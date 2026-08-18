สาวเครียดชีวิตรัก 1 หญิง 2 ชายในบ้านเดียวกัน แม่ผัวคนแรกจับได้ ขู่ดับอนาคตราชการผัวคนที่ 2
วิจารณ์สนั่น! สาวเครียดปมชีวิตรัก 1 หญิง 2 ชายในบ้านเดียวกัน แม่ผัวคนแรกจับได้ ก่อนยื่นคำขาด-ขู่ดับอนาคตราชการผัวคนที่ 2
กลายเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลาม เมื่อมีสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความบอกเล่าเรื่องราวความเครียดในชีวิตรักของตัวเองผ่านทางกลุ่มเฟซบุ๊ก ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ระบายความในใจ โดยเธอเล่าว่า
“เรามีแฟน 2 คน อยู่กินกัน 3 คน ทุกอย่างดีมาก ๆ สามี 2 คนช่วยกันทำมาหากินไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยสักครั้ง แล้วเมื่อ 3 วันก่อน บ้านแฟนมาแวะหาแล้วรู้ว่าอยู่กัน 3 คน เขาด่าสามีคนแรกเรายับเลย ให้เลือกระหว่างเลิกกับเรา กับตัดขาดที่บ้าน เราอยู่กินกับคนแรกมา 6 ปี คนที่สอง 3 ปี เขาโทรมาด่าสามีคนที่ 2 เราอีกว่าไร้ศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติ เขาบอกจะไปร้องที่ทำงาน (คนที่สองรับราชการ)
คือชีวิตพวกเราสงบสุขดีมาก ๆ อยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันทุกอย่าง ไม่มีใครเอาเปรียบใคร เราควรทำยังไง ควรเลิกกับคนแรกให้มันจบ หรือควรไล่คนที่สองไป เราเครียดไปหมด ปัญหาไม่ได้จากเราคนใดคนหนึ่ง เราเข้าใจว่าเรากับคนที่สองทำผิดแต่สามีคนแรกเราเป็นคนอนุญาติเอง พวกเราก็อยู่ในขอบเขตของพวกเราอย่างดี ไม่เคยไปก่อความวุ่นวายหรือทำให้ใครเดือดร้อนเลย ปล.บ้านเรากับบ้านสามีคนที่สองยังไม่รู้เรื่อง”
หลังจากเรื่องราวถูกโพสต์ออกไปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเฟซบุ๊กดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของหญิงสาวรายนี้ โดยหลายคนมองว่ามันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับความเข้าใจทั้งของคนในครอบครัว 3 ฝ่าย รวมถึงคนในสังคมด้วย ซึ่งหากทั้ง 3 คนมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้จริง ๆ ก็ต้องอธิบายและแจ้งเรื่องให้ครอบครัวทั้ง 3 รู้ หากเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบนี้และจำเป็นต้องตัดขาดที่บ้าน ก็ต้องเคารพการตัดสินใจ และประคับประคองชีวิตรัก 3 คนให้ดี
ล่าสุดสาวเจ้าของโพสต์ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองเพื่ออัปเดตสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น โดยเธอเล่าว่า “ขอบคุณทุกคอมเม้นมากค่ะ ตอนนี้เลือกที่จะโทรไปบอกครอบครัวเองแล้วค่ะ พ่อเราเหมือนจะรู้แล้ว ส่วนแฟนคนที่สองเหลือน้องชายคนเดียวน้องชายเขาบอกไม่ยุ่งเรื่องบ้านพี่ ส่วนบ้านเราเองคงต้องใช้เวลาเหมือนบ้านสามีคนแรก”
อ้างอิงจาก : FB ปรึกษาปัญหาชีวิต ปัญหาครอบครัว ระบายความในใจ
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