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“อดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์” ชี้ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ คือต้นตอปัญหา ติดคุกจริงไม่กี่ปี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:10 น.
"อดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์" ชี้ระบบเลื่อนชั้นนักโทษ คือต้นตอปัญหา ติดคุกจริงไม่กี่ปี

“อดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์” ชี้ระบบเลื่อนชั้นนักโทษคือต้นตอปัญหา เสนอแยกคดีโทษสูงพิจารณาเฉพาะราย

นายกฤช กระแสร์ทิพย์ อดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และอดีตผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Krit Krasaedhibaya เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2569 แสดงความเห็นต่อกรณีที่กรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องการปล่อยตัวนายเล่าต๋า แสนลี่ อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญ

เขาตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อกรมราชทัณฑ์แถลงว่าจะเร่งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษ ก็เท่ากับเป็นการยอมรับว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมาหลายยุคหลายสมัยนั้นมีปัญหา

นายกฤชอธิบายว่า ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษา โดยการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต หมายความว่าความผิดที่จำเลยก่อมีความร้ายแรง

ศาลจึงเห็นสมควรควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำ ซึ่งเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่ง ที่ไม่ใช่วิธีการประหารชีวิต และนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้ว

พร้อมย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษ เพราะเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์ แต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดยังมีปัญหา

นายกฤชอธิบายว่า ชั้นของนักโทษมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการได้รับพระราชทานอภัยโทษ การพักโทษ การลดวันต้องโทษ หรือการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราว โดยยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มาก

แต่ระบบการเลื่อนชั้นที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลา ส่วนวิธีการประเมินพฤติกรรม ความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน หรือการอบรมศีลธรรมจรรยา ก็ไม่ได้ดูอะไรมาก

หากไม่ได้ทำผิดวินัย และเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหนึ่งถึงสองหลักสูตร ชั้นก็เลื่อนขึ้นทุก 6 เดือน

เขาเล่าย้อนถึงสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยว่าเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องขัง ซึ่งขณะนั้นยังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการ โดยข้อสอบมีเพียงให้ท่องศีล 5 ธรรม 5 ให้ท่องคำปฏิญาณก่อนกินข้าว ส่วนผู้ต้องขังชาวต่างชาติก็ให้ร้องเพลงชาติไทย

นายกฤชระบุว่ากรมราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้ โดยมีทั้งสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขัง การให้คะแนนความประพฤติ และการตัดคะแนนความประพฤติ

แต่ปัญหาคือจำนวนผู้ต้องขังล้นเรือนจำ เรือนจำขนาดใหญ่มีผู้ต้องขังหลายพันคน การสอบเลื่อนชั้นแม้จะเป็นวิธีง่ายๆ ก็เป็นภาระและใช้เวลามาก จึงต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมเป็นอันดับแรก เพราะหากควบคุมไม่อยู่จะเป็นเรื่องใหญ่กว่า

อีกประเด็นที่เขาระบุว่าสังคมภายนอกไม่ทราบ คือหากผู้ต้องขังรายใดไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าหน้าที่ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้อง

ผลที่ตามมาคือเมื่อชั้นได้มาง่าย เมื่อถึงวโรกาสสำคัญที่มีการพระราชทานอภัยโทษ นักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้รับอัตราส่วนการลดโทษมากไปด้วยโดยอัตโนมัติ

นายกฤชเสนอในฐานะความเห็นส่วนตัวว่า กรณีผู้ต้องขังที่ต้องโทษในอัตราสูง ควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะ

โดยต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อน แล้วพิจารณาว่าอัตราโทษระดับนั้นควรต้องอยู่ภายในเรือนจำนานเท่าใด จากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารการเลื่อนชั้นเฉพาะราย เพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวเลื่อนชั้นขึ้นไปครองชั้นเยี่ยมเร็วเกินไป

ในส่วนของการพระราชทานอภัยโทษ นายกฤชระบุว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเป็นพระราชอำนาจตามกฎหมาย และบัญญัติไว้ดีแล้ว

ส่วนที่เขาเสนอแนะคือเฉพาะขั้นตอนของการยกร่างพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งฝ่ายบริหารเป็นผู้ยกร่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเห็นว่าขั้นตอนนี้ถือเป็นการปฏิบัติราชการทางการปกครองที่สาธารณชนอาจตั้งข้อสังเกตได้

เขาจึงเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและดูผลกระทบรอบด้าน เพื่อมิให้ต้องระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการเทิดทูนพระบรมเดชานุภาพ และต่อสังคมในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีความเหมาะสมได้ออกไปกลับตนเป็นพลเมืองดี

พร้อมย้ำชัดเจนว่า เมื่อพระราชกฤษฎีกาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ก็ไม่สมควรก้าวล่วงวิจารณ์ใดๆ

ประเด็นเรื่องการปล่อยตัวนักโทษ กลับมาเป็นที่วิจารณาจากกรณี นายเล่าต๋า แสนลี่ ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งที่ได้รับโทษคุกตลอดชีวิต

ต่อมากรมราชทัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริง ระบุว่าถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 และศาลอาญามีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ให้จำคุกตลอดชีวิต และกักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาท ในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด

นายเล่าต๋าได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม 6 ครั้ง จนกำหนดโทษลดเหลือ 8 ปี 3 เดือน 28 วัน ขณะที่ถูกคุมขังจริง 9 ปี 10 เดือน 8 วัน จึงเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมาย

พร้อมยืนยันว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และได้ประสานส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองในพื้นที่ติดตามพฤติการณ์ภายหลังพ้นโทษ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ส.ค. 2569 09:10 น.| อัปเดต: 18 ส.ค. 2569 09:10 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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