บุกรวบ นายหน้า-จนท.รัฐ ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน
เจ้าหน้าที่บุกรวบ ขบวนการทุจริต นายหน้า-จนท.รัฐ ทั้งหมด 7 ราย ออกบัตรชมพู สวมทะเบียนบ้านเข้า แฟลตดินแดง หลายพันคน
18 ส.ค. 2569 พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น., พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผบช.สพฐ.ตร., พล.ต.ต.โชติวัฒน์ เหลืองวิลัย ผบก.สส.บช.น. และ พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1, นายภูมิวิศาล เกษมศุข เลขาธิการ ป.ป.ท., เจ้าหน้าที่ DOPA N.I.C.E และ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. บูรณาการกำลังเข้าตรวจค้น 7 จุด ในกรุงเทพฯ และ จ.ปทุมธานี
การตรวจค้นจับครั้งนี้สืบเนื่องจากเดือน เม.ย. – มิ.ย.2569 คณะทำงาน DOPA N.I.C.E. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการรับแจ้งการย้ายคนจำนวนมาก เข้าทะเบียนบ้านเพียง 1 หลัง ในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ย่อมพึงสังเกตเห็นได้โดยง่ายถึงความผิดปกติดังกล่าว
จึงสืบสวนร่วมกับตำรวจกระทั่งพบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ทะเบียนจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 7/บัตรสีชมพู) ในเบื้องต้นตรวจสอบทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดง จำนวนทั้งหมด 5,726 ห้อง มีเด็กต่างด้าวอายุ 5 – 15 ปี ในรายการทะเบียนบ้านไม่ต่ำกว่า 1,366 คน และพบว่ามีห้องที่น่าสงสัยซึ่งมีเด็กต่างด้าวมากกว่า 16 คนขึ้นไป ย้ายเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้าน จำนวน 44 ห้อง
จากการตรวจสอบบ้านเลขที่ 6xxx/x อาคารแฟลตดินแดง ซ.4 ซ.ประชาสงเคราะห์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีการแจ้งย้ายเด็กต่างด้าวเข้าสู่ทะเบียนบ้าน จำนวน 64 คน ภายใน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 7 มิ.ย.2567
ต่อมาได้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ DOPA N.I.C.E. ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ดินแดง จากนั้นพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พิจารณาหมายจับ โดยศาลได้ออกหมายจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 3 หมาย ได้แก่ นายพิ (นามสมมติ) , นายศุภ (นามสมมติ) และ น.ส.ณี (นามสมมติ) เจ้าพนักงานปกครองของสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้อนุมัติการ ย้ายที่อยู่ของเด็กต่างด้าว อายุระหว่าง 5 – 15 ปี เป็นจำนวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น
แม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์จะมีการแจ้งเตือนว่าทะเบียนบ้านดังกล่าวมีผู้อยู่อาศัยเกินกว่า 16 คน แต่ก็ยังดำเนินการ รับการแจ้งย้ายที่อยู่ต่อไป โดยละเว้นการตรวจสอบขนาดพื้นที่ห้องพักให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข ยินยอมรับเอกสารที่มีการลงนามล่วงหน้าจากนายหน้า ตลอดจนการลงลายมือชื่ออนุมัติในเอกสารที่มีการปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้าน โดยที่เจ้าบ้านไม่ได้มาแสดงตนต่อหน้านายทะเบียน และได้อนุมัติทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ในความผิดฐาน
- ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- รับรองหลักฐานหรือเอกสารอันเป็นเท็จ
- ร่วมกันใช้หลักฐานเท็จให้ผู้อื่นมีชื่อในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ
- ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
อีกทั้งศาลได้ออกหมายจับ นางณา (นามสมมติ/เจ้าบ้าน) นางษี (นามสมมติ/คนกลาง) และ น.ส.ยา (นามสมมติ/นายหน้า) ทำหน้าที่ประสานงานจัดหาเอกสาร ปลอมแปลงลายมือชื่อเจ้าบ้านที่ยินยอม มอบเอกสารเพื่อแลกกับค่าตอบแทน ประมาณ 5,000 – 5,500 บาท สำหรับทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ในความผิดฐาน
- สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- สนับสนุนเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จ
- ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
- ร่วมกันให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จในเอกสารราชการ
- ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
- ใช้หลักฐานเท็จหรือทำให้มีชื่อหรือรายการในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ
อีกทั้งศาลได้ออกหมายจับพยานรับรองลายมือชื่อผู้รับรอง ได้แก่ น.ส.นวล (นามสมมติ) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อตนเอง เป็นพยานรับรอง และปลอมลายมือชื่อผู้อื่นเพื่อเป็นพยานรับรองคนที่ 2 ในบันทึกคำให้การรับรองการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ในความผิดฐาน
- สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
- สนับสนุนเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จ
- ร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
- ร่วมกันให้เจ้าพนักงานจดข้อความเท็จในเอกสารราชการ
- ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
- ใช้หลักฐานเท็จหรือทำให้มีชื่อหรือรายการในทะเบียนราษฎรโดยมิชอบ
รายงานข่าวแจ้งว่าเวลา 11.00 น. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะแถลงผลปฏิบัติการ ที่ สน.ดินแดง
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