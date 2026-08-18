ข่าวดาราบันเทิง

อดีตนางเอกยุค 90 เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวหมื่นล้าน ป่วยอัลไซเมอร์ หลานชาย-เลขาฯ รวมหัวกีดกัน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:29 น.
อดีตนางเอกยุค 90 เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวหมื่นล้าน ป่วยอัลไซเมอร์ หลานชาย-เลขาฯ รวมหัวกีดกัน

อดีตนางเอก เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง แห่งยุค 90 เปิดศึกชิงตัวสามีเจ้าสัวหมื่นล้าน ป่วยอัลไซเมอร์ หลังถูกลานชาย-เลขาฯ รวมหัวกีดกัน

วงการบันเทิงเขามีเรื่องให้ต้องเผือกกันอีกแล้ว เมื่อมีกลิ่นตุ ๆ จากวงในซุบซิบกันว่า อดีตนางเอก เจ้าของรางวัลตุ๊กตาทอง ยุค 90 ที่ปัจจุบันกลายมาเป็นนักร้องสาวสวยแซ่บ เปิดศึกแย่งชิงตัวสามี ที่เป็นถึงระดับ เจ้าสัวหมื่นล้าน มาดูแลเอง หลังฝ่ายชายที่อยู่กินกันมาเกือบ 30 ปีเริ่มป่วยอัลไซเมอร์

จากแต่ก่อนเคยอยู่กินกันอย่างมีความสุขตั้งแต่ยังสาว พอสามีเริ่มป่วย เริ่มจำอะไรไม่ได้ อาการทรุดหนักลงเรื่อย ๆ ก็เริ่มเกิดเรื่องดรามาขึ้นมาจนได้

อดีตนางเอกตุ๊กตาทอง ยุค 90 เปิดใจเล่าเองว่า “หลานชายตัวดีกับเลขา น่าจะมีความสัมพันธ์อันลึกลับ จึงรวมหัวกัน กีดกัน ทุกวิถีทาง ไม่ให้นางเอกสาว กลับเข้าบ้านมาดูแลสามี และกีดกันไม่ให้นางเอกสาวเข้าบ้าน ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันหนักแน่นว่า ไม่ใช่เมียน้อย แต่เป็นเมียตัวจริงของเจ้าสัวหมื่นล้านที่อยู่กินกันมาแบบไม่ออกสื่อ แต่ต่อไปนี้จะเป็นความลับที่ไม่ลับอีกต่อไป” งานนี้ชาวเน็ตต้องชะเง้อคอรอติดตามกันต่อไป ว่าเรื่องราวความวุ่นวายในครอบครัวอดีตนางเอก ยุค 90 จะจบอย่างไร บอกเลยดรามานี้แซ่บมาก

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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