บันเทิง

ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ “เป็นออทิสติก” หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:47 น.
ร็อบบี วิลเลียมส์ ในวัย 52 ปี เปิดใจ "เป็นออทิสติก" หลังสงสัยตัวเองมาหลายปี
ภาพจาก : IG/robbiewilliams

ถ้าพูดชื่อ ร็อบบี วิลเลียมส์ (Robbie Williams) นักร้องชาวอังกฤษวัย 52 ปี หลายคนน่าจะนึกถึงอดีตสมาชิก Take That เจ้าของเพลง Angels และหนึ่งในนักร้องอังกฤษที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง

แต่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีอีกเรื่องที่ วิลเลียมส์ พยายามหาคำตอบมาตลอด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแตกต่างจากคนอื่น โดยเฉพาะเวลาเข้าสังคมหรืออยู่ท่ามกลางผู้คน กระทั่งล่าสุดในวัย 52 ปี เขาได้คำตอบแล้ว

วิลเลียมส์ เปิดเผยระหว่างงานของแบรนด์ Hopeium ที่กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ว่า เขาได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในสเปกตรัมออทิสติก หลังจากก่อนหน้านี้ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองมี ADHD

ถ้าพูดชื่อ ร็อบบี วิลเลียมส์ (Robbie Williams) นักร้องชาวอังกฤษวัย 52 ปี หลายคนน่าจะนึกถึงอดีตสมาชิก Take That
ภาพจาก : IG/robbiewilliams

ผลวินิจฉัยไม่ได้ทำให้ชีวิตที่ผ่านมาเปลี่ยนไป แต่ช่วยให้เขามองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้น ว่าทำไมบางสถานการณ์จึงสร้างความอึดอัด หรือทำไมการเข้าสังคมถึงเป็นเรื่องยากสำหรับเขามาตลอด

จริง ๆ แล้ววิลเลียมส์เริ่มสงสัยเรื่องออทิสติกมาก่อนหน้านี้แล้ว ย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคม 2568 เขาเคยพูดในพอดแคสต์ I’m ADHD! No You’re Not ว่า ลองทำแบบทดสอบออทิสติกออนไลน์เพราะรู้สึกว่าตัวเองมีลักษณะบางอย่างที่ตรงกัน

แม้ผลตอนนั้นยังไม่ชี้ว่าอยู่ในสเปกตรัม แต่พบประเด็นเกี่ยวกับการเข้าสังคมและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น

วิลเลียมส์เคยอธิบายว่า ช่วงวัย 20 ถึง 30 ปีเป็นช่วงที่เรื่องเหล่านี้สร้างปัญหาให้เขามากที่สุด เขามักรู้สึกไม่สบายใจกับตัวเองเวลาอยู่ในสถานการณ์ทางสังคม ก่อนจะค่อย ๆ เรียนรู้วิธีรับมือได้ดีขึ้นเมื่อเข้าสู่วัย 40 ปี

วิลเลียมส์เคยอธิบายว่า ช่วงวัย 20 ถึง 30 ปีเป็นช่วงที่เรื่องเหล่านี้สร้างปัญหาให้เขามากที่สุด
ภาพจาก : IG/robbiewilliams

อีกด้านหนึ่งคือ ADHD ซึ่งทำให้เขาจดจ่อกับเรื่องที่ตัวเองสนใจได้มาก แต่แทบไม่สามารถทุ่มสมาธิให้สิ่งที่ไม่ดึงดูดความสนใจได้

ทุกวันนี้สิ่งที่วิลเลียมส์เลือกใช้พลังไปกับมันคือ งานศิลปะ การวาดภาพ และการคิดเรื่องตลก เพราะเมื่อสมองกำลังสร้างอะไรบางอย่าง เขารู้สึกว่าตัวเองมีพื้นที่น้อยลงสำหรับความกลัวและความคิดรบกวนที่เคยวนอยู่ในหัว

นี่จึงไม่ใช่เรื่องของการได้รับป้ายชื่อใหม่ในวัย 52 ปีเท่านั้น แต่สำหรับวิลเลียมส์มันคือคำอธิบายของหลายสิ่งที่เขาเคยสงสัยมาตลอดชีวิต

ก่อนหน้านี้คนทั่วโลกรู้จักเขาในฐานะเด็กหนุ่มวัย 16 ปีที่เข้าร่วมวง Take That ในปี 1990 ก่อนออกจากวงในปี 1995 แล้วสร้างเส้นทางศิลปินเดี่ยวจนประสบความสำเร็จจากอัลบั้ม Life Thru a Lens และเพลง Angels

วันนี้อีกด้านหนึ่งของ ร็อบบี วิลเลียมส์ จึงถูกเปิดเผยออกมา ไม่ใช่ผ่านเพลงหรือเวทีคอนเสิร์ต แต่ผ่านคำตอบที่ช่วยให้เขาเข้าใจตัวเองชัดขึ้น หลังใช้เวลากับคำถามนี้มาหลายปี

ออทิสติก หรือ Autism Spectrum Disorder เป็นภาวะพัฒนาการทางระบบประสาท แต่ละคนสามารถมีลักษณะ วิธีสื่อสาร และความต้องการแตกต่างกัน ประสบการณ์ของ วิลเลียมส์ จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว และไม่สามารถใช้แทนประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในสเปกตรัมทุกคนได้

ภาพจาก : IG/robbiewilliams
ภาพจาก : IG/robbiewilliams
ภาพจาก : IG/robbiewilliams

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:47 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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