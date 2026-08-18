ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ “เป็นออทิสติก” หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี
ถ้าพูดชื่อ ร็อบบี วิลเลียมส์ (Robbie Williams) นักร้องชาวอังกฤษวัย 52 ปี หลายคนน่าจะนึกถึงอดีตสมาชิก Take That เจ้าของเพลง Angels และหนึ่งในนักร้องอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง
แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอีกเรื่องที่ วิลเลียมส์ พยายามหาคำตอบมาตลอด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น โดยเฉพาะเวลาเข้าสังคมหรืออยู่ท่ามกลางผู้คน กระทั่งล่าสุดในวัย 52 ปี เขาได้คำตอบแล้ว
วิลเลียมส์ เปิดเผยระหว่างงานของแบรนด์ Hopeium ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ว่า เขาได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในสเปกตรัมออทิสติก หลังจากก่อนหน้านี้ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมี ADHD
ผลวินิจฉัยไม่ได้ทำให้ชีวิตที่ผ่านมาเปลี่ยนไป แต่ช่วยให้เขามองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าทำไมบางสถานการณ์จึงสร้างความอึดอัด หรือทำไมการเข้าสังคมถึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขามาตลอด
จริง ๆ แล้ววิลเลียมส์เริ่มสงสัยเรื่องออทิสติกมาก่อนหน้านี้แล้ว ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เขาเคยพูดในพอดแคสต์ I’m ADHD! No You’re Not ว่า ลองทำแบบทดสอบออทิสติกออนไลน์เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีลักษณะบางอย่างที่ตรงกัน
แม้ผลตอนนั้นยังไม่ชี้ว่าอยู่ในสเปกตรัม แต่พบประเด็นเกี่ยวกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
วิลเลียมส์เคยอธิบายว่า ช่วงวัย 20 ถึง 30 ปีเป็นช่วงที่เรื่องเหล่านี้สร้างปัญหาให้เขามากที่สุด เขามักรู้สึกไม่สบายใจกับตัวเองเวลาอยู่ในสถานการณ์ทางสังคม ก่อนจะค่อย ๆ เรียนรู้วิธีรับมือได้ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่วัย 40 ปี
อีกด้านหนึ่งคือ ADHD ซึ่งทำให้เขาจดจ่อกับเรื่องที่ตัวเองสนใจได้มาก แต่แทบไม่สามารถทุ่มสมาธิให้สิ่งที่ไม่ดึงดูดความสนใจได้
ทุกวันนี้สิ่งที่วิลเลียมส์เลือกใช้พลังไปกับมันคือ งานศิลปะ การวาดภาพ และการคิดเรื่องตลก เพราะเมื่อสมองกำลังสร้างอะไรบางอย่าง เขารู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่น้อยลงสำหรับความกลัวและความคิดรบกวนที่เคยวนอยู่ในหัว
นี่จึงไม่ใช่เรื่องของการได้รับป้ายชื่อใหม่ในวัย 52 ปีเท่านั้น แต่สำหรับวิลเลียมส์มันคือคำอธิบายของหลายสิ่งที่เขาเคยสงสัยมาตลอดชีวิต
ก่อนหน้านี้คนทั่วโลกรู้จักเขาในฐานะเด็กหนุ่มวัย 16 ปีที่เข้าร่วมวง Take That ในปี 1990 ก่อนออกจากวงในปี 1995 แล้วสร้างเส้นทางศิลปินเดี่ยวจนประสบความสำเร็จจากอัลบั้ม Life Thru a Lens และเพลง Angels
วันนี้อีกด้านหนึ่งของ ร็อบบี วิลเลียมส์ จึงถูกเปิดเผยออกมา ไม่ใช่ผ่านเพลงหรือเวทีคอนเสิร์ต แต่ผ่านคำตอบที่ช่วยให้เขาเข้าใจตัวเองชัดขึ้น หลังใช้เวลากับคำถามนี้มาหลายปี
ออทิสติก หรือ Autism Spectrum Disorder เป็นภาวะพัฒนาการทางระบบประสาท แต่ละคนสามารถมีลักษณะ วิธีสื่อสาร และความต้องการแตกต่างกัน ประสบการณ์ของ วิลเลียมส์ จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว และไม่สามารถใช้แทนประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในสเปกตรัมทุกคนได้
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