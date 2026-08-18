ครอบครัวตามหาสาวไทย ขาดการติดต่อนาน 3 สัปดาห์ หายตัวปริศนาที่ดูไบ
ครอบครัวตามหาสาวไทย ขาดการติดต่อนาน 3 สัปดาห์ หายตัวปริศนาที่ดูไบ ทราบอาศัยอยู่กับแฟนบังกลาเทศ หากใครมีข้อมูลรบกวนแจ้งด้วย
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ได้โพสต์ข้อความลงกลุ่ม คนไทยในดูไบ หางาน ขายของ ตามหาคนหาย โดยระบุว่า “ขอความช่วยเหลือจากทุกคนที่อยู่ใน ดูไบ หรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ค่ะ ขณะนี้ครอบครัวกำลังตามหาน้องสาว
ชื่อเล่น: อุ้ม
ชื่อ: นางสาว สุดารัตน์ พระไชย
น้องเดินทางมาอยู่ที่ดูไบ และทราบว่าอาศัยอยู่กับแฟนชาว บังกลาเทศ (Bangladesh) ขณะนี้ครอบครัว ไม่สามารถติดต่อกับน้องได้ประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมาก เพราะโดยปกติน้องจะติดต่อพูดคุยกับคุณแม่เป็นประจำ
ขณะนี้น้องได้ บล็อกคุณแม่และสมาชิกในครอบครัวทุกคน รวมถึงไม่สามารถติดต่อได้ผ่านทุกช่องทาง ทำให้ครอบครัวไม่ทราบว่าน้องอยู่ที่ไหนหรือเป็นอย่างไรบ้าง ครอบครัวเป็นห่วงและกังวลเรื่องความปลอดภัยของน้องมากค่ะ
หากใคร เคยพบเห็น รู้จัก หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับน้อง หรือทราบว่าน้องพักอาศัยหรือทำงานอยู่บริเวณใดในดูไบ กรุณาติดต่อครอบครัวได้ที่ โทร: 086-399-7529 LINE: oiloilmt3 ข้อมูลเพียงเล็กน้อยก็มีความสำคัญกับครอบครัวมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พัก เพื่อน คนรู้จัก หรือการพบเห็นล่าสุด รบกวนแจ้งครอบครัวได้เลยค่ะ รบกวนช่วยแชร์โพสต์นี้ต่อด้วยนะคะ เพื่อให้โพสต์เข้าถึงคนไทยและผู้ที่อยู่ในดูไบมากที่สุด ขอขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยเป็นหูเป็นตาและช่วยครอบครัวตามหาน้องสาวค่ะ”
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