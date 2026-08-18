หนุ่มต่างชาติงานเข้า ตราที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ต ทำขึ้นเครื่องที่ไทยไม่ได้
นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องจากกรุงเทพฯ ไปปีนัง เหตุมีตราประทับที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ตตั้งแต่ 5 ปีก่อน
นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเผยว่า ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพราะในพาสปอร์ตมีตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชู ซึ่งประทับไว้ตั้งแต่ 5 ปีก่อน
เจ้าตัวโพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ว่า พนักงานสายการบินแอร์เอเชียติดต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ก่อนแจ้งว่าเขาเข้าประเทศไม่ได้เพราะตราประทับเจ้าปัญหา
เจ้าของพาสปอร์ตมองว่าเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้น เพราะปีนี้เดินทางข้ามพรมแดนมาแล้ว 11 ครั้งโดยไม่มีปัญหา แถมเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อนเพิ่งเดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเลเซียด้วยพาสปอร์ตเล่มเดียวกัน
เดิมเขาวางแผนไปพบเพื่อนที่ย่านจอร์จทาวน์ เมืองปีนัง เพื่อร่วมเทศกาลวัฒนธรรมจอร์จทาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์ ก่อนเดินทางต่อไปบาหลี ล่าสุดบอกว่าจะลองข้ามพรมแดนทางบกเข้ามาเลเซียแทน
สำหรับ ตราประทับรูปมาชูปิกชูเป็นตราที่ระลึกซึ่งนักท่องเที่ยวขอประทับได้เองที่ทางเข้าอุทยานโบราณคดีมาชูปิกชู ประเทศเปรู ไม่ใช่ตราประทับของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ
ปัญหาคือตรานี้เป็นหมึกขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบเต็มหน้า และมักไปประทับทับหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ประทับตราเข้าออกจริง
หลายประเทศจึงตีความว่าเป็นการแก้ไขดัดแปลงเอกสารเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลคือพาสปอร์ตเล่มนั้นถือว่าใช้การไม่ได้
สายการบินต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้มากที่สุด เพราะถ้าพาผู้โดยสารที่ปลายทางไม่รับเข้าไป สายการบินต้องรับผิดชอบค่าตั๋วส่งตัวกลับให้ พนักงานเช็กอินจึงตัดปัญหาเลือกปฏิเสธไว้ก่อน
ย้อนกลับไป ปี 2563 นางทีนา ซิบลีย์ (Tina Sibley) ชาวอังกฤษ ถูกสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในเที่ยวบินที่จะบินผ่านโดฮาไปจังหวัดภูเก็ต เหตุผลที่สายการบินให้คือ ทางการไทยถือว่าพาสปอร์ตของเธอใช้ไม่ได้ เพราะมีตราที่ระลึกมาชูปิกชูอยู่ในเล่ม
เธอไปติดต่อสถานทูตอังกฤษในกรุงมาดริดเพื่อขอทำเล่มใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เพราะพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุและถือว่าใช้ได้ตามกฎหมายอังกฤษ
สุดท้ายเธอได้รับพาสปอร์ตฉุกเฉิน เดินทางถึงจุดหมายช้ากว่ากำหนด 2 วัน และเสียเงินเพิ่มไปราว 1,000 ปอนด์
กรมการกงสุลเตือนไว้แล้ว ห้ามประทับตราเล่น
สำหรับคนไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เคยให้คำแนะนำเรื่องการดูแลหนังสือเดินทางไว้ชัดเจนว่า ให้เลี่ยงความชื้นและความร้อน และที่สำคัญคือ “ห้ามขีดเขียน/ประทับตราเล่น”
เพราะหนังสือเดินทางที่ชำรุด อาจถูกสายการบินปฏิเสธการเช็กอิน หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งต้นทางและปลายทางปฏิเสธการเข้าออกประเทศ
ลักษณะที่มักถูกตีความว่าชำรุด ได้แก่ หน้ากระดาษเปียกน้ำ บวม ติดกัน ฉีกขาดหรือลุ่ย ปกหรือสันเล่มเสียหาย มีรอยเขียนหรือรอยไหม้บนหน้าสำคัญ เคลือบหน้าลอกจนบังข้อมูล และชิปในเล่มอ่านไม่ได้
ใครที่ชอบเก็บตราที่ระลึกจากสถานที่ท่องเที่ยว ทางที่ปลอดภัยกว่าคือประทับลงสมุดสะสมตราแยกเล่ม ไม่ใช่ประทับลงพาสปอร์ต
หากพาสปอร์ตชำรุดไปแล้ว ควรติดต่อกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางเพื่อยื่นขอทำเล่มใหม่ก่อนวันเดินทาง ไม่ควรเสี่ยงไปลุ้นที่เคาน์เตอร์เช็กอิน
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