สลดต่างแดน แรงงานไทยเสียชีวิตปริศนา ในห้องพักอิสราเอล ป่วยกินยานอนพัก เพื่อนช็อกพบหมดลมหายใจ
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ โก้อีสานผู้ใหญ่บ้านเกาหลี v.2 เปิดผยว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานไทยจากบุรีรัมย์ ก่อนเกิดเหตุมีอาการไม่สบาย จึงกินยาแล้วกลับไปพักในห้อง
ช่วงแรกไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุร้าย แต่เมื่อเพื่อนเข้าไปดูอีกครั้ง พบว่าเจ้าตัวเสียชีวิตแล้ว ข้อมูลเบื้องต้นในโพสต์ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว หรือที่เรียกกันว่า “ไหลตาย” แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผลตรวจจากหน่วยงานไทยหรือทางการอิสราเอลมายืนยัน จึงยังสรุปสาเหตุไม่ได้
อิสราเอล จัดเป็นหนึ่งในประเทศปลายทางสำคัญของแรงงานไทย โดยข้อมูลเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ระบุว่า มีคนไทยทำงานอยู่ในอิสราเอลมากกว่า 58,000 คน ส่วนใหญ่ทำงานภาคเกษตร
งานเกษตรเป็นเส้นทางหลักของแรงงานไทยในประเทศนี้มานาน เพราะอิสราเอลต้องการแรงงานจำนวนมากในฟาร์มและพื้นที่เพาะปลูก ขณะที่ปี 2569 ยังมีโควตารับแรงงานภาคเกษตรจากไทยเพิ่มอีก 16,000 อัตรา
นอกจากภาคเกษตร ทั้งสองประเทศยังขยายการจ้างแรงงานไทยไปยังงานก่อสร้าง อุตสาหกรรม และบริการมากขึ้น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลยังเป็นปลายทางของแรงงานไทยคือรายได้ โดยสำนักงานแรงงานไทยในอิสราเอล ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 6,443.85 เชเกลต่อเดือน หรือประมาณ 71,600 บาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 18 สิงหาคม 2569
ตัวเลขนี้เป็นรายได้ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย ส่วนรายได้จริงอาจสูงขึ้นหากมีค่าล่วงเวลา หรือแตกต่างตามชั่วโมงทำงานและเงื่อนไขการจ้าง
ส่วนแรงงานชาวบุรีรัมย์ที่เสียชีวิตครั้งนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อ อายุ หรือประเภทงานที่ทำในอิสราเอล รวมถึงสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
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