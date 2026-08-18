ด่วน! คนร้ายใช้อาวุธปืนอานุภาพสูงบุกยิงโรงเรียนในฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 2 ศพ
คนร้ายใช้อาวุธปืนอานุภาพสูงบุกยิงโรงเรียนในฟิลิปปินส์ เสียชีวิต 2 ศพ ถือเป็นเหตุรุนแรงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ หลังเกิดเหตุกราดยิงไปก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่าเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนมัธยม เมืองซัมบวงกา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ ซึ่งเป็นเหตุใช้อาวุธปืนครั้งที่สองในรอบสองเดือน หลังจากที่เคยมีเหตุกราดยิงไปก่อนหน้านี้
โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตเป็นนักเรียนและมือปืน โดยมือปืนใช้อาวุธปืนที่มีอานุภาพสูงในการก่อเหตุ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม
ทางการยังระบุว่าพวกเขาจะแจ้งข้อมูลหรือมูลเหตุจูงใจมือปืนให้ทราบเพิ่มเติมต่อไป แต่ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนก่อน
ทั้งนี้ในสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุด้วยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 2 เดือน หลังจากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในตักโลบัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ และได้รับบาดเจ็บ 20 กว่าราย
และประมาณ 10 วันหลังเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 9 ศพ
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