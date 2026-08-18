น้ำหวาน กรรณาภรณ์ ใจสลาย เสียลูกในท้องแค่ 9 สัปดาห์ เข้าใจทำไมต้องรอ 3 เดือน

น้ำหวาน กรรณาภรณ์ สูญเสียลูกในท้องอายุ 9 สัปดาห์ สุดเศร้าไม่มีโอกาสบอกข่าวดีในวันเกิด เผยเข้าใจแล้วทำไมต้องรอให้ครบ 3 เดือน จากนี้ขอฟื้นฟูร่างกายและจิตใจต่อไป
คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้กแสดงสาว น้ำหวาน กรรณาภรณ์ พวงทอง หลังออกมาโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้าผ่านอินสตาแกรม nammwann ว่าตนเองสูญเสียลูกน้อยในครรภ์อายุ 9 สัปดาห์ไปกะทันหัน ถือเป็นของขวัญวันเกิดส่งท้ายวัยเลข 3 ที่แม้จะสั้นแต่ก็มีความสุขที่สุดสำหรับเธอและครอบครัว
“ปีนี้ได้รับของขวัญวันเกิดส่งท้ายเลข 3 ที่มีความสุขที่สุดเลย ถึงแม้จะได้อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาแค่นิดเดียว แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากแบบมาก ๆ เลย ขอลงเก็บความทรงจำความสุขนี้ไว้หน่อยนะ
หนูมาเองแบบธรรมชาติค่ะที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เลยมาแบบงงมาก คิดว่าตัวเองอ้วนขึ้นเพราะตั้งใจจะเพิ่มน้ำหนักอยู่แล้ว ที่ไหนได้มีจิ๋วมาซ่อนอยู่ในท้องตั้งนาน เจอกันครั้งแรกก็ 5 วีคกว่า ๆ เกือบจะ 6 วีคแล้ว จิ๋วขนาด 2 มิล พ่อกับแม่ทั้งงงและตื่นเต้นมาก ดีใจมาก รีบไปตรวจกับคุณหมอในวันนั้นให้ชัวร์เลย พอคุณหมอคอนเฟิร์มแล้วว่าท้องจริง ไม่ใช่ท้องลม ก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีก คุณพ่อเค้าประคบประหงมอย่างดีเลย แทบจะไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้น และก็ไปพบคุณหมอตามนัดทุกครั้ง ในแต่ละครั้งก็เจออะไรที่พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จากที่เจอถุงการตั้งครรภ์ ถุงไข่แดง ต่อมาก็ได้เห็นหัวใจหนูกระพริบ ได้ยินเสียงหัวใจหนูเต้น ขนาดไซส์หนูก็โตขึ้นทีละนิด มันดีใจไปหมด ได้แต่มองหน้ากันแล้วแบบเรื่องจริงหรอเนี่ย ถ่ายคลิปไปก็ยิ้มไป แล้วก็คอยหาข้อมูลเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ไว้มากมายสำหรับรอจิ๋ว โดยเฉพาะคุณพ่อมือใหม่ เรียกได้ว่าเห่อสุด ๆ เป็นช่วงเวลาที่เราสองคนมีความสุขมากจริง ๆ
จนวันนัดครั้งสุดท้าย 9 วีค ทุกอย่างในห้องอัลตราซาวน์เงียบไปหมด ไม่ได้ยินเสียงอะไรในท้องเลย มีแค่เสียงคุณหมอพูดเท่านั้น แล้วเราก็กลับบ้านกันด้วยความเงียบ หลังจากนั้นก็ปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอบอก จนยุติการตั้งครรภ์สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย เราทั้งคู่ก็เลยยังไม่มีโอกาสได้บอกข่าวดีกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่รักเลย จากที่ตั้งใจว่าจะจัดวันเกิดแล้วบอกทุกคนวันนี้ เพราะครบ 3 เดือนกว่าพอดี แต่ก็ไม่มีโอกาสนั้นแล้ว มาเข้าใจจริง ๆ ก็ตอนท้องเองว่าทำไมถึงต้องรอให้ครบ 3 เดือนแล้วค่อยบอก เพราะอายุครรภ์น้อย ๆ มีปัจจัยที่ไม่ได้ไปต่อหลายอย่างมาก ขนาดได้ยินเสียงหัวใจแล้ว ทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรให้ต้องกังวลเลยก็ยังเกิดขึ้นได้
ตอนนี้ก็ค่อย ๆ ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจกันต่อไป ขอโทษเพื่อน ๆ พี่ ๆ ทุกคนที่ไม่ได้ไปเจอ ไม่ได้รับสายหรือตอบแชทในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยนะคะ ในส่วนรายละเอียดต่าง ๆ ไว้หวานจะมาเล่าให้ฟังอีกที ผลตรวจเลือดเพิ่งออกครบเมื่อวานเลยค่ะ
พ่อกับแม่ดีใจและมีความสุขมากที่สุดเลยนะ ที่ได้ใช้เวลาอยู่กับหนูด้วยกันในช่วงเวลานึง
รักหนูมากนะ
12 /06 – 19/ 07 2569”
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ข้อมูลจาก : nammwann
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