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ดราม่า! คนท้องถูกหมอประจาน บ่นรอคิวนาน สงสัยแท้งคุกคาม ทัวร์ลงยับไปรพ. ตีสอง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:34 น.

เพจดังแชร์อุทาหรณ์ เพจหมอประจานสามีคนท้องบ่นรอคิวห้องฉุกเฉินนาน กล่าวหาว่าแค่เป็นหวัดจนทัวร์ลง ทำคุณแม่เครียดหนัก-เสี่ยงแท้งคุกคาม โชคดีแพทย์ดูแลจนปลอดภัย

สืบเนื่องจากกรณีผู้ป่วยหญิงโพสต์ระบายเรื่องรอคิวตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น จนมีกลุ่มคนเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่า ก่อนที่ลูกชายของผู้ป่วยออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าคุณแม่เสียชีวิตแล้ว ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาแชร์เรื่องราวคล้ายคลึงกัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์อ่อน ๆ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ และประสบอุบัติเหตุล้มในห้องน้ำ ส่งผลให้ปวดท้อง เหนื่อยหอบ เจ็บหน้าอก และกังวลว่าจะแท้งลูก สามีจึงรีบพาไปห้องฉุกเฉินตอนเวลาประมาณตีสอง ระหว่างรอตรวจจนถึงช่วงหกโมงเช้า สามีเกิดความร้อนใจจึงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบ่นเรื่องการรอคิวนาน

จากนั้นมีเพจหมอแห่งหนึ่งนำโพสต์ของสามีไปแคปประจาน พร้อมเขียนข้อความต่อว่าผู้ป่วยมาห้องฉุกเฉินตอนตีสองอาจจะแค่เป็นหวัด ไม่อ่านป้ายหน้าห้องฉุกเฉิน โพสต์นี้ทำให้ลูกเพจจำนวนมากเข้าไปรุมด่าทอผู้ป่วยและสามี บางคนตามไปถึงเพจธุรกิจครอบครัวเพื่อให้คนเข้าไปรุมต่อว่าซ้ำ และข่มขู่จะให้โรงพยาบาลฟ้องร้อง

เวลาประมาณเก้าโมงเช้า แพทย์เรียกผู้ป่วยเข้าตรวจและพบว่ามดลูกบีบตัว มีภาวะแท้งคุกคามจึงสั่งแอดมิตด่วน เมื่อผู้ป่วยทราบเรื่องที่เพจหมอนำโพสต์สามีไปประจาน จึงพยายามส่งข้อความไปอธิบายความจริงว่าไม่ได้ป่วยแค่หวัด แต่มีภาวะแท้งคุกคาม พร้อมขอให้ลบโพสต์หรือแก้ไขข้อมูล

ทางเพจเปิดอ่านข้อความแต่ไม่ตอบกลับ และแอบไปแก้ไขเนื้อหาโพสต์เพื่อปัดความรับผิดชอบ กล่าวหาว่าผู้ป่วยแจ้งอาการหน้าห้องฉุกเฉินไม่ตรงความจริง ทั้งที่ผู้ป่วยยืนยันว่าแจ้งรายละเอียดทั้งหมดกับทีมแพทย์และพยาบาลครบถ้วนแล้ว

ส่วนสาเหตุที่สามีไม่ระบุอาการปวดท้องหรือสงสัยว่าแท้งลูกลงในเฟซบุ๊กตั้งแต่แรก เป็นเพราะผู้ป่วยเพิ่งสูญเสียลูกคนก่อนหน้าไปไม่ถึงปี เมื่อตั้งครรภ์ครั้งนี้จึงไม่อยากพูดถึงเรื่องการแท้ง เพราะรู้สึกเหมือนเป็นการแช่งลูกตัวเอง สามีจึงโพสต์ระบายแค่เรื่องรอคิวนานเท่านั้น

กระแสโจมตีจากโลกออนไลน์ทำให้ผู้ป่วยเครียดหนักและเสี่ยงต่อการเสียลูกมากยิ่งขึ้น โชคดีที่ทีมแพทย์ พยาบาลแผนกสูตินรีเวช และผู้บริหารของโรงพยาบาลทราบเรื่อง จึงเข้ามาพูดคุยให้กำลังใจและปลอบโยนจนผู้ป่วยคลายความกังวล อาการแท้งคุกคามดีขึ้นและสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้ตามปกติ ผู้ป่วยจึงตัดสินใจนำประสบการณ์นี้มาแชร์เพื่อสะท้อนปัญหาเมื่อมีประเด็นดราม่าลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง

เพจหมอประจานคนท้องไป ER ตีสอง หาว่าป่วยแค่หวัด
ภาพจาก Facebook : Drama-addict

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 10:34 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:34 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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