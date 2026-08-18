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หนุ่มต่างชาติงานเข้า ตราที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ต ทำขึ้นเครื่องที่ไทยไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:16 น.
ตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชูในหนังสือเดินทาง

นักท่องเที่ยวต่างชาติถูกปฏิเสธขึ้นเครื่องจากกรุงเทพฯ ไปปีนัง เหตุมีตราประทับที่ระลึกมาชูปิกชูในพาสปอร์ตตั้งแต่ 5 ปีก่อน

นักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งเผยว่า ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพราะในพาสปอร์ตมีตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชู ซึ่งประทับไว้ตั้งแต่ 5 ปีก่อน

เจ้าตัวโพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ว่า พนักงานสายการบินแอร์เอเชียติดต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย ก่อนแจ้งว่าเขาเข้าประเทศไม่ได้เพราะตราประทับเจ้าปัญหา

เจ้าของพาสปอร์ตมองว่าเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้น เพราะปีนี้เดินทางข้ามพรมแดนมาแล้ว 11 ครั้งโดยไม่มีปัญหา แถมเมื่อ 3 สัปดาห์ก่อนเพิ่งเดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเลเซียด้วยพาสปอร์ตเล่มเดียวกัน

เดิมเขาวางแผนไปพบเพื่อนที่ย่านจอร์จทาวน์ เมืองปีนัง เพื่อร่วมเทศกาลวัฒนธรรมจอร์จทาวน์ในช่วงสุดสัปดาห์ ก่อนเดินทางต่อไปบาหลี ล่าสุดบอกว่าจะลองข้ามพรมแดนทางบกเข้ามาเลเซียแทน

ตราประทับที่ระลึกรูปมาชูปิกชูในหนังสือเดินทาง
ภาพจาก Bomber

สำหรับ ตราประทับรูปมาชูปิกชูเป็นตราที่ระลึกซึ่งนักท่องเที่ยวขอประทับได้เองที่ทางเข้าอุทยานโบราณคดีมาชูปิกชู ประเทศเปรู ไม่ใช่ตราประทับของฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ไม่มีผลทางกฎหมายใดๆ

ปัญหาคือตรานี้เป็นหมึกขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบเต็มหน้า และมักไปประทับทับหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ประทับตราเข้าออกจริง

หลายประเทศจึงตีความว่าเป็นการแก้ไขดัดแปลงเอกสารเดินทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลคือพาสปอร์ตเล่มนั้นถือว่าใช้การไม่ได้

สายการบินต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้มากที่สุด เพราะถ้าพาผู้โดยสารที่ปลายทางไม่รับเข้าไป สายการบินต้องรับผิดชอบค่าตั๋วส่งตัวกลับให้ พนักงานเช็กอินจึงตัดปัญหาเลือกปฏิเสธไว้ก่อน

หน้าหนังสือเดินทางที่มีตราที่ระลึกมาชูปิกชูประทับปนกับตราตรวจคนเข้าเมืองจริง
ภาพจาก XBomber

ย้อนกลับไป ปี 2563 นางทีนา ซิบลีย์ (Tina Sibley) ชาวอังกฤษ ถูกสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ในเที่ยวบินที่จะบินผ่านโดฮาไปจังหวัดภูเก็ต เหตุผลที่สายการบินให้คือ ทางการไทยถือว่าพาสปอร์ตของเธอใช้ไม่ได้ เพราะมีตราที่ระลึกมาชูปิกชูอยู่ในเล่ม

เธอไปติดต่อสถานทูตอังกฤษในกรุงมาดริดเพื่อขอทำเล่มใหม่ แต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เพราะพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุและถือว่าใช้ได้ตามกฎหมายอังกฤษ

สุดท้ายเธอได้รับพาสปอร์ตฉุกเฉิน เดินทางถึงจุดหมายช้ากว่ากำหนด 2 วัน และเสียเงินเพิ่มไปราว 1,000 ปอนด์

กรมการกงสุลเตือนไว้แล้ว ห้ามประทับตราเล่น

สำหรับคนไทย กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เคยให้คำแนะนำเรื่องการดูแลหนังสือเดินทางไว้ชัดเจนว่า ให้เลี่ยงความชื้นและความร้อน และที่สำคัญคือ “ห้ามขีดเขียน/ประทับตราเล่น”

เพราะหนังสือเดินทางที่ชำรุด อาจถูกสายการบินปฏิเสธการเช็กอิน หรือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งต้นทางและปลายทางปฏิเสธการเข้าออกประเทศ

ลักษณะที่มักถูกตีความว่าชำรุด ได้แก่ หน้ากระดาษเปียกน้ำ บวม ติดกัน ฉีกขาดหรือลุ่ย ปกหรือสันเล่มเสียหาย มีรอยเขียนหรือรอยไหม้บนหน้าสำคัญ เคลือบหน้าลอกจนบังข้อมูล และชิปในเล่มอ่านไม่ได้

ใครที่ชอบเก็บตราที่ระลึกจากสถานที่ท่องเที่ยว ทางที่ปลอดภัยกว่าคือประทับลงสมุดสะสมตราแยกเล่ม ไม่ใช่ประทับลงพาสปอร์ต

หากพาสปอร์ตชำรุดไปแล้ว ควรติดต่อกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางเพื่อยื่นขอทำเล่มใหม่ก่อนวันเดินทาง ไม่ควรเสี่ยงไปลุ้นที่เคาน์เตอร์เช็กอิน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 11:05 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 11:16 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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