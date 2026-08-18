คำสั่งเสียสุดท้าย “แพร” เจ้าของเพจดัง จากไปอย่างสงบ หลังสู้มะเร็งปอดนาน 18 เดือน
คำสั่งเสียสุดท้าย “แพร” เจ้าของเพจดัง “Prae Salil” จากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้มะเร็งปอดนาน 18 เดือน เตรียมบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่
ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เมื่อคุณแพรจากเพจ Prae Salil ได้เสียชีวิตลงหลังจากต่อสู้กับโรคร้ายเป็นเวลายาวนานถึง 18 เดือน โดยสามีของคุณแพรได้โพสต์ข้อความระบุว่า “สวัสดีครับ ผมมาร์ช สามีแพรนะครับ มาร์ชขอเป็นตัวแทนแพรแจ้งข่าว หลังจากต่อสู้กับมะเร็งปอดมาเป็นระยะเวลา 18 เดือน ตอนนี้แพรได้ออกเดินทางไกลไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อตอนตี 1 เมื่อคืนวันเสาร์ (เช้าวันอาทิตย์) ครับ แพรจากไปอย่างสงบ ไม่เจ็บปวดทรมานเลยครับ
แพรสั่งเสียเอาไว้ว่างานสวดให้จัดแค่ 1 คืนครับ ซึ่งคือวันนี้ เหตุผลเพราะไม่อยากให้ลำบากคนข้างหลัง และแพรได้ทำการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับศิริราช สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาร่วม แพรขอแค่นึกถึงแพรเวลาทำบุญ แพรก็จะรับรู้ได้ถึงความรักความคิดถึงจากทุกคนแล้วครับ
สุดท้าย มาร์ชขอขอบคุณทุกคนแทนแพรที่เข้ามาเป็นกัลยาณมิตรในชีวิตแพรนะครับ แพรเป็นคนเก่ง เป็นคนน่ารักกับคนรอบข้าง เป็นกัลยาณมิตรของเพื่อนๆ เป็นนักสู้ โดยเฉพาะสู้กับโรคมะเร็ง ขอให้ทุกคนจดจำแพรในแบบที่แพรเป็นนะครับ”
เมื่อเดือนมีนาคม 2568 ที่ผ่านมา คุณแพร หญิงสาววัย 41 ปีที่ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ได้เปิดเผยเรื่องราว ขณะนั้นเริ่มมีอาการไอแห้ง เจ็บคออย่างรุนแรง และคลำพบก้อนแข็งปูดบริเวณเหนือไหปลาร้าซ้ายในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 เธอคิดว่าเป็นเพียงอาการแพ้ฝุ่น PM 2.5 และซื้อยาแก้ไอมารับประทานเอง อาการเหล่านี้ยังคงอยู่เป็นเวลานานร่วมกับอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อคอและสะบักซ้าย
เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ 3 สัปดาห์อาการไอยังไม่หายและก้อนเนื้อยังคงอยู่ เธอจึงตัดสินใจไปตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ปอดในเดือนมกราคม 2568 แพทย์พบก้อนเนื้อผิดปกติในปอดข้างซ้ายและมีการกระจายไปยังปอดข้างขวา แพทย์นัดทำ CT Scan และพบว่าลักษณะก้อนเนื้อค่อนข้างไปทางมะเร็งมากกว่าวัณโรค จึงส่งตัวเพื่อเจาะชิ้นเนื้อบริเวณเหนือไหปลาร้าไปตรวจอย่างละเอียด
ผลการตรวจชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลศิริราชในเดือนกุมภาพันธ์ยืนยันว่าเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดระยะที่ 4 ชนิด Adenocarcinoma เซลล์มะเร็งได้ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองและปอดอีกข้าง มะเร็งชนิดนี้มักพบในผู้หญิงเอเชียที่ไม่ได้สูบบุหรี่ แพทย์ต้องส่งตรวจ MRI สมองเพิ่มเติมและรอผลชิ้นเนื้อเพื่อประเมินการใช้ยามุ่งเป้าหรือเคมีบำบัดร่วมกับภูมิคุ้มกันบำบัดต่อไป
แม้จะต้องเผชิญกับโรคร้ายอย่างกะทันหัน แต่เธอยังคงมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและไม่มีอาการเหนื่อยหอบ เธอพยายามตั้งสติ ยอมรับความจริง และเลือกเดินหน้าต่อสู้กับโรคอย่างเข้มแข็ง พร้อมทั้งเปิดเพจเพื่อบันทึกเรื่องราวการรักษาไว้เป็นวิทยาทาน และส่งต่อพลังใจให้กับผู้ป่วยคนอื่นๆ ให้มีแรงลุกขึ้นสู้ต่อไป
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