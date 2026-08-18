ตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้น “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” ดารา-นักพากย์สาวคนดัง
ตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้น เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ ดาราและนักพากย์สาวคนดัง พร้อมเปิดเผยถึงนาทีแจ้ง 911 ก่อนเสียชีวิตในวัย 36 ปี
จากกรณีที่เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์ (Hayden Panettiere) นักแสดงและนักร้องชาวอเมริกัน เจ้าของบทบาท แคลร์ เบนเนต ในซีรีส์ Heroes และ จูลิเอตต์ บาร์นส์ ใน Nashville รวมถึงมีผลงานในวิดีโอเกมในฐานะผู้พากย์ ไคริ จาก Kingdom Heart เสียชีวิตในวัย 36 ปีตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว CNN รายงานถึงสาย 911 โดยเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานเหตุ “หัวใจล้มเหลว” ที่บ้านพัก โดยผู้ป่วยอยู่ในภาวะไม่ตอบสนอง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามปั๊มหัวใจขึ้นมา เจ้าหน้าที่ได้ “เริ่มกระบวนการช่วยกู้ชีพขั้นสูง” หรือมาตรการอื่นๆ นอกเหนือจากการทำ CPR แล้ว แต่ความพยายามดังกล่าวไม่เป็นผล
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า นางพาเน็ตเทียร์ เสียชีวิตในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่มีการโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน
จากผลชันสูตรเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บที่อาจเป็นสาเหตุให้เธอเสียชีวิต แต่ยังต้องรอผลการตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุและลักษณะการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาลัย “เฮย์เดน พาเน็ตเทียร์” นางเอกซีรีส์ดัง เสียชีวิตแล้ว ในวัย 36 ปี
- “ใบเตย” พี่สาว “ฟ้าใส Isekai” เปิดใจ น้องป่วยตั้งแต่ปี 65 ต่อสู้ทำในสิ่งที่รักมาตลอด
- “เดวี่ เชส” นักพากย์สาวชาวอเมริกัน เจ้าของบท “ลิโล” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 35 ปี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: