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พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวชิรดิลก” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:52 น.
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระธรรมวชิรดิลก" ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระธรรมวชิรดิลก” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ราชทินนาม “พระพรหมวชิรมุนีฯ”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ใจความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงอยู่ในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวชิรดิลก ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรมุนี ศรีปริยัติกิจวิธาน ศาสนภารธุรดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นพรหมสถิต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

ขออาราธนาพระคุณ จงรับธุระพระพุทธศาสนา เป็นภาระสั่งสอน ช่วยระงับอธิกรณ์ และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในคณะและในพระอาราม ตามสมควรแก่กำลัง และอิสริยยศ ซึ่งพระราชทานนี้ และจงเจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ คุณสารสิริสวัสดิ์ จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ในพระพุทธศาสนาเทอญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2569 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 11 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบรมราชโองการ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:52 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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