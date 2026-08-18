ภาพล่าสุด อาจารย์แม่ ยิ้มแย้มแจ่มใส สยบข่าวลือเสียชีวิต
เปิดภาพล่าสุด อาจารย์แม่ รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ ลูกสาวอัปเดตสุขภาพยังแข็งแรง-ยิ้มแย้มแจ่มใส กินอิ่มนอนหลับตามปกติ พร้อมแซวขำ ๆ พูดน้อยลงเพราะใช้โควตาไปเยอะ
หลังจากมีผู้ปล่อยข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ว่า อาจารย์แม่ หรือ รองศาสตราจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ นักพูดและนักวิชาการคนดัง เสียชีวิตแล้ว ทำให้แฟนคลับรวมถึงลูกศิษย์จำนวนมากตกใจและสับสน ล่าสุดทางครอบครัวออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงแล้วว่าอาจารย์แม่ยังมีชีวิตอยู่
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจาก ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน หรือ “ดร.ปุ้ม” ลูกสาวของอาจารย์แม่ ซึ่งออกมายืนยันชัดเจนว่าข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริง ระบุข้อความฝากถึงผู้ที่ห่วงใยว่า มีคนโทรศัพท์และติดต่อเข้ามาสอบถามเยอะมากหลังเห็นข่าวบนโซเชียลมีเดีย จึงขอกราบขอบพระคุณทุกความเป็นห่วง พร้อมยืนยันว่าคุณแม่ยังสบายดี
พร้อมกันนี้ ดร.ปุ้ม ยังได้เผยภาพล่าสุดของอาจารย์แม่ให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึง เป็นภาพขณะที่ท่านกำลังถือเหรียญวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีผู้ใหญ่ส่งมาให้
ลูกสาวเล่าบรรยากาศว่า คุณแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสและดีใจเป็นอย่างมาก สุขภาพร่างกายยังแข็งแรง กินได้นอนหลับตามปกติ เพียงแต่ช่วงนี้พูดน้อยลง พร้อมแซวคุณแม่ขำ ๆ ปิดท้ายว่า คงเป็นเพราะใช้โควตาการพูดไปเยอะแล้ว
ข้อมูลจาก : Drama-addict
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