด 8 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งานเข้าผู้จัดการมรดก ที่ดินขอนแก่นจ่อแจ้งความ ปมอ้างโฉนดหาย แต่ฉบับจริงอยู่กับวัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง? ข่าว

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์ เรืองศักดิ์ ข่าวดารา

เจมส์ เรืองศักดิ์ ได้บินฟรีตลอดชีพ หลังรอดเครื่องบินตกจริงไหม จบข่าวลือ 30 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน &quot;ทำไมไม่ถามก่อน&quot; ข่าว

ดราม่าร้านอาหารติดป้าย ไทยช่วยไทยพลัส ลูกค้าสแกนไม่ได้ เจอสวน “ทำไมไม่ถามก่อน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม&quot; มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ข่าว

เปิดประวัติ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” มือกฎหมายสุชาติ หลังปะทะ “ไอซ์ รักชนก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนงานชาวไทยในอิสราเอล 6 คนได้รับบาดเจ็บ โดนระเบิดเก่าในทุ่ง สาหัส 2 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวนอนคนเดียวถูกคนงัดห้องโรงแรมหาดใหญ่ ข่าว

สาวผวา นอนโรงแรมหาดใหญ่คนเดียว ชายบุกงัดห้อง ช็อกได้ชดเชยพักฟรีครั้งหน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจทันทำผิดจริง ข่าว

ไบค์เกอร์มาเลย์ โวยโดนค่าปรับ 15,000 ขู่บอยคอตเที่ยว หาดใหญ่ ตำรวจยันทำผิดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ศพ เหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ยอดรวมสะสม 41 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

แกร็บ จับมือ แพลน บี ผุดไอเดียเปลี่ยน “ถุงเย็น” เป็น “ถุงยา” ส่งต่อโรงพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ ทัพวอลเลย์บอลหญิง ทีมชาติจีน 14 คน ก่อนลุยศึก ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ &quot;โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง&quot; คนแห่โยงประเด็นร้อน บันเทิง

จอย บียอน โพสต์ตัดพ้อ “โดนนินทาผิด ๆ วันนี้ขอตอบความจริง” คนแห่โยงประเด็นร้อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด หนุ่ม 36 ปี ก่อเหตุอัตวินิบาตกรรม บริเวณสนามยิงปืนนนทบุรี ญาติคาดสาเหตุ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด เศรษฐกิจ

เช็กค่าไฟใหม่ ก.ย. 2569 บ้านใช้ไฟเยอะต้องจ่ายเพิ่มไหม เรต 201 หน่วยขึ้นไปกลับลด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ชวนดูดวงตาพญานาคา บนลานหินถ้ำนาคา ข่าว

พิกัดชม “ดวงตาพญานาคา” ณ ภูลังกา ปักหมุดเที่ยวหน้าฝน น้ำเต็มแอ่งสวยที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจฟิลิปปินส์ เผย มือปืนอยู่ชั้น ม.3 ไลฟ์สดกราดยิง คร่าชีวิตนักเรียน 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตักเตือนแล้ว บุคลากรโรงพยาบาลโพสต์แซะคุณป้าก่อนเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด ข่าว

ลุงพลปีนี้อายุเท่าไหร่? หลังป้าแต๋นโพสต์ขอโทษ เนื่องในวันเกิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รมว.ยุติธรรม แจงกรณีปล่อยตัว “เล่าต๋า” มองระเบียบมีข้อบกพร่อง พิจารณาโทษใหม่ไม้ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:42 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลังเศรษฐกิจครึ่งปีแรกโตพุ่ง

ไต้หวัน เตรียมแจกเงินสด 10,000 บาท ให้ประชาชนปีหน้า หลัง GDP ครึ่งปีแรกโตพุ่ง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

หลิงหลิง คอง คว้า ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 2026 ผลโหวตเอกฉันท์ 22 ล้านเสียง

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู &quot;ป่นแมลงทับ&quot; ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

ถกสนั่น! เพจดังทำเมนู “ป่นแมลงทับ” ชาวเน็ตเมนต์ กินไม่ได้ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง?

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569

ทนายหมาป่า วิเคราะห์สาเหตุ “เล่าต๋า แสนลี่” ถูกปล่อยตัวมาเร็ว แม้เจอโทษจำคุกตลอดชีวิต

เผยแพร่: 18 สิงหาคม 2569
Back to top button