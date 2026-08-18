อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน
อ.จตุรงค์ โพสต์เดือด! หลังออกรายการดัง ทีคนอื่นเสียงดังได้ พอโดนกลับจะหนีกลับบ้าน อย่างอแง ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์รัว ๆ
จากกรณีที่ นางชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” หลานสาวนายเฮียง เจ้าของที่ดิน ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เปิดปาก” ทางช่องไทยรัฐทีวี ในประเด็นเรื่องที่ดินวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น โดยมี อ.จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนา และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ “มหาหมี” รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ร่วมให้สัมภาษณ์ด้วย
ในระหว่างรายการ อ.จตุรงค์ ได้ยิงคำถามตรงถึงป้าดาถึงหลักฐานที่ยืนยันการแบ่งที่ดินให้ทายาท รวมถึงพินัยกรรม นอกจากนี้ยังได้จี้ถามถึงสาเหตุที่นำท่อไปล้อมวัด เอาปูนไปเทที่วัด และหลักฐานที่มีการไปบงการบุคคลรายหนึ่ง ทำให้บรรยากาศในรายการเป็นไปอย่างดุเดือด จนทางป้าดาทนไม่ไหวขอออกจากรายการ แต่สุดท้ายป้าดาก็อยู่กับรายการจนจบ
หลังจบรายการ อ.จตุรงค์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Jaturong Jongarsa ระบุว่า “ทีมึงเสียงดังใส่คนอื่นได้ พอกูเสียงดังใส่บ้างอย่างอแง จะหนีกลับบ้าน #ดอก”
จากโพสต์ดังกล่าว ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก อาทิ “จริงครับอาจารย์ เห็นแล้วขึ้น” , “เหมือนรายการเชิญอาจารย์ไปนั่งภาวนาเลยครับ พิธีกรแทบจะไม่ให้อาจารย์ได้พูดเลย” , “ก็แค่ขอหลักฐานแบบที่ตัวเองขอชาวบ้านเอง งอแงทำไมนะ” , “ถูกจริตเลยค่ะหนูรอให้ป้าเจออาจารย์” เป็นต้น
ที่มา: ไทยรัฐทีวี , FB/ Jaturong Jongarsa
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ป้าดาเดือดกลางโหนกระแส ลั่น “อย่ามาบังคับให้แม่เคารพกติกาในวงนี้”
- ทนายอนันตชัย เตือน แถลงพาดพิงเจ้าอาวาส วัดป่าอดุลยาราม ระวังเจอฟ้องหมิ่น
- สรุปดราม่า “ป้าดา ปืนกล” ทวงที่ดินวัดป่าอดุลยาราม 21 ไร่ เปิดทุกปมในโหนกระแสวันนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: