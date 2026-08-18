สาวไทยวัย 34 ดับปริศนาเกาหลีใต้ แม่เผยคุยครั้งสุดท้าย 8 ส.ค. ไร้เงินพาร่างกลับ
หญิงไทยวัย 34 ปี จาก จ.กำแพงเพชร เสียชีวิตระหว่างทำงานหมอนวดแผนโบราณในประเทศเกาหลีใต้ ครอบครัวยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ขณะที่แม่ต้องการนำร่างลูกกลับมาทำพิธีที่บ้านเกิด แต่ได้รับข้อมูลว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท
เรื่องเริ่มจากเพจคนไทยในเกาหลีใต้เผยภาพ น.ส.ปิยวรรณ สำรีดี ภูมิเลานำ หรือ ปลา พร้อมประกาศตามหาญาติ หลังได้รับข้อมูลว่าเธอเสียชีวิตในเกาหลีใต้ ต่อมาผู้นำชุมชนยืนยันว่า ผู้เสียชีวิตเป็นชาวบ้านวังน้ำขาว ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
นางลำไย อายุ 69 ปี แม่ของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ลูกสาวเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้เมื่อประมาณ 7 ปีก่อน และทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณ โดยยังโทรศัพท์กลับมาหาครอบครัวเป็นระยะ
ทั้งคู่คุยกันครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ลูกสาวบอกว่ามีประจำเดือนออกมากกว่าปกติ แม่จึงแนะนำให้กินยาแก้ปวด โดยเท่าที่ครอบครัวทราบ ปิยวรรณไม่มีโรคประจำตัว หลังจากนั้นครอบครัวไม่ได้รับข้อมูลว่ามีอาการป่วยรุนแรง ก่อนมาทราบข่าวการเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ครอบครัวได้ประสานเพื่อนของปิยวรรณที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้เพื่อสอบถามขั้นตอนนำร่างกลับไทย และได้รับข้อมูลเบื้องต้นว่า หากนำร่างกลับมาจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200,000 บาท ส่วนการนำอัฐิกลับมีค่าใช้จ่ายประมาณ 100,000 บาท แต่ครอบครัวมีรายได้น้อยและไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ จึงขอความช่วยเหลือเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีที่กำแพงเพชร
ด้าน นายวินัย เดชศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เดินทางไปพบครอบครัวและหารือแนวทางช่วยเหลือ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการนำร่างกลับประเทศไทย
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่มีข้อสรุป ครอบครัวระบุว่าจะรอผลตรวจจากทางการเกาหลีใต้ก่อน จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากโรคประจำตัว อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่น
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