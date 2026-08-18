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สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:02 น.
สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ

หญิงไทยวัย 34 ปี จาก จ.กำแพงเพชร เสียชีวิตระหว่างทำงานหมอนวดแผนโบราณในประเทศเกาหลีใต้ ครอบครัวยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ขณะที่แม่ต้องการนำร่างลูกกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิด แต่ได้รับข้อมูลว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท

เรื่องเริ่มจากเพจคนไทยในเกาหลีใต้เผยภาพ น.ส.ปิยวรรณ สำรีดี ภูมิเลานำ หรือ ปลา พร้อมประกาศตามหาญาติ หลังได้รับข้อมูลว่าเธอเสียชีวิตในเกาหลีใต้ ต่อมาผู้นำชุมชนยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านวังน้ำขาว ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

นางลำไย อายุ 69 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ลูกสาวเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน และทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณ โดยยังโทรศัพท์กลับมาหาครอบครัวเป็นระยะ

ทั้งคู่คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ลูกสาวบอกว่ามีประจำเดือนออกมากกว่าปกติ แม่จึงแนะนำให้กินยาแก้ปวด โดยเท่าที่ครอบครัวทราบ ปิยวรรณไม่มีโรคประจำตัว หลังจากนั้นครอบครัวไม่ได้รับข้อมูลว่ามีอาการป่วยรุนแรง ก่อนมาทราบข่าวการเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ครอบครัวได้ประสานเพื่อนของปิยวรรณที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อสอบถามขั้นตอนนำร่างกลับไทย และได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า หากนำร่างกลับมาจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท ส่วนการนำอัฐิกลับมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท แต่ครอบครัวมีรายได้น้อยและไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ จึงขอความช่วยเหลือเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีที่กำแพงเพชร

ด้าน นายวินัย เดชศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เดินทางไปพบครอบครัวและหารือแนวทางช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทย

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีข้อสรุป ครอบครัวระบุว่าจะรอผลตรวจจากทางการเกาหลีใต้ก่อน จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากโรคประจำตัว อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่น

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:54 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 10:02 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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