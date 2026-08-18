คลิปนาทีเก๋งพุ่งชนท้าย จยย. สองผัวเมียอุ้มลูก 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม
เพจดังแฉคลิป นาทีเก๋งพุ่งชนท้าย รถจักรยานยนต์สองผัวเมียอุ้มลูกน้อยวัย 7 เดือน ญาติเหยื่อร้องขอความเป็นธรรม คนขับอ้าง ไม่ตั้งใจเหยียบคันเร่งผิด
2 เพจดังอย่าง ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ และ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ร่วมแชร์คลิปวิดีโอจากกล้องหลังรถยนต์เผยให้เห็นเหตุการณ์นาทีรถยนต์คันหนึ่งเร่งเครื่องพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาที่กำลังขี่รถเดินทางกลับบ้านอย่างจัง ท่ามกลางความตกใจเนื่องจากผู้เป็นภรรยาต้องอุ้มลูกน้อยวัยเพียง 7 เดือนไว้ตรงกลางระหว่างเดินทาง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนย่านเพชรเกษม 69 คู่กรณีมีปากเสียงกันเล็กน้อย ก่อนที่รถยนต์คู่กรณีจะขับตามหลังและพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของ 3 พ่อแม่ลูกตามภาพที่ปรากฏในคลิปกล้องหลังรถ ขณะเกิดเหตุบนรถจักรยานยนต์มีสามีเป็นผู้ขับขี่ ส่วนภรรยาอุ้มลูกน้อยวัย 7 เดือนซ้อนท้าย โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ภายหลังเกิดเหตุ ทางครอบครัวได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากยังมีความกังวลใจเกรงว่าคดีอาจจะล่าช้าหรือเงียบหายไป จึงได้นำคลิปหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรมและขอคำแนะนำในการดำเนินคดีต่อผ่านโลกออนไลน์ ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ตำหนิรถยนต์กระทำเกินกว่าเหตุ ทั้ง ๆ ที่มีเด็กน้อยอยู่
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อ้างอิงจาก : FB ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
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