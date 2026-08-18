บริษัทที่จอดรถนิวซีแลนด์ ขอโทษหลังปรับเงิน หญิงเพิ่งฟื้นจากความตาย เหตุจอดรถนาน
บริษัทที่จอดรถนิวซีแลนด์ ขอโทษกรณีปรับเงิน 500 บาท ให้กับหญิงเพิ่งฟื้นจากความตาย เหตุจอดรถนานเกิน 90 นาที คืนเงินให้หมดแล้ว
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม เว็บไซต์ สตัฟฟ์ รายงานว่า บริษัทดูแลที่จอดรถยนต์ออกมาขอโทษ หญิงวัย 54 ปี ภายหลังจากที่ทางบริษัทออกค่าปรับจอดเกินเวลาให้เธอ ภายหลังจากที่เธอล้มหมดสติในลานจอดรถยนต์ ในนครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเธอหัวใจหยุดเต้น แต่เจ้าหน้าที่ชุบชีวิตเธอขึ้นมาสำเร็จ และนำเธอส่งโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ออกค่าปรับให้เธอ 1,550 บาท (80 นิวซีแลนด์ดอลลาร์) เนื่องจากเธอจอดรถนานกว่า 5 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งทางครอบครัวได้ชี้แจงกับทางบริษัท และได้รับลดหย่อนค่าปรับเหลือ 580 บาท (30 นิวซีแลนด์ดอลลาร์)
โดยอ้างว่าเพื่อการจอดรถที่เท่าเทียม ลูกค้าทุกคนจอดรถได้ไม่เกิน 90 นาที และทางหญิงคนดังกล่าวจอดรถไปนานกว่า 341 นาที ทั้งนี้ทางหญิงวัย 54 ปี ยอมจ่ายเพราะไม่อยากมีปัญหากับทางบริษัท
ในเวลาต่อมาทางบริษัทออกแถลงขอโทษ พร้อมกล่าวว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบสถานการณ์ พวกเขาก็ได้ยกเลิกใบสั่งทันทีและคืนเงินให้ พร้อมกล่าวขอโทษทางครอบครัวที่สร้างสถานการณืตึงเครียดเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่ยากลำบากกับครอบครัว พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการเพิ่มเติมและนโยบายในการตัดสินใจให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
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