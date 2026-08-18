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“ยาเอล เทรปี้” นักฟุตบอลทีมดังลีคอิตาลี ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU จมน้ำในสระว่ายน้ำ
ยาเอล เทรปี้ นักฟุตบอลทีมดังลีคอิตาลี ถูกนำตัวเข้าห้อง ICU จมน้ำในสระว่ายน้ำ เพิ่งลงเล่นให้กับสโมสรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า ยาเอล เทรปี้ นักฟุตบอลชาวฝรั่งเศส ศูนย์หน้าวัย 20 ปี ที่ค้าแข้งกับกายารี ทีมดังในลีคอิตาลี จมน้ำภายในสระน้ำและขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ ICU
โดยทางสโมสรออกแถลงว่า ขณะนี้เทรปี้ กำลังพักฟื้นในห้อง ICU และทางสโมสรได้ติดต่อกับทางครอบครัวและทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด ทางสโมสรขอให้กำลังใจทางครอบครัว และจะแจ้งให้ทราบต่อไปหากมีข้อมูลเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ยาเอล เทรปี้ เพิ่งลงเล่นให้กับทีม เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 ส.ค. 69) โดยมีส่วนช่วยทีมเอาชนะ อาเรซโซ 1-0 ในอิตาเลียนคัพ
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